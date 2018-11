Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"813cc095-abc1-44b2-98e5-8e2736f832b8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új 911-es kicsit szélesebb, 30 lóerővel erősebb és sokkal okosabb lett, mint az elődje. ","shortLead":"Az új 911-es kicsit szélesebb, 30 lóerővel erősebb és sokkal okosabb lett, mint az elődje. ","id":"20181128_hivatalos_itt_a_teljesen_uj_porsche_911_sportkocsi_turbomotor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=813cc095-abc1-44b2-98e5-8e2736f832b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef5fc03a-bd58-455f-815f-4d4f6eeb5380","keywords":null,"link":"/cegauto/20181128_hivatalos_itt_a_teljesen_uj_porsche_911_sportkocsi_turbomotor","timestamp":"2018. november. 28. 08:21","title":"Hivatalos: itt a teljesen új Porsche 911","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc27783-02c0-49ad-995e-1cf87409324a","c_author":"Számlázz.hu","category":"brandcontent","description":"PSD2 – a GDPR mellett ez is gyakran elhangzó rövidítés manapság, ami jelentősen megváltoztathatja a vállalkozások életét. De miért is? Mert ennek révén olyan lehetőségekhez juthatnak a cégek, melyekkel hatékonyabbá tehetik a működésüket, ezáltal pedig versenyképesebbé válhatnak.","shortLead":"PSD2 – a GDPR mellett ez is gyakran elhangzó rövidítés manapság, ami jelentősen megváltoztathatja a vállalkozások...","id":"20181126_PSD2_PISP_AISP_Fintech_szotar_kkvknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cc27783-02c0-49ad-995e-1cf87409324a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e34c3ec-143a-41bb-a38c-628139ac8d73","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181126_PSD2_PISP_AISP_Fintech_szotar_kkvknak","timestamp":"2018. november. 27. 13:23","title":"PSD2, PISP, AISP? Fintech szótár kkv-knak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28e33de7-e2b4-4133-98fd-175747645f86","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legfőbb ügyész sem árulta el Varju László kérdésére, hogy van-e lakástakarék-pénztári megtakarítása. ","shortLead":"A legfőbb ügyész sem árulta el Varju László kérdésére, hogy van-e lakástakarék-pénztári megtakarítása. ","id":"20181127_Polt_Peter_lemasolta_Matolcsy_valaszat_lakastakarekugyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28e33de7-e2b4-4133-98fd-175747645f86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"291f4163-191b-40c1-b072-7076e3009bef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181127_Polt_Peter_lemasolta_Matolcsy_valaszat_lakastakarekugyben","timestamp":"2018. november. 27. 15:07","title":"Polt Péter lemásolta Matolcsy válaszát lakástakarék-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebcd606b-5b4c-4572-8646-4ebcb71055d9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyarországon egy ilyen kampány, főleg karácsony előtt, elképzelhetetlen lenne.","shortLead":"Magyarországon egy ilyen kampány, főleg karácsony előtt, elképzelhetetlen lenne.","id":"20181127_A_svedek_vicces_reklamban_mutatjak_meg_milyen_nehez_a_postasok_elete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebcd606b-5b4c-4572-8646-4ebcb71055d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd3efaf7-c78e-4fae-8a20-6314aef54dcf","keywords":null,"link":"/kkv/20181127_A_svedek_vicces_reklamban_mutatjak_meg_milyen_nehez_a_postasok_elete","timestamp":"2018. november. 27. 16:58","title":"A svédek vicces reklámban mutatják meg, milyen nehéz a postások élete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26c35ab7-b398-46e5-853d-ad1a454a9317","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatok tavaszig a nagyközönség elől elzárva élik mindennapjaikat, de itt van róluk néhány tündéri fotó. ","shortLead":"Az állatok tavaszig a nagyközönség elől elzárva élik mindennapjaikat, de itt van róluk néhány tündéri fotó. ","id":"20181127_Ime_nehany_foto_a_gyori_allatkert_negy_feher_kistigriserol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26c35ab7-b398-46e5-853d-ad1a454a9317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20ba1897-2466-4e8e-9c60-a8995fbe800c","keywords":null,"link":"/elet/20181127_Ime_nehany_foto_a_gyori_allatkert_negy_feher_kistigriserol","timestamp":"2018. november. 27. 16:05","title":"Íme néhány fotó a győri állatkert négy fehér kistigriséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdd60aa5-1d9f-447a-bcb1-f2794d53d87c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Házon belül is egyre hangosabban tiltakoznak a Dragonfly projekt miatt, amely a Google Kínának épülő, cenzúrázott keresője. Az alkalmazottak annyira nem szívlelik a fejlesztést, hogy több ország városában is tüntettek miatta.","shortLead":"Házon belül is egyre hangosabban tiltakoznak a Dragonfly projekt miatt, amely a Google Kínának épülő, cenzúrázott...","id":"20181127_google_kereso_project_dragonfly_cenzurazott_kereso_kina_tuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdd60aa5-1d9f-447a-bcb1-f2794d53d87c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b8dabff-d516-4e04-ac4c-498685a16efd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181127_google_kereso_project_dragonfly_cenzurazott_kereso_kina_tuntetes","timestamp":"2018. november. 28. 07:33","title":"Több országban is tüntettek a Google alkalmazottai a Kínának épülő, cenzúrázott kereső miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"841d263b-40ce-4990-b182-e97bbdf0f689","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A munkahelyén, az otthonról hozott ételt eszi az irodai dolgozók többsége. Főleg a budapestiek figyelnek oda arra, hogy rendszeresen egyenek munka közben.","shortLead":"A munkahelyén, az otthonról hozott ételt eszi az irodai dolgozók többsége. Főleg a budapestiek figyelnek oda arra...","id":"20181127_A_dolgozok_otode_fel_sem_all_a_szamitogep_elol_munka_kozben_hogy_ebedeljen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=841d263b-40ce-4990-b182-e97bbdf0f689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"967c6a37-0b9c-47d8-95fe-56c01ddc4b54","keywords":null,"link":"/kkv/20181127_A_dolgozok_otode_fel_sem_all_a_szamitogep_elol_munka_kozben_hogy_ebedeljen","timestamp":"2018. november. 27. 10:50","title":"A dolgozók ötöde fel sem áll a számítógép elől munka közben, hogy ebédeljen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e26a7d-4f0e-427c-a00b-c08025880bd6","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A hatalom felé igyekvő totalitárius mozgalom propagandájának célja a tömegek megnyerése, és ez az út a tények sárba tiprásán keresztül vezet – mutat rá a filozófus-történész Hannah Arendt 1951-es főművében.","shortLead":"A hatalom felé igyekvő totalitárius mozgalom propagandájának célja a tömegek megnyerése, és ez az út a tények sárba...","id":"20181126_A_tenyek_lejaratasanak_nem_lehet_jo_vege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93e26a7d-4f0e-427c-a00b-c08025880bd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c1e949c-6170-417a-95c9-7fd4d38c2dd1","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181126_A_tenyek_lejaratasanak_nem_lehet_jo_vege","timestamp":"2018. november. 26. 20:42","title":"A tények lejáratásának nem lehet jó vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]