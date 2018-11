Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9549087f-3ed3-44ff-adc8-3edb78624470","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ismert üzletemberekből álló tanácsadó testület segíti majd azt a belső projektszervezetet, ami az egyetem tartalmi megújításáért felel – írja a Portfolio. ","shortLead":"Ismert üzletemberekből álló tanácsadó testület segíti majd azt a belső projektszervezetet, ami az egyetem tartalmi...","id":"20181129_Uj_fejezethez_erkezett_a_Corvinus_megujitasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9549087f-3ed3-44ff-adc8-3edb78624470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbdb30ac-ab3a-4e1f-a64d-f30410934bd0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181129_Uj_fejezethez_erkezett_a_Corvinus_megujitasa","timestamp":"2018. november. 29. 07:43","title":"Új fejezethez érkezett a Corvinus megújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80f0b154-e9e0-4f70-a56a-b15665df5b86","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A találkozók pont azelőtt történtek, hogy a WikiLeaks kiszivárogtatta volna a Demokrata Párt levelezését. ","shortLead":"A találkozók pont azelőtt történtek, hogy a WikiLeaks kiszivárogtatta volna a Demokrata Párt levelezését. ","id":"20181127_Trump_kampanymenedzsere_tobbszor_is_talalkozott_titokban_a_WikiLeaks_alapitoval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80f0b154-e9e0-4f70-a56a-b15665df5b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e8fe914-fa3e-461b-b452-1e95c04e1d0e","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_Trump_kampanymenedzsere_tobbszor_is_talalkozott_titokban_a_WikiLeaks_alapitoval","timestamp":"2018. november. 27. 20:54","title":"Trump kampánymenedzsere többször is találkozott titokban a WikiLeaks alapítóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99010be-5251-4155-b804-72bede063d8b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aki már volt valaha szülői értekezleten, fogadóórán vagy bármilyen iskolai rendezvényen biztosan találkozott az alábbi szülőtípusokkal.\r

\r

","shortLead":"Aki már volt valaha szülői értekezleten, fogadóórán vagy bármilyen iskolai rendezvényen biztosan találkozott az alábbi...","id":"20181128_Ugye_ismeros_kategoriak_Tipizaltak_a_fogadoorak_szulotipusait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e99010be-5251-4155-b804-72bede063d8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a5511d9-ecd0-4014-9482-f756fdc3e61e","keywords":null,"link":"/elet/20181128_Ugye_ismeros_kategoriak_Tipizaltak_a_fogadoorak_szulotipusait","timestamp":"2018. november. 28. 09:31","title":"Ugye ismerős kategóriák? Tipizálták a fogadóórák szülőtípusait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cs. Sándornak 27 biztosítónál 29 biztosítása volt, ezért nem fizettek neki, amikor négy éve mindkét lábát levágta a vonat. A férfi gyanús volt, de most az első polgári peres eljárás neki adott igazat. Az egyik biztosítónak nagyjából 11 millió forintot kell kifizetnie neki, plusz a kamatokat.","shortLead":"Cs. Sándornak 27 biztosítónál 29 biztosítása volt, ezért nem fizettek neki, amikor négy éve mindkét lábát levágta...","id":"20181129_Pert_nyert_a_ferfi_akinek_mindket_labat_levagta_a_vonat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0e40fcf-48d8-439e-b762-bee1141f2a99","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Pert_nyert_a_ferfi_akinek_mindket_labat_levagta_a_vonat","timestamp":"2018. november. 29. 09:34","title":"Biztosítási pert nyert a férfi, akinek mindkét lábát levágta a vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e391a9a5-4d25-4b9c-bddc-b6f724f597ed","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"CBA Piros néven jövőre indul az új brand.","shortLead":"CBA Piros néven jövőre indul az új brand.","id":"20181128_Uj_sajat_markas_termekekkel_rukkol_elo_a_CBA","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e391a9a5-4d25-4b9c-bddc-b6f724f597ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f60cd28d-b06c-4331-9942-a73f5170c9de","keywords":null,"link":"/kkv/20181128_Uj_sajat_markas_termekekkel_rukkol_elo_a_CBA","timestamp":"2018. november. 28. 12:08","title":"Úgy látszik, a CBA feladta nagy álmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e10c757-1058-4b33-8b06-a6c8fe858020","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az őrizetbe vett 24 ukrán tengerész közül 12-t előzetes letartóztatásba helyezték az Oroszországhoz csatolt Krím félszigeten. ","shortLead":"Az őrizetbe vett 24 ukrán tengerész közül 12-t előzetes letartóztatásba helyezték az Oroszországhoz csatolt Krím...","id":"20181127_Hat_ev_bortont_kaphatnak_az_oroszok_altal_elfogott_ukran_tengereszek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e10c757-1058-4b33-8b06-a6c8fe858020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a5c625-35b7-415e-8422-01eb3a2aa747","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_Hat_ev_bortont_kaphatnak_az_oroszok_altal_elfogott_ukran_tengereszek","timestamp":"2018. november. 27. 20:30","title":"Hat év börtönt kaphatnak az oroszok által elfogott ukrán tengerészek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eaf4342-1683-4672-ac9f-833b77438f72","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Gruevszki-ügy, fegyverkereskedők kiadása, Oroszország békén hagyása a kiújult ukrán válság kapcsán – több oroszbarát lépésünk volt mostanában, amire jutott egy Amerika-ellenes is: a kormány nem egyezett meg a CEU-val. Ez már a végső szakítás a nyugati orientációval?","shortLead":"Gruevszki-ügy, fegyverkereskedők kiadása, Oroszország békén hagyása a kiújult ukrán válság kapcsán – több oroszbarát...","id":"20181128_Hello_Szasa_Megszaporodtak_az_oroszbarat_huzasaink","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6eaf4342-1683-4672-ac9f-833b77438f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6882a4ff-f732-4a52-a708-6a12137e154c","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_Hello_Szasa_Megszaporodtak_az_oroszbarat_huzasaink","timestamp":"2018. november. 28. 17:23","title":"Helló, Szása! Megszaporodtak az oroszbarát húzásaink","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4b9dff8-001f-4604-a59c-b2b49ccb8e97","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lengyel nyelvészek nem örültek az ötletnek, de végül az Erő az apával volt.","shortLead":"A lengyel nyelvészek nem örültek az ötletnek, de végül az Erő az apával volt.","id":"20181128_Yodanak_nevezhette_el_fiat_a_boldog_lengyel_apa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4b9dff8-001f-4604-a59c-b2b49ccb8e97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"637b5f20-fb55-4e8d-8578-a612cdce1ef0","keywords":null,"link":"/elet/20181128_Yodanak_nevezhette_el_fiat_a_boldog_lengyel_apa","timestamp":"2018. november. 28. 10:18","title":"Yodának nevezhette el fiát a boldog lengyel apa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]