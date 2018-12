Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00464ab5-1f17-49ef-bb98-aae3ae7b6d65","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eta néni mindig kedvesen köszöntötte a 74-es troli sofőrjeit és gyakran leült velük beszélgetni a végállomásnál. Az idős asszony néhány napja elhunyt, a buszvezetők megható gesztussal búcsúztak tőle. ","shortLead":"Eta néni mindig kedvesen köszöntötte a 74-es troli sofőrjeit és gyakran leült velük beszélgetni a végállomásnál...","id":"20181215_Mecsekkel_es_egy_szivhez_szolo_levellel_bucsuztak_a_74es_troli_torzsutasatol_Eta_nenitol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00464ab5-1f17-49ef-bb98-aae3ae7b6d65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afaaf4bc-5b0d-41b7-ad5a-a09824483e7e","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Mecsekkel_es_egy_szivhez_szolo_levellel_bucsuztak_a_74es_troli_torzsutasatol_Eta_nenitol","timestamp":"2018. december. 15. 18:27","title":"Mécsesekkel és egy szívszorító levéllel búcsúztak a 74-es troli törzsutasától, Eta nénitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ae4049-8bdf-4ea4-988d-21904c4c876b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181217_Kutyapart_Rekord_nezettsege_volt_az_MTVnek_Kivulrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19ae4049-8bdf-4ea4-988d-21904c4c876b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aecd1fa-aea9-4beb-a7fe-7b7e4924c5fa","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Kutyapart_Rekord_nezettsege_volt_az_MTVnek_Kivulrol","timestamp":"2018. december. 17. 01:20","title":"Kutyapárt: Rekord nézettsége volt az MTV-nek. Kívülről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8a04eb-02fb-4aab-904c-13673e872794","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A biztonságosabb közlekedéshez is hozzájárulhat az a ködöt előrejelző, a korábbinál pontosabb adatokat szolgáltató rendszer, amelyen a veszprémi Pannon Egyetem kutatói dolgoznak az Országos Meteorológiai Szolgálattal és a Pécsi Tudományegyetemmel közösen.","shortLead":"A biztonságosabb közlekedéshez is hozzájárulhat az a ködöt előrejelző, a korábbinál pontosabb adatokat szolgáltató...","id":"20181216_omsz_pannon_egyetem_pte_kod_elorejelzes_idojaras_legszennyezettseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e8a04eb-02fb-4aab-904c-13673e872794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a0e0d4-bfb8-463a-94dc-9e27dafb4659","keywords":null,"link":"/tudomany/20181216_omsz_pannon_egyetem_pte_kod_elorejelzes_idojaras_legszennyezettseg","timestamp":"2018. december. 16. 08:03","title":"Magyar tudósok olyan rendszeren dolgoznak, ami előre szól majd, hol várható köd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05fb31ec-307e-4a1f-bfe5-9bfd18f4ad30","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szinte olyan, mint egy mitikus állat.","shortLead":"Szinte olyan, mint egy mitikus állat.","id":"20181215_Az_autok_fole_magasodott_az_a_javorszarvas_ami_egy_alaszkai_autopalyan_indult_setalni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05fb31ec-307e-4a1f-bfe5-9bfd18f4ad30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acb36820-88b0-42ab-82a3-971a159b78c7","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Az_autok_fole_magasodott_az_a_javorszarvas_ami_egy_alaszkai_autopalyan_indult_setalni","timestamp":"2018. december. 15. 12:01","title":"Az autók fölé magasodott az a jávorszarvas, ami egy alaszkai autópályán indult sétálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d217662-16ea-4c6c-8b31-2b69eeeb79ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ilyenkor a járókelők is jobban aggódnak, gyakrabban hívják fel valamelyik egyesület bejelentővonalát, mert attól tartanak, a hajléktalanok kihűlnek.","shortLead":"Ilyenkor a járókelők is jobban aggódnak, gyakrabban hívják fel valamelyik egyesület bejelentővonalát, mert attól...","id":"20181215_A_hideg_es_a_havazas_miatt_egyre_tobb_hajlektalan_megy_a_szallokra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d217662-16ea-4c6c-8b31-2b69eeeb79ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4d1636e-8d98-41fe-bb8b-fd9a10554f95","keywords":null,"link":"/elet/20181215_A_hideg_es_a_havazas_miatt_egyre_tobb_hajlektalan_megy_a_szallokra","timestamp":"2018. december. 15. 15:07","title":"A hideg és a havazás miatt egyre több hajléktalan megy a szállókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dba72dd0-16ac-47b0-bc64-1393e5a774f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Liptai Claudia, Caramel, Rúzsa Magdi és Vastag Csaba is kiveszi a részét a jótékonykodásból – van, akinek személyes érintettsége is van.","shortLead":"Liptai Claudia, Caramel, Rúzsa Magdi és Vastag Csaba is kiveszi a részét a jótékonykodásból – van, akinek személyes...","id":"20181215_Vasarnapi_sutivasarral_segitik_a_sztarok_az_autista_gyerekeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dba72dd0-16ac-47b0-bc64-1393e5a774f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56a0173d-a71c-4dd2-bc50-813aa40fa784","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Vasarnapi_sutivasarral_segitik_a_sztarok_az_autista_gyerekeket","timestamp":"2018. december. 15. 10:08","title":"Vasárnapi sütivásárral segítik a sztárok az autista gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"203a5660-796a-4e29-aa95-d0c2ac2384f5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181215_Ez_borzasztooo__25_eves_az_Apa_kocsit_hajt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=203a5660-796a-4e29-aa95-d0c2ac2384f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b15c05d1-1cfb-46d1-b6d1-b14afbfee9c4","keywords":null,"link":"/kultura/20181215_Ez_borzasztooo__25_eves_az_Apa_kocsit_hajt","timestamp":"2018. december. 15. 22:03","title":"Ez borzasztóóó – 25 éves az Apa kocsit hajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe2c58-5e1c-4862-b927-06265d44d9d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A váci megyés püspök levelet írt a vasárnapi tüntetésre.","shortLead":"A váci megyés püspök levelet írt a vasárnapi tüntetésre.","id":"20181216_Beer_Miklos_uzent_a_tuntetoknek_Tisztelem_bennetek_a_kitartast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe2c58-5e1c-4862-b927-06265d44d9d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e24c352b-1465-44dd-9a5b-5a1a64c451e4","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_Beer_Miklos_uzent_a_tuntetoknek_Tisztelem_bennetek_a_kitartast","timestamp":"2018. december. 16. 17:55","title":"Beer Miklós üzent a tüntetőknek: \"Tisztelem bennetek a kitartást\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]