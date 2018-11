Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d79095ca-8938-4448-97f1-748fb1e07d89","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181110_Itt_a_valodi_Tom_es_Jerry_a_patkany_kergeti_a_macskat_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d79095ca-8938-4448-97f1-748fb1e07d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3ebe0ce-7820-42d5-8042-e5dbd5ff6acf","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Itt_a_valodi_Tom_es_Jerry_a_patkany_kergeti_a_macskat_video","timestamp":"2018. november. 10. 15:43","title":"Itt a valódi Tom és Jerry: a patkány megmutatta a macskának, ki az úr valójában (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ee7713d-cc30-4ea5-a047-5ef7687a12ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Watrix nevű cég kifejlesztette, és már teszteli is a nagyobb városokban – Peking, Sanghaj – azt a rendszert, ami a járásáról is képes felismerni az állampolgárokat. ","shortLead":"A Watrix nevű cég kifejlesztette, és már teszteli is a nagyobb városokban – Peking, Sanghaj – azt a rendszert, ami...","id":"20181112_watrix_jarasfelismeres_azonositas_kina_digitalis_diktatura_terfigyelo_kamera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ee7713d-cc30-4ea5-a047-5ef7687a12ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dcb9546-8422-4c54-8b89-116ac0b4e0c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_watrix_jarasfelismeres_azonositas_kina_digitalis_diktatura_terfigyelo_kamera","timestamp":"2018. november. 12. 15:03","title":"Nincs menekvés: Kínában már arcfelismerés sem kell, bárkit beazonosítanak a járásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9677cf66-be6e-44b6-ad60-34af592cd2ea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azért ezt kezeljük fenntartással.","shortLead":"Azért ezt kezeljük fenntartással.","id":"20181110_Allitolag_jovo_heten_meglehet_a_Brexitmegallapodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9677cf66-be6e-44b6-ad60-34af592cd2ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2570ab8-d6d0-417d-9d0a-e7b7ce283ca6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181110_Allitolag_jovo_heten_meglehet_a_Brexitmegallapodas","timestamp":"2018. november. 10. 15:40","title":"Állítólag jövő héten meglehet a Brexit-megállapodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe79b8b-be8d-4edc-87ca-7e1d349c544a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A település megindokolta, miért kapott ilyen magas végkielégítést Fazekas Barna.","shortLead":"A település megindokolta, miért kapott ilyen magas végkielégítést Fazekas Barna.","id":"20181111_Tobb_millios_bucsuajandek_Peceltol_a_lemondott_alpolgarmesternek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fe79b8b-be8d-4edc-87ca-7e1d349c544a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"244c8ff5-3e85-46a5-90a1-33e258f903f9","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Tobb_millios_bucsuajandek_Peceltol_a_lemondott_alpolgarmesternek","timestamp":"2018. november. 11. 13:01","title":"Több milliós búcsúajándék Péceltől a lemondott alpolgármesternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP volt elnöke a természetvédelmi intézményrendszer leépítése miatt tiltakozik. ","shortLead":"Az LMP volt elnöke a természetvédelmi intézményrendszer leépítése miatt tiltakozik. ","id":"20181111_Az_allamfo_segitseget_keri_Szel_Bernadett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2eb4a3a-19f1-4ed8-9364-7c331830b4cf","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Az_allamfo_segitseget_keri_Szel_Bernadett","timestamp":"2018. november. 11. 10:28","title":"Az államfő segítségét kéri Szél Bernadett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d54ed109-51b6-45d0-a6dd-2aeff3c66cbe","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az FTC-Rail Cargo Hungaria 34–28-ra kikapott Érden a CSM Bucuresti-től a női kézilabda Bajnokok Ligája D-csoportjának 5. fordulójában.","shortLead":"Az FTC-Rail Cargo Hungaria 34–28-ra kikapott Érden a CSM Bucuresti-től a női kézilabda Bajnokok Ligája D-csoportjának...","id":"20181111_Itt_van_ez_a_roman_atok__na_ezt_nem_tudja_megtorni_a_Fradi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d54ed109-51b6-45d0-a6dd-2aeff3c66cbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959ace89-060e-42b7-8269-22ae092f1c11","keywords":null,"link":"/sport/20181111_Itt_van_ez_a_roman_atok__na_ezt_nem_tudja_megtorni_a_Fradi","timestamp":"2018. november. 11. 16:31","title":"Itt van ez a román átok - na ezt nem tudja megtörni a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b53ddc8e-0630-4c9c-b863-410c54058f2a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Európának saját védelmet kell kiépítenie amerikai gyártású fegyverek beszerzése helyett - mondta Emmanuel Macron francia államfő a CNN amerikai hírtelevíziónak európai idő szerint vasárnap délután adásba kerülő interjújában.","shortLead":"Európának saját védelmet kell kiépítenie amerikai gyártású fegyverek beszerzése helyett - mondta Emmanuel Macron...","id":"20181111_Macron_europai_vedelmet_es_hadiipart_akar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b53ddc8e-0630-4c9c-b863-410c54058f2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"276b408d-e138-4483-87ae-746a69698e50","keywords":null,"link":"/vilag/20181111_Macron_europai_vedelmet_es_hadiipart_akar","timestamp":"2018. november. 11. 15:40","title":"Macron európai védelmet és hadiipart akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88b28cc6-2da4-4b7c-8ec2-1b8184f6dbc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Beer Miklós és Mészáros Márta is az idei kitüntetettek között van.","shortLead":"Beer Miklós és Mészáros Márta is az idei kitüntetettek között van.","id":"20181111_Hazamdijat_kapott_Raday_Mihaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88b28cc6-2da4-4b7c-8ec2-1b8184f6dbc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1166fb46-723a-4d9c-8a78-af4d066b5e67","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Hazamdijat_kapott_Raday_Mihaly","timestamp":"2018. november. 11. 10:53","title":"Hazám-díjat vehetett át Ráday Mihály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]