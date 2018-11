Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2eec56b-7a7b-460e-86be-bc042019eafc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több álhír is keringett az elmúlt hetekben a közösségi oldalakon, még a Facebookon (is) népszerű Bálint gazdát is szóba hozták ezek terjesztésével. Íme egy 10 kérdésből álló kvíz, mellyel kiderítheti, önt megvezették-e október során.","shortLead":"Több álhír is keringett az elmúlt hetekben a közösségi oldalakon, még a Facebookon (is) népszerű Bálint gazdát is szóba...","id":"20181101_balint_gazda_konteo_alhirek_hoaxkviz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2eec56b-7a7b-460e-86be-bc042019eafc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a78071d-97d1-45d8-95fd-28dfbf2e2d77","keywords":null,"link":"/tudomany/20181101_balint_gazda_konteo_alhirek_hoaxkviz","timestamp":"2018. november. 01. 08:03","title":"Bálint gazda tényleg politikai és ezoterikus konteókat terjeszt a neten?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edabc3da-5ffb-432d-a4ac-c5c5d8255326","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szeptemberben szavazták meg az uniós képviselők az új szerzői jogi irányelvet, amely a YouTube-vezér Susan Wojcicki szerint komoly fenyegetést jelent a legnépszerűbb videómegosztóra és a feltöltésekből élő tartalomgyárosokra. ","shortLead":"Szeptemberben szavazták meg az uniós képviselők az új szerzői jogi irányelvet, amely a YouTube-vezér Susan Wojcicki...","id":"20181031_youtube_susan_wojcicki_videos_tartalomgyartas_europai_unios_szerzoi_jogi_iranyelv_13_cikk_szavazas_szabad_internet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edabc3da-5ffb-432d-a4ac-c5c5d8255326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf37a99-45d1-4a7a-aab7-cf7342ce7b0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181031_youtube_susan_wojcicki_videos_tartalomgyartas_europai_unios_szerzoi_jogi_iranyelv_13_cikk_szavazas_szabad_internet","timestamp":"2018. október. 31. 08:03","title":"A YouTube vezetője figyelmeztet: rosszul járhatnak a netezők az új EU-s szabály miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade0bdba-63bd-4d40-bacd-b7a0b3c52a78","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Három holdkőzetet kínálnak eladásra a New York-i Sotheby's aukciósházban: a várhatóan akár egymillió dollárt (286 millió forintot) is megérő kőzetdarabok az egyedüli olyan dokumentált példányok, amelyek legálisan kerülhetnek magántulajdonba.","shortLead":"Három holdkőzetet kínálnak eladásra a New York-i Sotheby's aukciósházban: a várhatóan akár egymillió dollárt (286...","id":"20181030_szovjet_holdkovek_arveres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ade0bdba-63bd-4d40-bacd-b7a0b3c52a78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d56357e0-445f-4ad1-a4b6-0d1830a5e9f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181030_szovjet_holdkovek_arveres","timestamp":"2018. október. 30. 20:48","title":"Elárvereznek három szovjet holdkövet, 286 millió forintot is megérhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A Nagy-Britanniában is jelen lévő bankok már teljesen átszervezik a működésüket a Brexitre készülve. Most annyit elért a brit kormány, hogy a brit pénzügyi szolgáltatók addig hozzáférnek az európai piacokhoz, amíg a pénzügyi szabályozás nagyjából megegyezik az unióban és a szigeten.","shortLead":"A Nagy-Britanniában is jelen lévő bankok már teljesen átszervezik a működésüket a Brexitre készülve. Most annyit elért...","id":"20181101_Brexit_mentoovet_dobtak_a_bankoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584b5395-4229-4b28-a57d-812bb6d42988","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181101_Brexit_mentoovet_dobtak_a_bankoknak","timestamp":"2018. november. 01. 09:06","title":"Brexit: mentőövet dobtak a bankoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17fcfa8b-ad5c-4b46-87ba-8079448afeb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Szegénynek lenni nem bűn, hanem állapot.”","shortLead":"„Szegénynek lenni nem bűn, hanem állapot.”","id":"20181031_Buntetes_helyett_segitseget_kellene_nyujtani__roma_erdekvedok_is_tiltakoznak_a_hajlektalantorveny_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17fcfa8b-ad5c-4b46-87ba-8079448afeb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd151ed9-6410-4af8-959e-0d45054c49d1","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Buntetes_helyett_segitseget_kellene_nyujtani__roma_erdekvedok_is_tiltakoznak_a_hajlektalantorveny_ellen","timestamp":"2018. október. 31. 19:32","title":"Büntetés helyett segítséget kellene nyújtani – roma érdekvédők is tiltakoznak a hajléktalantörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f932c758-3690-4267-a438-27de7ddbd8e5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fagyival civil szervezeteket támogatnak, és kimondottan a Trump-adminisztrációval szembeni ellenállásra buzdítanak. ","shortLead":"A fagyival civil szervezeteket támogatnak, és kimondottan a Trump-adminisztrációval szembeni ellenállásra buzdítanak. ","id":"20181030_Trumpellenes_fagyit_dobtak_piacra_es_eleg_jol_hangzik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f932c758-3690-4267-a438-27de7ddbd8e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6025a76-0375-463b-887b-77cc71c72da7","keywords":null,"link":"/kkv/20181030_Trumpellenes_fagyit_dobtak_piacra_es_eleg_jol_hangzik","timestamp":"2018. október. 30. 17:44","title":"Trump-ellenes fagyit dobtak piacra, és elég jól hangzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b2a40bf-7bde-4673-b70d-0c0407e8dd37","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyre elterjedtebb a távmunka Magyarországon is, de a bedolgozói munkaviszonyra is szép számban találunk példát. A két atipikus foglalkoztatási forma fő tudnivalóit mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Egyre elterjedtebb a távmunka Magyarországon is, de a bedolgozói munkaviszonyra is szép számban találunk példát. A két...","id":"20181031_Hazaengedi_a_fonoke_Figyeljen_az_otthoni_munka_szabalyaira","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b2a40bf-7bde-4673-b70d-0c0407e8dd37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c4f59c0-95cc-4b87-aff7-353c20461ccb","keywords":null,"link":"/kkv/20181031_Hazaengedi_a_fonoke_Figyeljen_az_otthoni_munka_szabalyaira","timestamp":"2018. október. 31. 13:48","title":"Hazaengedi a főnöke? Figyeljen az otthoni munka szabályaira!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82128c56-d466-4129-bf09-23af2a97f856","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple erősítette meg egy sajtóközleményben, hogy először fog sajátmárkás átlátszó tokot kínálni iPhone-hoz, méghozzá az iPhone XR-hez. A telefon megjelent, ám egyelőre nyoma sincs a toknak.","shortLead":"Az Apple erősítette meg egy sajtóközleményben, hogy először fog sajátmárkás átlátszó tokot kínálni iPhone-hoz, méghozzá...","id":"20181030_apple_iphone_xr_atlatszo_tok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82128c56-d466-4129-bf09-23af2a97f856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"518d0647-e0d7-40fc-b43a-4d2160a01247","keywords":null,"link":"/tudomany/20181030_apple_iphone_xr_atlatszo_tok","timestamp":"2018. október. 30. 17:03","title":"Árulják az iPhone XR-t, de hol van az átlátszó Apple-tok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]