[{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi Chrome-bővítménnyel egyszerűen ugorhatunk egy YouTube-videó minket érdeklő részéhez. Ebben akár kulcsszavak is segíthetnek.","shortLead":"Az alábbi Chrome-bővítménnyel egyszerűen ugorhatunk egy YouTube-videó minket érdeklő részéhez. Ebben akár kulcsszavak...","id":"20181112_invideo_for_youtube_chrome_bovitmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d70b6a6-48d9-4c4a-97bd-e5bf91556952","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_invideo_for_youtube_chrome_bovitmeny","timestamp":"2018. november. 12. 09:03","title":"Ez nagyon jó: ilyen egyszerűen ugorhat a YouTube-videókban a fontos részekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17f2a8e0-8cba-47b6-bdbf-1d611f3726e7","c_author":"Németh András","category":"kkv","description":"Több mint százéves történelmének legnagyobb felvásárlását hajtja végre az IBM: a nyílt forráskódú szoftvereket fejlesztő Red Hat nevű céget veszi meg 33 milliárd dollárért.","shortLead":"Több mint százéves történelmének legnagyobb felvásárlását hajtja végre az IBM: a nyílt forráskódú szoftvereket...","id":"201845__ujra_valt_azibm__felhoszolgaltatas__draga_uzlet__a_csillagok_fele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17f2a8e0-8cba-47b6-bdbf-1d611f3726e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63ef2ce7-94f5-4000-a14f-a9f49203f4c4","keywords":null,"link":"/kkv/201845__ujra_valt_azibm__felhoszolgaltatas__draga_uzlet__a_csillagok_fele","timestamp":"2018. november. 11. 11:30","title":"Komoly játékos bekebelezésével újulna meg a Kék Óriás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövő héten folytatódik a Brutális sorozat a Spektrumon. A dokuműsor a fizika, kémia és biológiai kísérletek után ezúttal a digitális világba kalauzolja a nézőket, „Brutális digitális” címmel. ","shortLead":"Jövő héten folytatódik a Brutális sorozat a Spektrumon. A dokuműsor a fizika, kémia és biológiai kísérletek után...","id":"20181111_brutalis_digitalis_spektrum_magyar_telekom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a6bb11c-a68f-4847-a792-cd7a9d12b89d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181111_brutalis_digitalis_spektrum_magyar_telekom","timestamp":"2018. november. 11. 09:03","title":"Brutális sorozat jön a Spektrumon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b36445fd-2afb-4878-a0d0-eeb474418925","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kritikust eredetileg polgármester-jelöltségéről kérdezték volna, de a műsorvezető végül nem bírt vele.","shortLead":"A kritikust eredetileg polgármester-jelöltségéről kérdezték volna, de a műsorvezető végül nem bírt vele.","id":"20181112_Puzser_a_Ripost_hajlektalanok_ellen_uszito_cimlapjat_kerte_szamon_a_Kossuth_radio_musorvezetojen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b36445fd-2afb-4878-a0d0-eeb474418925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98620502-da7e-40a1-b904-9008ce2c1398","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_Puzser_a_Ripost_hajlektalanok_ellen_uszito_cimlapjat_kerte_szamon_a_Kossuth_radio_musorvezetojen","timestamp":"2018. november. 12. 10:17","title":"Puzsér a Ripost hajléktalanok ellen uszító címlapját kérte számon a Kossuth rádió műsorvezetőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6ffc5e8-266a-41ce-ade0-e859f77333c6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az ötszörös Forma-1 világbajnok, Lewis Hamilton nyerte meg a Brazíl nagydíjat.","shortLead":"Az ötszörös Forma-1 világbajnok, Lewis Hamilton nyerte meg a Brazíl nagydíjat.","id":"20181111_Hamiltone_a_brazil_nagydij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6ffc5e8-266a-41ce-ade0-e859f77333c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"930bcef0-c81e-438a-9fa1-d25fcdb2f0d5","keywords":null,"link":"/sport/20181111_Hamiltone_a_brazil_nagydij","timestamp":"2018. november. 11. 19:41","title":"Hamiltoné a brazil nagydíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ffe3d03-9abc-4913-b8c2-d086736a538c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A miniszter példaértékűnek tartja az adózási formát.","shortLead":"A miniszter példaértékűnek tartja az adózási formát.","id":"20181111_Jo_hirt_kozolt_a_katarol_Varga_Mihaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ffe3d03-9abc-4913-b8c2-d086736a538c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3022e54f-698d-4427-a5b5-85b4e2db3fc1","keywords":null,"link":"/kkv/20181111_Jo_hirt_kozolt_a_katarol_Varga_Mihaly","timestamp":"2018. november. 11. 08:25","title":"Jó hírt közölt a katáról Varga Mihály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b464607-b4da-4ffc-859b-2a7dc1673a64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"MIntha együtt szállnánk a madarakkal.","shortLead":"MIntha együtt szállnánk a madarakkal.","id":"20181111_Kaprazatos_video_a_Szeged_hataraban_vonulo_darvakrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b464607-b4da-4ffc-859b-2a7dc1673a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1290f5b8-fbcd-419d-9cc5-11e88f440715","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Kaprazatos_video_a_Szeged_hataraban_vonulo_darvakrol","timestamp":"2018. november. 11. 15:40","title":"Káprázatos videó a Szeged határában vonuló darvakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"165d90d0-fae6-41b9-8e2b-5c0f59b8be94","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy vereség mellé immár megvan a hatodik győzelem is a Bajnokok Ligájában.","shortLead":"Egy vereség mellé immár megvan a hatodik győzelem is a Bajnokok Ligájában.","id":"20181111_A_Szegednek_osszejott_az_amit_a_Veszpremnek_nem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=165d90d0-fae6-41b9-8e2b-5c0f59b8be94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b48cf6aa-86d3-4ff8-a3f3-7d733225f0f3","keywords":null,"link":"/sport/20181111_A_Szegednek_osszejott_az_amit_a_Veszpremnek_nem","timestamp":"2018. november. 11. 18:52","title":"A Szegednek összejött az, amit a Veszprémnek nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]