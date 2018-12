Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4204a5a-9e8e-4491-bcb3-c4ca4e9d52bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Teljes a védelem a mai tüntetés előtt.","shortLead":"Teljes a védelem a mai tüntetés előtt.","id":"20181213_Mintha_mi_sem_tortent_volna_visszatertek_a_Kossuth_teri_karacsonyfa_kore_a_szankok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4204a5a-9e8e-4491-bcb3-c4ca4e9d52bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c04eaf06-d866-4305-89e6-d9822982df50","keywords":null,"link":"/elet/20181213_Mintha_mi_sem_tortent_volna_visszatertek_a_Kossuth_teri_karacsonyfa_kore_a_szankok","timestamp":"2018. december. 13. 15:23","title":"Mintha mi sem történt volna, visszatértek a Kossuth téri karácsonyfa köré a szánkók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d1c2731-c73f-4e98-8e1c-de1cfe6f120c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Siker koronázta a Virgin Galactic negyedik tesztjét: az űrturisták szállítására fejlesztett VSS Unity csütörtökön a korábbinál is magasabbra jutva végre elérte a világűr peremét. ","shortLead":"Siker koronázta a Virgin Galactic negyedik tesztjét: az űrturisták szállítására fejlesztett VSS Unity csütörtökön...","id":"20181213_virgin_galactic_richard_branson_urhajo_urturizmus_urturista_vss_unity","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d1c2731-c73f-4e98-8e1c-de1cfe6f120c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c221e210-414b-4af5-8101-0ee335cc5d51","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_virgin_galactic_richard_branson_urhajo_urturizmus_urturista_vss_unity","timestamp":"2018. december. 13. 19:33","title":"Feljutott a világűrbe a milliárdos Richard Branson szuperszonikus űrrepülője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da940909-42cf-4dd4-a240-ddbe9a2ac374","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt embert vettek őrizetbe szerda éjjel a Kossuth téri tüntetésen. Egyikük a CEU hallgatója.","shortLead":"Öt embert vettek őrizetbe szerda éjjel a Kossuth téri tüntetésen. Egyikük a CEU hallgatója.","id":"20181213_Ot_tuntetot_tartoztattak_le_tegnap_ejjel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da940909-42cf-4dd4-a240-ddbe9a2ac374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53aea903-8085-4c0d-a425-1ef85cfa29cf","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Ot_tuntetot_tartoztattak_le_tegnap_ejjel","timestamp":"2018. december. 13. 10:24","title":"Öt tüntetőt tartóztattak le tegnap éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05185397-4030-40cd-b6b2-285e15fc6e16","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekesnő a kaliforniai Rose Bowlon való fellépésén vetette be a programot, még tavasszal.","shortLead":"Az énekesnő a kaliforniai Rose Bowlon való fellépésén vetette be a programot, még tavasszal.","id":"20181214_Arcfelismerot_vetett_be_Taylor_Swift_a_zaklatoi_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05185397-4030-40cd-b6b2-285e15fc6e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03298627-19be-4282-86c4-bc303faf23c8","keywords":null,"link":"/kultura/20181214_Arcfelismerot_vetett_be_Taylor_Swift_a_zaklatoi_ellen","timestamp":"2018. december. 14. 09:10","title":"Arcfelismerőt vetett be Taylor Swift a zaklatói ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddeeefe7-3b0b-4eab-b039-af494c3ccf8f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk Mozgalom képviselője a Facebookra írta ki, hogy ha veszélyben érzik a Szent Koronát, a Kossuth térre hívja a Betyársereg háromszáz jól képzett emberét.","shortLead":"A Mi Hazánk Mozgalom képviselője a Facebookra írta ki, hogy ha veszélyben érzik a Szent Koronát, a Kossuth térre hívja...","id":"20181214_volner_janos_betyarsereg_tuntetes_demonstracio_kossuth_ter_tuloratorveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ddeeefe7-3b0b-4eab-b039-af494c3ccf8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5ea0ae3-edf2-43ca-b138-b870dbfa34d3","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_volner_janos_betyarsereg_tuntetes_demonstracio_kossuth_ter_tuloratorveny","timestamp":"2018. december. 14. 18:07","title":"Volner ráeresztené a Betyársereget a tüntetőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36249c84-0c11-4e89-8737-d34b8dc62af9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus olvasói levelében megismételte, amit a kormányzat már hónapok óta hangoztat: hogy az egyetem nem működött törvényesen, ezért kellett mennie.","shortLead":"A politikus olvasói levelében megismételte, amit a kormányzat már hónapok óta hangoztat: hogy az egyetem nem működött...","id":"20181213_Kovacs_Zoltan_most_a_Washington_Postot_osztotta_ki_CEUugyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36249c84-0c11-4e89-8737-d34b8dc62af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b10b199-4199-48e3-b3b0-3878e4ac0494","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Kovacs_Zoltan_most_a_Washington_Postot_osztotta_ki_CEUugyben","timestamp":"2018. december. 13. 15:02","title":"Kovács Zoltán most a Washington Postot osztotta ki CEU-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"228436e0-eccf-4cfc-acfe-1d0298880dc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség közlése szerint nekirontottak a rendőrsorfalnak és ezért. ","shortLead":"A rendőrség közlése szerint nekirontottak a rendőrsorfalnak és ezért. ","id":"20181215_Harom_embert_allitottak_elo_a_rendorok_a_Kossuth_teren","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=228436e0-eccf-4cfc-acfe-1d0298880dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"642f7b3f-214b-41aa-9ce3-6093b1d2c538","keywords":null,"link":"/itthon/20181215_Harom_embert_allitottak_elo_a_rendorok_a_Kossuth_teren","timestamp":"2018. december. 15. 00:55","title":"Három embert állítottak elő a rendőrök a Kossuth téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2874f87-c067-43ff-ad82-ad7f4d2f94f9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Szombaton nyitják meg a látogatók előtt Eger ikonikus épületét.\r

\r

","shortLead":"Szombaton nyitják meg a látogatók előtt Eger ikonikus épületét.\r

\r

","id":"20181215_Matol_felmaszhatunk_az_egri_minaretre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2874f87-c067-43ff-ad82-ad7f4d2f94f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea133ba-ccec-4adb-a07f-e892c0d51450","keywords":null,"link":"/kultura/20181215_Matol_felmaszhatunk_az_egri_minaretre","timestamp":"2018. december. 15. 09:15","title":"Mától újra felmászhatunk az egri minaretre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]