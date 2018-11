Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b56463d2-5f0f-4fd7-b6f6-e94adcb805b8","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Ferenc pápa terített asztallal várta a nélkülözőket a római Szent Péter-bazilikában tartott legutóbbi vasárnapi miséje után.","shortLead":"Ferenc pápa terített asztallal várta a nélkülözőket a római Szent Péter-bazilikában tartott legutóbbi vasárnapi miséje...","id":"20181120_Ebed_a_szegenyekkel_foto_a_szakacsokkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b56463d2-5f0f-4fd7-b6f6-e94adcb805b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66b5d8e4-f7cb-4cbc-95de-851a04d06071","keywords":null,"link":"/elet/20181120_Ebed_a_szegenyekkel_foto_a_szakacsokkal","timestamp":"2018. november. 21. 08:55","title":"Ebéd a szegényekkel, fotó a szakácsokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf018c1b-c7a4-4e2b-9f57-f897427b56e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságügyminiszter úgy látja, joggal kapta meg Gruevszki a menekültstátuszt.","shortLead":"Az igazságügyminiszter úgy látja, joggal kapta meg Gruevszki a menekültstátuszt.","id":"20181121_Trocsanyi_nem_adhatjuk_ki_Gruevszkit_Macedonianak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf018c1b-c7a4-4e2b-9f57-f897427b56e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbd375d1-be89-44e0-ad71-f1e2c4aa129b","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Trocsanyi_nem_adhatjuk_ki_Gruevszkit_Macedonianak","timestamp":"2018. november. 21. 11:44","title":"Trócsányi: nem adhatjuk ki Gruevszkit Macedóniának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6975abe0-92f2-4f6a-851b-79ea808703eb","c_author":"Invitech","category":"brandchannel","description":"A technológiai újítások mára már életünk minden szegmensét érintik. Nincs ez másképp a mezőgazdaságban sem, különös tekintettel az olyan érzékeny terepekre, mint a tejhozamú szarvasmarha-tenyésztés. Egy Győr melletti ultramodern tejgazdaságban jártunk, hogy megmutassuk, miként lesznek elégedettebbek a tehenek egy vezeték nélküli hálózatnak és az arra épülő infokommunikációs megoldásnak köszönhetően.","shortLead":"A technológiai újítások mára már életünk minden szegmensét érintik. Nincs ez másképp a mezőgazdaságban sem, különös...","id":"invitech_20181119_Szenzorokkal_meg_a_tehenek_is_boldogabbak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6975abe0-92f2-4f6a-851b-79ea808703eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db838c92-58ae-4ea2-94b2-d3db0f98a15f","keywords":null,"link":"/brandchannel/invitech_20181119_Szenzorokkal_meg_a_tehenek_is_boldogabbak","timestamp":"2018. november. 21. 07:30","title":"Szenzorokkal még a tehenek is boldogabbak (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Invitech","c_partnerlogo":"7553f5fc-dae7-4f2b-99ee-c6a8d20171e9","c_partnertag":"invitech"},{"available":true,"c_guid":"b88e818d-7560-4e27-8b13-e0a0178d3a4d","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Az utcán élőkre szabott, speciális közmunkaprogramokat dolgozna ki a kormány, mert először ilyen „védett” munkahelyen kell felkészíteni őket arra, hogy később helyt álljanak a munkaerőpiacon – derül ki a birtokunkba jutott előterjesztésből. Képeznék is a hajléktalanokat, felkészítenék őket „a személyes higiéniára és a közösségi együttélésre”, és minden melegedőben lenne számítógép és internet, hogy munkát kereshessenek. A szükséges pénz a finanszírozásra állítólag megvan – kérdés, mi valósul meg mindebből.","shortLead":"Az utcán élőkre szabott, speciális közmunkaprogramokat dolgozna ki a kormány, mert először ilyen „védett” munkahelyen...","id":"20181122_Kozmunkasokat_csinalna_a_hajlektalanokbol_a_kiszivargott_kormanyjavaslat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b88e818d-7560-4e27-8b13-e0a0178d3a4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb08553-0c1a-4f9e-b563-8a699ed3b3fd","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_Kozmunkasokat_csinalna_a_hajlektalanokbol_a_kiszivargott_kormanyjavaslat","timestamp":"2018. november. 22. 06:30","title":"Közmunkást faragna a hajléktalanokból az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9551ff5-0b39-4226-8e8a-de90fec2a7d2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Brüsszelben találkozott Jean-Claude Juncker és Theresa May. A munka folytatódik - közölte az Európai Bizottság egyik szóvivője.","shortLead":"Brüsszelben találkozott Jean-Claude Juncker és Theresa May. A munka folytatódik - közölte az Európai Bizottság egyik...","id":"20181121_Elorelepesrol_beszelnek_Brexitugyben_de_meg_nincs_megallapodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9551ff5-0b39-4226-8e8a-de90fec2a7d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb73b45-5c35-4605-8d31-bb82e3834334","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181121_Elorelepesrol_beszelnek_Brexitugyben_de_meg_nincs_megallapodas","timestamp":"2018. november. 21. 20:45","title":"Előrelépésről beszélnek Brexit-ügyben, de még nincs megállapodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a5a3fa-3450-48b2-be21-adbf2ef10285","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állam is beszáll a nyugdíjbiztosítási piacra – erősítette meg Varga Mihály pénzügyminiszter a Mabisz konferenciáján.","shortLead":"Az állam is beszáll a nyugdíjbiztosítási piacra – erősítette meg Varga Mihály pénzügyminiszter a Mabisz konferenciáján.","id":"20181122_Mobilappal_egyszerusodik_januartol_a_baleseti_kar_bejelentese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8a5a3fa-3450-48b2-be21-adbf2ef10285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d2f6de7-e253-48c9-8262-304e79c99169","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181122_Mobilappal_egyszerusodik_januartol_a_baleseti_kar_bejelentese","timestamp":"2018. november. 22. 11:59","title":"Mobilappal egyszerűsödik januártól a baleseti kár bejelentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fce822e-18e5-4281-b3c4-45baf61dd09e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"Carlos Ghosn eltávolításáról a hírek szerint egyhangúlag döntött a japán cég felügyelőbizottsága. ","shortLead":"Carlos Ghosn eltávolításáról a hírek szerint egyhangúlag döntött a japán cég felügyelőbizottsága. ","id":"20181122_Felmentette_a_Nissan_a_ceg_letartoztatott_elnoket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fce822e-18e5-4281-b3c4-45baf61dd09e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ada91f6-6fd7-4ddd-881f-19698bde202f","keywords":null,"link":"/kkv/20181122_Felmentette_a_Nissan_a_ceg_letartoztatott_elnoket","timestamp":"2018. november. 22. 16:03","title":"Felmentette a Nissan a cég letartóztatott elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fce822e-18e5-4281-b3c4-45baf61dd09e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 44 millió dollárt elsíboló Carlos Ghosn világuralmi terveit vélhetően nélküle is megpróbálja megvalósítani a Renault–Nissan–Mitsubishi-triumvirátus – előtte azonban Tokió ki akarja deríteni, mégis hogyan tudta átverni a Nissan fél évtizeden át a könyvvizsgálóját, az Ernst & Youngot.","shortLead":"A 44 millió dollárt elsíboló Carlos Ghosn világuralmi terveit vélhetően nélküle is megpróbálja megvalósítani...","id":"20181122_A_Nissan_ellen_is_vizsgalat_indult_a_Ghosnugyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fce822e-18e5-4281-b3c4-45baf61dd09e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"147b2727-5613-46b6-95a9-33846d67c992","keywords":null,"link":"/kkv/20181122_A_Nissan_ellen_is_vizsgalat_indult_a_Ghosnugyben","timestamp":"2018. november. 22. 13:38","title":"A Nissan ellen is vizsgálat indult a Ghosn-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]