[{"available":true,"c_guid":"cda5824b-3800-4655-89c5-a113b08c7dda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez az az ügy, amelyben ismert sportolókat hoztak hírbe, gyanúsított egyelőre nincs.","shortLead":"Ez az az ügy, amelyben ismert sportolókat hoztak hírbe, gyanúsított egyelőre nincs.","id":"20181030_szexualis_eroszak_kislany_sportolo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cda5824b-3800-4655-89c5-a113b08c7dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c5f0fb6-a986-4d20-a38a-05e89f6b900f","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_szexualis_eroszak_kislany_sportolo","timestamp":"2018. október. 30. 14:23","title":"Meghallgatta a rendőrség a szexuális erőszak miatt feljelentést tevő kislányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f1c433-597c-4a15-9afb-b88306443d88","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Az állam 325 milliárd forintot ad Sopronnak. Útépítésre, belvárosi épületek felújítására, ipari, gazdasági övezet kialakítására lehet költeni. És jut belőle a Fertő tóra is, ahol már látszik is, ki fog jól járni. ","shortLead":"Az állam 325 milliárd forintot ad Sopronnak. Útépítésre, belvárosi épületek felújítására, ipari, gazdasági övezet...","id":"20181031_Mindenkinek_jo_lesz_higgyetek_el__az_allam_kinezte_maganak_a_Fertotavat_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55f1c433-597c-4a15-9afb-b88306443d88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40b42478-3961-42a3-b1d2-84a2d8f392f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181031_Mindenkinek_jo_lesz_higgyetek_el__az_allam_kinezte_maganak_a_Fertotavat_is","timestamp":"2018. október. 31. 06:30","title":"A Balatont már elvitte a NER, most a Fertő tó következhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pap Balázs pert indított, a tárgyaláson tanúként hallgatták ki a fővárosi főügyészt és helyettesét is, akik szerint a felmentett ügyész posztjai már túlmutatnak a szólásszabadság keretein, Pap viszont úgy látja, büntetése nem arányos azzal, amit állítólag elkövetett.","shortLead":"Pap Balázs pert indított, a tárgyaláson tanúként hallgatták ki a fővárosi főügyészt és helyettesét is, akik szerint...","id":"20181030_Harom_valasztasok_elotti_Facebookposztja_miatt_menesztettek_egy_ugyeszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53bfac4c-e2eb-4bbc-958b-bd883b57ca70","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Harom_valasztasok_elotti_Facebookposztja_miatt_menesztettek_egy_ugyeszt","timestamp":"2018. október. 30. 09:29","title":"Három, választások előtti Facebook-posztja miatt menesztettek egy ügyészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5c071dd-890b-45f7-ba82-af4d291229df","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az osztrák kormány a szerdai ülésén fogadja el az erről szóló döntést – jelentette az APA osztrák hírügynökség.","shortLead":"Az osztrák kormány a szerdai ülésén fogadja el az erről szóló döntést – jelentette az APA osztrák hírügynökség.","id":"20181031_ausztria_kilep_ensz_globalis_migracios_csomag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5c071dd-890b-45f7-ba82-af4d291229df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20856009-8a92-4d2b-8d1b-b56142ce01df","keywords":null,"link":"/vilag/20181031_ausztria_kilep_ensz_globalis_migracios_csomag","timestamp":"2018. október. 31. 09:24","title":"Ragadós a magyar példa: Ausztria kilép az ENSZ globális migrációs csomagjának elfogadásából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04c619ae-72b4-4596-ae75-167067177f2b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Fesztiválzenekar például 450 milliót szedett be eddig a taóból.","shortLead":"A Fesztiválzenekar például 450 milliót szedett be eddig a taóból.","id":"20181031_A_TAO_megszuntetese_a_nem_csak_a_szinhazakat_hozza_nehez_helyzetbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04c619ae-72b4-4596-ae75-167067177f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70df7cb9-54e5-4e78-91a2-e16962bc8e40","keywords":null,"link":"/kultura/20181031_A_TAO_megszuntetese_a_nem_csak_a_szinhazakat_hozza_nehez_helyzetbe","timestamp":"2018. október. 31. 07:39","title":"A tao megszüntetése nem csak a színházakat hozza nehéz helyzetbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3bf8e92-1fe9-4c8a-beb8-08a8fad16b12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felújított Szépművészeti Múzeum átadásán tartott beszédében a miniszterelnök nem mulasztotta el az alkalmat, hogy elmondja: Európával szemben Magyarország nem hagyja veszni a keresztény, magyar kultúrát, ahogy a Nyugattal szemben a magyarok a családra sem a múlt itt maradt örökségeként tekintenek.","shortLead":"A felújított Szépművészeti Múzeum átadásán tartott beszédében a miniszterelnök nem mulasztotta el az alkalmat...","id":"20181030_Szepmuveszeti_Muzeum_atadasa_Orban_Viktor_Baan_Laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3bf8e92-1fe9-4c8a-beb8-08a8fad16b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fcf1d32-b7da-4ad4-8f56-48abb400ed63","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Szepmuveszeti_Muzeum_atadasa_Orban_Viktor_Baan_Laszlo","timestamp":"2018. október. 30. 12:01","title":"Orbán a Szépművészeti átadásán is Európát bírálta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c6e946b-0b70-4cd9-8a47-3d01a28097ff","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A Pénzügyminisztérium közérdekű adatigénylése nyomán árulták el: a boltosok több mint kétharmada szabályt sértett.","shortLead":"A Pénzügyminisztérium közérdekű adatigénylése nyomán árulták el: a boltosok több mint kétharmada szabályt sértett.","id":"20181030_Feketemunka_kifizetetlen_potlek_keso_fizetes__ilyen_a_bolti_dolgozok_helyzete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c6e946b-0b70-4cd9-8a47-3d01a28097ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36ea8559-aceb-4dbe-9505-7c2ac7f63c0e","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181030_Feketemunka_kifizetetlen_potlek_keso_fizetes__ilyen_a_bolti_dolgozok_helyzete","timestamp":"2018. október. 30. 09:49","title":"Feketemunka, kifizetetlen pótlék, késő fizetés – ilyen a bolti dolgozók helyzete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bd34c3e-60fc-46ee-89e0-484468aa9a71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő Molotov-koktéllal fenyegetőzött, zaklatás gyanúja miatt indult nyomozás. ","shortLead":"A képviselő Molotov-koktéllal fenyegetőzött, zaklatás gyanúja miatt indult nyomozás. ","id":"20181031_Nyomozast_rendelt_el_az_ugyeszseg_az_ozdi_fideszes_politikus_fenyegetozese_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bd34c3e-60fc-46ee-89e0-484468aa9a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaf4916d-a3f5-48b1-ae85-b86303470a7c","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Nyomozast_rendelt_el_az_ugyeszseg_az_ozdi_fideszes_politikus_fenyegetozese_utan","timestamp":"2018. október. 31. 11:32","title":"Nyomozást rendelt el az ügyészség az ózdi fideszes politikus fenyegetőzése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]