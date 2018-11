Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9e7dc71-aa93-4242-a2d9-29c2c4d46762","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az 1977-ben elhunyt Király Elnöki Szabadság-érdemrendet kapott.\r

\r

","shortLead":"Az 1977-ben elhunyt Király Elnöki Szabadság-érdemrendet kapott.\r

\r

","id":"20181117_Donald_Trump_kituntette_Elvis_Presleyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9e7dc71-aa93-4242-a2d9-29c2c4d46762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71b93b04-0b89-41ee-9ea1-f9bd2f232e88","keywords":null,"link":"/elet/20181117_Donald_Trump_kituntette_Elvis_Presleyt","timestamp":"2018. november. 17. 13:07","title":"Donald Trump kitüntette Elvis Presley-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"The Washington Post: Szaúd-Arábia kormánya valótlanul bizonygatja, hogy nincs köze a gyilkossághoz.","shortLead":"The Washington Post: Szaúd-Arábia kormánya valótlanul bizonygatja, hogy nincs köze a gyilkossághoz.","id":"20181117_CIA_A_szaudi_tronorokos_olethette_meg_az_ujsagirot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9236072-f4b3-4d6b-8e22-5a6de599b267","keywords":null,"link":"/vilag/20181117_CIA_A_szaudi_tronorokos_olethette_meg_az_ujsagirot","timestamp":"2018. november. 17. 08:01","title":"CIA: A szaúdi trónörökös ölethette meg az újságírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8c7135-e4bf-44de-860f-befd47d50fc4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Raspberry jóárasította az egyébként is nevetségesen olcsó csúcsmodelljét, a Raspberry Pi 3 Model B+-t.","shortLead":"A Raspberry jóárasította az egyébként is nevetségesen olcsó csúcsmodelljét, a Raspberry Pi 3 Model B+-t.","id":"20181117_raspberry_pi_3_model_a_plusz_mini_szamitogep_olcso_szamitogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f8c7135-e4bf-44de-860f-befd47d50fc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47dbc84d-5bc3-4151-b994-9bbaa1a5a6ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20181117_raspberry_pi_3_model_a_plusz_mini_szamitogep_olcso_szamitogep","timestamp":"2018. november. 17. 08:03","title":"7100 forintba kerül ez a kis számítógép, amivel még programozni is megtanulhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4093f191-e6f7-4727-9a72-77850e3a78e7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A változások azokat érintik, akiknek elutasították a menekültkérelmét.","shortLead":"A változások azokat érintik, akiknek elutasították a menekültkérelmét.","id":"20181118_Megszigoritjak_a_menekultekre_vonatkozo_szabalyokat_Nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4093f191-e6f7-4727-9a72-77850e3a78e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"823d5219-2965-4fb3-9ac7-1ed49a0fd2e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181118_Megszigoritjak_a_menekultekre_vonatkozo_szabalyokat_Nemetorszagban","timestamp":"2018. november. 18. 20:09","title":"Megszigorítják a menekültekre vonatkozó szabályokat Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9660f831-5b42-4e40-9907-9053e59ec227","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"David Lynch legkésőbb a Twin Peaksszel örökre beírta magát a filmtörténetbe - leginkább, mint az egyik legrejtélyesebb filmrendező. Rajongói tűkön ülve várták önéletrajzát, hátha végre segít megfejteni filmjei groteszk és abszurd szimbolikáját, Lynch viszont maradt önmaga. Az Aminek álmodom nem Lynch-szótár, de a sokféle beszámoló és emlék mégis erőteljesen ráhangol a Lynch-jelenségre.","shortLead":"David Lynch legkésőbb a Twin Peaksszel örökre beírta magát a filmtörténetbe - leginkább, mint az egyik legrejtélyesebb...","id":"20181118_David_Lynch_oneletrajz_eletrajz_Aminek_almodom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9660f831-5b42-4e40-9907-9053e59ec227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a7b7ab-8acc-4d8c-accc-a77e210612cc","keywords":null,"link":"/kultura/20181118_David_Lynch_oneletrajz_eletrajz_Aminek_almodom","timestamp":"2018. november. 18. 20:00","title":"Ilyen közel még nem volt a lynchi rémálom: érteni nem fogja, csak érezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98f1bb5-0d90-4dc0-99b6-5a162d6c7017","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Elég enyhe büntetéssel úszta meg ez az amerikai férfi.","shortLead":"Elég enyhe büntetéssel úszta meg ez az amerikai férfi.","id":"20181117_Tizenegy_embert_gazolt_el_szaz_ora_buntetest_kapott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f98f1bb5-0d90-4dc0-99b6-5a162d6c7017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ae0b7ad-5648-4ae1-915f-8043ee50e632","keywords":null,"link":"/cegauto/20181117_Tizenegy_embert_gazolt_el_szaz_ora_buntetest_kapott","timestamp":"2018. november. 17. 08:34","title":"Tizenegy embert gázolt el, száz óra büntetést kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"760a6ec2-28e9-40ac-9589-8c3ebe271130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mindig precíz tesztjeiről ismert Tom's Guide l az akkumulátorok által biztosított üzemidőben vetette össze az iPhone XR-t az Apple idei másik két mobiljával (is), az eredmény pedig igen meglepő lett.","shortLead":"A mindig precíz tesztjeiről ismert Tom's Guide l az akkumulátorok által biztosított üzemidőben vetette össze az iPhone...","id":"20181118_apple_iphone_xr_akkumulator_uzemido","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=760a6ec2-28e9-40ac-9589-8c3ebe271130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7173a327-84ec-4723-89a6-fb234aabb278","keywords":null,"link":"/tudomany/20181118_apple_iphone_xr_akkumulator_uzemido","timestamp":"2018. november. 18. 21:03","title":"Olyan jó az idei legolcsóbb iPhone, hogy a másik kettőt lehet, hogy nem is érdemes megvenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc4456a4-985f-41cd-9abb-12cf23870f77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A karácsony közeledtével egy ritkaságokat is kínáló játékkatagólust ad ki az eBay, de mélyre kell nyúlnia a zsebében annak, aki valamilyen különlegességre vágyik. ","shortLead":"A karácsony közeledtével egy ritkaságokat is kínáló játékkatagólust ad ki az eBay, de mélyre kell nyúlnia a zsebében...","id":"20181118_ebay_toybook_2018_jatekkatalogus_karacsonyi_ajandek_magic_the_gathering_alpha_black_lotus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc4456a4-985f-41cd-9abb-12cf23870f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1829e50-3933-40e2-ab4c-14fcd4303173","keywords":null,"link":"/tudomany/20181118_ebay_toybook_2018_jatekkatalogus_karacsonyi_ajandek_magic_the_gathering_alpha_black_lotus","timestamp":"2018. november. 18. 16:03","title":"Ezért az egyetlen játékkártyáért 28 millió forintnál is többet kér az eBay","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]