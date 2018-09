Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"332836d2-da3c-453d-95df-faf2e817d1be","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Danko Lazovic maga kezdeményezte szerződésének megszüntetését, néhány nappal az Európa Liga rajtja előtt.","shortLead":"Danko Lazovic maga kezdeményezte szerződésének megszüntetését, néhány nappal az Európa Liga rajtja előtt.","id":"20180919_tenyleg_otthagyja_a_vidit_az_egyik_legjobbja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=332836d2-da3c-453d-95df-faf2e817d1be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96783bf9-1e37-45f9-8dd5-293effdad0b9","keywords":null,"link":"/sport/20180919_tenyleg_otthagyja_a_vidit_az_egyik_legjobbja","timestamp":"2018. szeptember. 19. 12:32","title":"Tényleg otthagyja a Vidit az egyik legjobbja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2199fa0f-e662-4c70-ad3d-82fad7c9cd28","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A két napja hivatalba lépett új Air-France KLM vezérigazgató, a kanadai Benjamin Smith egy, a cég belső információs hálózatán terjesztett videón bejelentette: éves fix fizetésének ötven százalékát, vagyis 450 ezer eurót részvényvásárlás formájában visszaforgat a cégbe.","shortLead":"A két napja hivatalba lépett új Air-France KLM vezérigazgató, a kanadai Benjamin Smith egy, a cég belső információs...","id":"20180919_Elkepesztot_huzott_a_hatalmas_fizetese_miatt_kozutalatnak_orvendo_uj_AirFrance_KLM_fonok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2199fa0f-e662-4c70-ad3d-82fad7c9cd28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5677f33-d859-43e9-8a8c-e92d87c84070","keywords":null,"link":"/kkv/20180919_Elkepesztot_huzott_a_hatalmas_fizetese_miatt_kozutalatnak_orvendo_uj_AirFrance_KLM_fonok","timestamp":"2018. szeptember. 19. 09:49","title":"Elképesztőt húzott a hatalmas fizetése miatt közutálatnak örvendő új Air-France KLM főnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pápa francia fiatalokkal beszélgetett, és minden kérdésre válaszolt.","shortLead":"A pápa francia fiatalokkal beszélgetett, és minden kérdésre válaszolt.","id":"20180919_Ferenc_papa_A_szex_nem_tabu_hanem_isten_egyik_ajandeka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aacea3c-a940-422f-a5ae-90631a64ddaa","keywords":null,"link":"/elet/20180919_Ferenc_papa_A_szex_nem_tabu_hanem_isten_egyik_ajandeka","timestamp":"2018. szeptember. 19. 11:37","title":"Ferenc pápa: A szex nem tabu, hanem isten egyik ajándéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f3a0df-e869-4463-ac40-775ee8de3cf2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 444 szerint az új tulajdonosok akár közvetlenül is beavatkozhatnak a szerkesztőség életébe, ráadásul pénzügyileg is tőlük függnek az újságírók.","shortLead":"A 444 szerint az új tulajdonosok akár közvetlenül is beavatkozhatnak a szerkesztőség életébe, ráadásul pénzügyileg is...","id":"20180918_Meg_szabad_de_nagyon_kiszolgaltatott_helyzetben_van_az_Index","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36f3a0df-e869-4463-ac40-775ee8de3cf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0370a83a-a249-4269-b7bd-85d0d2b4caa9","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Meg_szabad_de_nagyon_kiszolgaltatott_helyzetben_van_az_Index","timestamp":"2018. szeptember. 18. 19:40","title":"Kiszolgáltatott helyzetbe hozta a szerkesztőséget az Index körüli cégek tulajdonosváltása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea15f880-c363-4814-aa97-65c8f6d1da4a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Mindketten szignózták a vonatkozó dokumentumot, majd kezet rázva mosolyogtak. A kiírásra tömegesen jelentkező vállalkozók nekiláttak a fejlesztéseknek, pénzt azonban még nem kaptak. 