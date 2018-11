Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f13d1935-b823-44c8-9d41-ca9e09a9c993","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hatan terveztek merényletet a francia elnök ellen.","shortLead":"Hatan terveztek merényletet a francia elnök ellen.","id":"20181106_Meg_akartak_olni_Macront","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f13d1935-b823-44c8-9d41-ca9e09a9c993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f77d8ae-1e61-4904-a449-cd3c1a1c197f","keywords":null,"link":"/vilag/20181106_Meg_akartak_olni_Macront","timestamp":"2018. november. 06. 13:57","title":"Meg akarták ölni Macront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea479fb-fa48-4609-97de-e80c8f077f01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mert mi mást, ha nem bevándorlóországot akar csinálni Magyarországból.","shortLead":"Mert mi mást, ha nem bevándorlóországot akar csinálni Magyarországból.","id":"20181106_kovacs_zoltan_kormanyszovivo_guy_verhofstadt_bevandorlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ea479fb-fa48-4609-97de-e80c8f077f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3217994-698a-40d2-868d-1f7cbc3e7630","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_kovacs_zoltan_kormanyszovivo_guy_verhofstadt_bevandorlas","timestamp":"2018. november. 06. 16:26","title":"Kovács Zoltán megint megtalálta Guy Verhofstadtot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d791453e-6ff7-427e-9d30-0378d64c6382","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Online adatbiztonság témában végzett Magyarországon is felmérést a Google megbízásából a YouGov piackutató cég. Az eredményekből kiderül, a magyarok nagy része még mindig nem fordít elég figyelmet online szolgáltatások igénybevételekor (bank, vásárlás, közösségi média) jelszavainak megóvására, és nem készült fel az adathalászok elleni védekezésre sem. ","shortLead":"Online adatbiztonság témában végzett Magyarországon is felmérést a Google megbízásából a YouGov piackutató cég...","id":"20181105_google_online_biztonsag_kutatas_magyar_felhasznalok_eros_jelszo_ketlepcsos_azonositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d791453e-6ff7-427e-9d30-0378d64c6382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"effdc22d-18d5-4748-8776-996b54d06b96","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_google_online_biztonsag_kutatas_magyar_felhasznalok_eros_jelszo_ketlepcsos_azonositas","timestamp":"2018. november. 05. 16:03","title":"A Google megnézte, milyen jelszavakat használnak a magyarok – jobb, ha pár dolgot azonnal átkapcsol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e99e33e-c027-408e-aeb2-aaf5537b5d6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kedvezményes lakásáfát érintő módosítást tervez a kormány: a Pénzügyminisztérium az idén novemberben már engedéllyel rendelkező lakásoknál 2023 végéig kitolná az 5 százalékos áfa határidejét. Több tízezer lakás építtetője jutna levegőhöz – nem kell kapkodniuk a kivitelezéssel, és a lakásdrágulás üteme is csökkenhet, az építőiparban foglalkoztatott több mint 300 ezer embernek pedig megmaradhat a munkája.","shortLead":"A kedvezményes lakásáfát érintő módosítást tervez a kormány: a Pénzügyminisztérium az idén novemberben már engedéllyel...","id":"20181107_Enyhitheti_a_lakasdragulast_az_afahatarido_meghosszabbitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e99e33e-c027-408e-aeb2-aaf5537b5d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c22e657-e6e8-43d1-908b-f56b17e386d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181107_Enyhitheti_a_lakasdragulast_az_afahatarido_meghosszabbitasa","timestamp":"2018. november. 07. 12:23","title":"Enyhítheti a lakásdrágulást az áfahatáridő meghosszabbítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd8f317-8691-49e5-8fe5-20db623532f6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az Emmi államtitkára úgy látja, az iskolák egyházi fenntartása még az államinál is nagyobb garancia a megmaradásukra.","shortLead":"Az Emmi államtitkára úgy látja, az iskolák egyházi fenntartása még az államinál is nagyobb garancia a megmaradásukra.","id":"20181106_Retvari_szerint_nincs_korszerubb_pedagogia_mint_az_egyhazi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fd8f317-8691-49e5-8fe5-20db623532f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f18b3c85-c460-457e-85b6-e9d3d6a4c86c","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Retvari_szerint_nincs_korszerubb_pedagogia_mint_az_egyhazi","timestamp":"2018. november. 06. 16:04","title":"Rétvári szerint nincs korszerűbb pedagógia, mint az egyházi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede63cef-667d-41f8-b096-1d4063c8dcdc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kétharmadára esett vissza a települési segélyezés, miután megváltoztatták a szociális támogatások szabályait.","shortLead":"A kétharmadára esett vissza a települési segélyezés, miután megváltoztatták a szociális támogatások szabályait.","id":"20181106_Nem_szivesen_fizetnek_segelyt_az_onkormanyzatok_miota_nem_kotelezo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ede63cef-667d-41f8-b096-1d4063c8dcdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abe24b86-02e6-47b2-b35f-d29116a9d001","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181106_Nem_szivesen_fizetnek_segelyt_az_onkormanyzatok_miota_nem_kotelezo","timestamp":"2018. november. 06. 07:15","title":"Nem szívesen fizetnek segélyt az önkormányzatok, mióta nem kötelező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1074f852-d6b7-4fc6-aeb9-f2de6940d186","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Januárban adták át az Amazon új, dzsungel-tematikájú főhadiszállását, a másodikért vérre menően küzdöttek a városok.","shortLead":"Januárban adták át az Amazon új, dzsungel-tematikájú főhadiszállását, a másodikért vérre menően küzdöttek a városok.","id":"20181106_Nem_tudott_donteni_az_Amazon_238_varosbol_ketto_maradt_versenyben_az_uj_fohadiszallasaert_mindkettoben_epitenek_egyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1074f852-d6b7-4fc6-aeb9-f2de6940d186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf2a6885-c49d-444e-b165-8d93b197c488","keywords":null,"link":"/kkv/20181106_Nem_tudott_donteni_az_Amazon_238_varosbol_ketto_maradt_versenyben_az_uj_fohadiszallasaert_mindkettoben_epitenek_egyet","timestamp":"2018. november. 06. 15:06","title":"Nem tudott dönteni az Amazon: 238 városból kettő maradt versenyben az új főhadiszállásáért, mindkettőben építenek egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35b6eadf-a3c7-4486-90b3-90cf9cacb43c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi szerint Charlie így is egy jó kutya.","shortLead":"A férfi szerint Charlie így is egy jó kutya.","id":"20181107_Lelotte_a_kutya_a_gazdijat_de_a_ferfi_meg_mindig_odavan_erte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35b6eadf-a3c7-4486-90b3-90cf9cacb43c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b96e0af5-7e12-4155-b5b6-4f4503254a16","keywords":null,"link":"/elet/20181107_Lelotte_a_kutya_a_gazdijat_de_a_ferfi_meg_mindig_odavan_erte","timestamp":"2018. november. 07. 11:03","title":"Nyúlvadászatra indultak, aztán a kutya meglőtte a gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]