[{"available":true,"c_guid":"1c9b4669-5bb2-4103-a36a-ffc8715f7b67","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kutatók 31 kilométer átmérőjű meteoritbecsapódási krátert fedeztek fel a grönlandi jégtakaró alatt. A kutatók tanulmányukban azt írták, ilyet még sosem láttak.","shortLead":"Kutatók 31 kilométer átmérőjű meteoritbecsapódási krátert fedeztek fel a grönlandi jégtakaró alatt. A kutatók...","id":"20181116_gronlandi_meteor_meteoritbecsapodas_krater_hiwatha_gleccser","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c9b4669-5bb2-4103-a36a-ffc8715f7b67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e69ead-2c04-48ac-832e-371818253b52","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_gronlandi_meteor_meteoritbecsapodas_krater_hiwatha_gleccser","timestamp":"2018. november. 16. 09:03","title":"Sosem láttak még ilyet: 31 km-es krátert fedeztek fel, egy meteorit becsapódása okozta – képek, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758e6da7-d57f-4a50-ace7-7999017e7d9a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az illetékes moszkvai bíróság kimondta a válást, az Oroszországban népszerű Jevgenyij Petroszjan és Jelena Sztyepanyenko többé nem alkot egy párt.","shortLead":"Az illetékes moszkvai bíróság kimondta a válást, az Oroszországban népszerű Jevgenyij Petroszjan és Jelena...","id":"20181116_Nem_vicc_8_milliard_forintos_vagyon_a_tet_ahumorista_hazaspar_moszkvai_valopereben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=758e6da7-d57f-4a50-ace7-7999017e7d9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6bbb049-7d1a-401b-b9b8-1a342b28294b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181116_Nem_vicc_8_milliard_forintos_vagyon_a_tet_ahumorista_hazaspar_moszkvai_valopereben","timestamp":"2018. november. 16. 14:50","title":"Nem vicc, 8 milliárd forintos vagyon a tét a humorista házaspár moszkvai válóperében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"053974ed-2132-484e-81e1-767703837e4f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A Bige László érdekeltségébe tartozó szolnoki cég közleményben tudatta, hogy a termelés folyamatos, de szerintük semmi nem indokolta a rendőri jelenlétet.","shortLead":"A Bige László érdekeltségébe tartozó szolnoki cég közleményben tudatta, hogy a termelés folyamatos, de szerintük semmi...","id":"20181116_Zaklatast_emleget_az_5_leggazdagabb_magyar_mutragyagyara_ahol_rendorok_razziaztak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=053974ed-2132-484e-81e1-767703837e4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803b015d-1189-416f-9de3-52496fda97cc","keywords":null,"link":"/kkv/20181116_Zaklatast_emleget_az_5_leggazdagabb_magyar_mutragyagyara_ahol_rendorok_razziaztak","timestamp":"2018. november. 16. 18:09","title":"Zaklatást emleget az 5. leggazdagabb magyar műtrágyagyára, ahol több száz rendőr razziázott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5db7ee5-9dc8-4f98-a9b1-a903c83ed0ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem fogjuk hallani Zámbó Jimmy dalát rockabilly stílusban.\r

\r

","shortLead":"Nem fogjuk hallani Zámbó Jimmy dalát rockabilly stílusban.\r

\r

","id":"20181117_Letiltotta_az_egyik_dalt_az_XFaktorbol_a_jogtulajdonos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5db7ee5-9dc8-4f98-a9b1-a903c83ed0ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a905ee7-c75e-4b74-83aa-957c824f35c2","keywords":null,"link":"/elet/20181117_Letiltotta_az_egyik_dalt_az_XFaktorbol_a_jogtulajdonos","timestamp":"2018. november. 17. 08:49","title":"Letiltotta az egyik dalt az X-Faktorból a jogtulajdonos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7031f86-a638-4c9e-b671-69415a5ec943","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Biztos vagyok benne, hogy a magyarság számára a legfontosabb hely ez alatt a két-három óra alatt Milánó\" - jelentette ki Orbán Viktor, aki maga is részt vett Kurtág György operájának ősbemutatóján. A darabot mi is meghallgathatjuk.","shortLead":"\"Biztos vagyok benne, hogy a magyarság számára a legfontosabb hely ez alatt a két-három óra alatt Milánó\" - jelentette...","id":"20181117_Itt_meghallgathato_az_opera_amiert_Orban_Milanoig_utazott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7031f86-a638-4c9e-b671-69415a5ec943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"167fa0c3-a815-408c-a3f0-cbdde6d78bb7","keywords":null,"link":"/elet/20181117_Itt_meghallgathato_az_opera_amiert_Orban_Milanoig_utazott","timestamp":"2018. november. 17. 12:16","title":"Itt meghallgatható az opera, amiért Orbán Milánóig utazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cc86fec-4869-47e4-9bfe-12a93b458013","c_author":"Weyer Béla","category":"vilag","description":"A német történelem felemelő és szégyenteljes fordulói kötődnek az év ugyanazon napjához, s ez az ellentmondás tette elgondolkodtatóvá a megemlékezést. ","shortLead":"A német történelem felemelő és szégyenteljes fordulói kötődnek az év ugyanazon napjához, s ez az ellentmondás tette...","id":"201846__november_9__koztarsasag_kristalyejszaka__berlini_falbontas__sorsnap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1cc86fec-4869-47e4-9bfe-12a93b458013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9503499a-b824-4930-9e76-53adcc11760f","keywords":null,"link":"/vilag/201846__november_9__koztarsasag_kristalyejszaka__berlini_falbontas__sorsnap","timestamp":"2018. november. 17. 16:00","title":"A nap, amely már többször is megváltoztatta Németországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7e920ad-60a7-4d64-a1d8-cda50315d704","c_author":"Szakszon Réka","category":"kultura","description":"\"Április 8-án, amikor az a két ember a Kossuth-nótát énekelte a tévében, megsemmisülve éreztem magam. Megalázva, kiröhögve, eltaposva\" - idézi fel érzéseit Gerlóczy Márton író. A HVG Portré rovatában mesélt arról, miként lett Erdély-túladagolása, miért szeret egyedül lenni, miért nem ír most egy darabig cikket.","shortLead":"\"Április 8-án, amikor az a két ember a Kossuth-nótát énekelte a tévében, megsemmisülve éreztem magam. Megalázva...","id":"201842_gerloczy_marton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7e920ad-60a7-4d64-a1d8-cda50315d704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c380126e-5856-4650-9f4b-2ccf920bb77f","keywords":null,"link":"/kultura/201842_gerloczy_marton","timestamp":"2018. november. 17. 09:15","title":"Gerlóczy Márton: Ezt akarták, fogyasszák hát egészséggel! ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16bca2ad-d195-4f40-ac87-6344b0ea298d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába csengettek és kopogtak a gyászoló szülők V. János házánál, a sofőr nem bújt elő. A kérdéseikre választ keresők üzenetet is hagytak a buszsofőrnek.","shortLead":"Hiába csengettek és kopogtak a gyászoló szülők V. János házánál, a sofőr nem bújt elő. A kérdéseikre választ keresők...","id":"20181116_Veronai_tragedia_bujkal_a_buszsofor_a_gyaszolo_szulok_elol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16bca2ad-d195-4f40-ac87-6344b0ea298d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0abc791a-c577-4c50-ba6e-59c4dfe93e43","keywords":null,"link":"/itthon/20181116_Veronai_tragedia_bujkal_a_buszsofor_a_gyaszolo_szulok_elol","timestamp":"2018. november. 16. 08:42","title":"Veronai tragédia: bujkál a buszsofőr a gyászoló szülők elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]