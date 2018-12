Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3e5c7689-7635-4635-a159-1ca1f85407c7","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A neves londoni aukciósház, a Chirstie’s rekordot ért el a minap licitre bocsátott Macallan 60 YO 1926-os whisky eladásával. A leütési ár 1,2 millió fontnál állt meg, ami kb.1,5 millió dollárt, illetve 432 millió forintot kóstál.\r

\r

","shortLead":"A neves londoni aukciósház, a Chirstie’s rekordot ért el a minap licitre bocsátott Macallan 60 YO 1926-os whisky...","id":"20181215_Valakinek_mar_megvan_a_karacsonyi_ajandeka__432_millios_whisky","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e5c7689-7635-4635-a159-1ca1f85407c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d1fe051-66ad-4993-acaf-9297c2838f16","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Valakinek_mar_megvan_a_karacsonyi_ajandeka__432_millios_whisky","timestamp":"2018. december. 15. 16:57","title":"Valakinek már megvan a karácsonyi ajándéka - 432 milliós whisky","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8457c136-f02e-422f-8514-71bdc4017e2f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kodály Zoltán születésnapján, december 16-án ünnepeljük 1991 óta a magyar kórusművészet napját. ","shortLead":"Kodály Zoltán születésnapján, december 16-án ünnepeljük 1991 óta a magyar kórusművészet napját. ","id":"20181216_Ma_van_a_magyar_korusok_napja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8457c136-f02e-422f-8514-71bdc4017e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"460be6f5-258d-4318-8395-aafa1d2a55ff","keywords":null,"link":"/kultura/20181216_Ma_van_a_magyar_korusok_napja","timestamp":"2018. december. 16. 16:55","title":"Ma van a magyar kórusok napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7109ca8e-8c33-4809-9283-2da9cf4e803a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A problémát az jelenti, hogy a rendszer megfogja ugyan a műanyagot, de nem tartja meg. ","shortLead":"A problémát az jelenti, hogy a rendszer megfogja ugyan a műanyagot, de nem tartja meg. ","id":"20181215_szemetcsapda_csendes_ocean_szeme_hulladek_ocean_cleanup","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7109ca8e-8c33-4809-9283-2da9cf4e803a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffbc8c1c-e67e-4683-b7a4-50d6e4114f9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181215_szemetcsapda_csendes_ocean_szeme_hulladek_ocean_cleanup","timestamp":"2018. december. 15. 18:33","title":"Nem jött be a nagyszabású terv: nem jól működik az óceán szemétcsapdája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"350add6d-5094-4b91-8c9f-ee8b07aa6167","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2015-ben ígért fürdőt a pécsieknek Orbán Viktor, a projekt azóta nem indult el, a hozzá kapcsolódó sportcsarnok pedig Páva Zsolt polgármester szerint nem is fog megépülni. A közgyűlésen Páva egy a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.-hez köthető furcsa pénzmozgásáról is beszélt.","shortLead":"2015-ben ígért fürdőt a pécsieknek Orbán Viktor, a projekt azóta nem indult el, a hozzá kapcsolódó sportcsarnok pedig...","id":"20181215_A_fideszes_varos_ahol_nemhogy_a_furdo_de_meg_a_sportcsarnok_sem_epul_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=350add6d-5094-4b91-8c9f-ee8b07aa6167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5c945a-e038-4b0e-aef0-65c5406abfbf","keywords":null,"link":"/kkv/20181215_A_fideszes_varos_ahol_nemhogy_a_furdo_de_meg_a_sportcsarnok_sem_epul_meg","timestamp":"2018. december. 15. 14:46","title":"A fideszes város, ahol nemhogy a fürdő, de még a sportcsarnok sem épül meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc76441a-ae2d-41d8-bcbb-336286a556c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világrekordot kíván felállítani az LG a jövő év elején bemutatkozó 17”-es notebookjával, a Gram 17-tel.","shortLead":"Világrekordot kíván felállítani az LG a jövő év elején bemutatkozó 17”-es notebookjával, a Gram 17-tel.","id":"20181215_lg_gram_17_a_vilag_legkonnyebb_17_colos_notebookja_ces_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc76441a-ae2d-41d8-bcbb-336286a556c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33e61c8a-0bc0-4c3d-8732-32dafea317bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20181215_lg_gram_17_a_vilag_legkonnyebb_17_colos_notebookja_ces_2019","timestamp":"2018. december. 15. 10:03","title":"Szinte észre sem veszi, hogy viszi: ez lesz a világ legkönnyebb 17”-es notebookja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a84b85-1561-403c-8594-759bed1142e7","c_author":"CEWE","category":"brandcontent","description":"Az ünnepek megállíthatatlanul közelednek, így itt az ideje nekiállni beszerezni az ajándékokat. Ha valaki a személyességet részesíti előnyben, jó választás lehet egy fotókönyv, sok kedves, szeretett fotóval. Az elkészítéséhez egy díjnyertes fotókönyv-készítő ad tanácsokat olvasóinknak.","shortLead":"Az ünnepek megállíthatatlanul közelednek, így itt az ideje nekiállni beszerezni az ajándékokat. Ha valaki...","id":"20181123_Ennel_szemelyesebb_es_szebb_ajandekotlete_ugy_sem_lesz_az_iden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8a84b85-1561-403c-8594-759bed1142e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c3cc0c-6489-44dc-965c-b3a5db1bb23a","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181123_Ennel_szemelyesebb_es_szebb_ajandekotlete_ugy_sem_lesz_az_iden","timestamp":"2018. december. 15. 12:52","title":"Kihagyná az ajándékvadászatot a tülekedő tömegben? Így készítsen tuti ajándékot otthonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ec99a58-0949-4542-bd09-f67974395d9d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli hadsereg már négy olyan alagutat tárt fel a libanoni határ alatt, amelyet a Hezbollah egy későbbi támadásra készülve fúrt katonái számára - jelentette a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet vasárnap.","shortLead":"Az izraeli hadsereg már négy olyan alagutat tárt fel a libanoni határ alatt, amelyet a Hezbollah egy későbbi támadásra...","id":"20181216_Ujabb_Libanonbol_indulo_alagutakat_fedeztek_fel_Izraelben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ec99a58-0949-4542-bd09-f67974395d9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac63ec8-9385-4503-b7a5-1d937b155d2d","keywords":null,"link":"/vilag/20181216_Ujabb_Libanonbol_indulo_alagutakat_fedeztek_fel_Izraelben","timestamp":"2018. december. 16. 12:43","title":"Újabb, Libanonból induló alagutakat fedeztek fel Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57726653-9dd8-4df7-8fe9-b51841c23f8b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A társulásnak három gazdasági társasága van, ebből kettő felszámolása esedékes. A cég működésképtelen, a szemetet továbbra is a katasztrófavédelem szállítja el - nyilatkozta az új elnök.","shortLead":"A társulásnak három gazdasági társasága van, ebből kettő felszámolása esedékes. A cég működésképtelen, a szemetet...","id":"20181215_Atvilagitjak_a_milliardos_adossagot_felhalmozo_szemetszallito_ceget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57726653-9dd8-4df7-8fe9-b51841c23f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5d5ec0b-6b5a-4eb9-b3ad-dc9e29024f60","keywords":null,"link":"/kkv/20181215_Atvilagitjak_a_milliardos_adossagot_felhalmozo_szemetszallito_ceget","timestamp":"2018. december. 15. 12:28","title":"Átvilágítják a milliárdos adósságot felhalmozó szemétszállító céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]