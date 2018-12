Eredetileg szélesebb körre tervezték a tesztet, például, 25 éven aluliakat, háztartásbelieket és a nagyon keveset keresőket is be akartak vonni a kísérletbe. Végül a költségvetés szűkössége miatt csak a munkanélküliek egy speciális rétegéből kaptak két éven át alapjövedelmet a sorsoláson kihúzott szerencsések. A L’Express idéz több kedvezményezettet is. Egyikük épp állást talált, amikor értesült az alapjövedelemről, amit új fizetése mellett is megkapott. E dupla jövedelem kihúzta a csávából, törleszteni tudta hiteleit és élete normális kerékvágásba kerül.

Egy fiatal nő az alapjövelemnek köszönhetően tudott részmunkaidős állást vállalni, viszonylag messze a lakóhelyétől. De a globális értékelés szerint ezek a ritka kivételek. A politikai pártok és a szakszervezetek szerint sem jött be a kísérlet. Valójában nem serkentette álláskeresésre a munkanélkülieket és csak a teszt 20 millió euró közpénzt emésztett fel. Ha szélesebb körben bevezetnék, 5 százalék fölé nőne a költségvetési deficit, amely elfogadhatatlan. Finnországban a munkanélküliségi ráta európai mércével magas, 7 százalék feletti, tehát kb. 250 ezer embernek nincs munkája. De közben 100 ezer betöltetlen álláshely van, vagyis a problémát nem az alapjövedelem fogja megoldani, hanem a már eddigi is nemzetközi mércével kiemelkedőnek tartott finn oktatási és szakképzési rendszer további tökéletesítése. (via L’Express)