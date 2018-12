Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a82eb0d3-24a1-4a44-9da1-e7943456c4fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"És ez is a klímaváltozás miatt van.","shortLead":"És ez is a klímaváltozás miatt van.","id":"20181217_Ha_igy_haladunk_eljon_majd_az_ido_amikor_egyaltalan_nem_terem_krumpli_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a82eb0d3-24a1-4a44-9da1-e7943456c4fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f39eade9-dc7b-4f72-9095-cf72f4f91c53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181217_Ha_igy_haladunk_eljon_majd_az_ido_amikor_egyaltalan_nem_terem_krumpli_Magyarorszagon","timestamp":"2018. december. 18. 06:00","title":"Ha így haladunk, eljön majd az idő, amikor egyáltalán nem terem krumpli Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d692445-eda0-4e4f-b0ee-2fdd0650105f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Karácsonyra tekintettel gyorsított a kormány.","shortLead":"Karácsonyra tekintettel gyorsított a kormány.","id":"20181217_Elobb_megerkezik_a_kovetkezo_csaladi_potlek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d692445-eda0-4e4f-b0ee-2fdd0650105f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e3aae04-efa8-4f03-aa95-9aaf2f5f70e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181217_Elobb_megerkezik_a_kovetkezo_csaladi_potlek","timestamp":"2018. december. 17. 06:09","title":"Előbb megérkezik a következő családi pótlék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4474ee6-aaaf-4dfb-9227-b9a248eebbf2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mindhárman a vasút dolgozói. 