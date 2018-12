Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf413f8c-f2e5-4edd-9ecf-2b7860789047","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az teljesen rendjén való, ha valaki hivatalosan Samsung-készüléket reklámoz, a dolog akkor válik kínossá, ha mindezt a konkurens gyártó készülékével, egy iPhone-nal teszi.","shortLead":"Az teljesen rendjén való, ha valaki hivatalosan Samsung-készüléket reklámoz, a dolog akkor válik kínossá, ha mindezt...","id":"20181204_samsung_galaxy_note9_hivatalos_promovideo_iphone","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf413f8c-f2e5-4edd-9ecf-2b7860789047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fdef426-79ff-426f-9de2-f50fde33d210","keywords":null,"link":"/tudomany/20181204_samsung_galaxy_note9_hivatalos_promovideo_iphone","timestamp":"2018. december. 04. 11:03","title":"Samsung-telefonokat reklámoznak, no de miért iPhone-nal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7bb626-b6ed-4064-abe4-278b4b37e57d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mert képregényt olvasni jó.","shortLead":"Mert képregényt olvasni jó.","id":"20181205_Ilyen_meg_nem_volt_kepregenykonyvtar_nyilik_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a7bb626-b6ed-4064-abe4-278b4b37e57d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a18d3644-ff30-4ce2-8b6c-cdec946fb532","keywords":null,"link":"/kultura/20181205_Ilyen_meg_nem_volt_kepregenykonyvtar_nyilik_Magyarorszagon","timestamp":"2018. december. 05. 07:36","title":"Ilyen még nem volt: képregénykönyvtár nyílik Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9806fcbf-f8bf-406e-9ed7-07623809ea64","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Sebastian Kurz néppárti (ÖVP) kancellár szerint az osztrák főváros számára \"pozitív gyarapodást\" jelent, hogy a CEU jövőre Bécsbe költözik, Heinz-Christian Strache alkancellár viszont bírálta a \"vándoregyetem\" áttelepítését.\r

","shortLead":"Sebastian Kurz néppárti (ÖVP) kancellár szerint az osztrák főváros számára \"pozitív gyarapodást\" jelent, hogy a CEU...","id":"20181204_Az_osztrak_kancellar_orul_a_CEU_erkezesenek_az_alkancellar_mar_kevesbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9806fcbf-f8bf-406e-9ed7-07623809ea64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97670831-2ef2-4e55-a5ae-ace1a1e58bd5","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Az_osztrak_kancellar_orul_a_CEU_erkezesenek_az_alkancellar_mar_kevesbe","timestamp":"2018. december. 04. 18:25","title":"Az osztrák kancellár örül a CEU érkezésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f750ba4-119c-4756-b03b-728f58295a93","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Niantic Labs újdonságát több mint két évig tartó fejlesztés előzte meg, hamarosan pedig bárki kipróbálhatja, milyen egy másik pokémonmesterrel csatázni.","shortLead":"A Niantic Labs újdonságát több mint két évig tartó fejlesztés előzte meg, hamarosan pedig bárki kipróbálhatja, milyen...","id":"20181205_niantic_pokemon_go_mesterek_csata_parbaj_trainer_battles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f750ba4-119c-4756-b03b-728f58295a93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c611d7e7-9334-4b6e-9563-39b981f67249","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_niantic_pokemon_go_mesterek_csata_parbaj_trainer_battles","timestamp":"2018. december. 05. 11:33","title":"Jön a Pokémon Go nagy újítása, egymás ellen is csatázhatnak a mesterek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44870ef4-e5f6-4731-ab22-6a773defadaa","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Polt Péter legfőbb ügyésznek az Országgyűlés igazságügyi bizottsága előtt kellett megtartania az éves beszámolóját. A hvg.hu videós riportere megpróbálta megtudni tőle, mi a helyzet az Elios-üggyel. Rákérdeztünk a CEU távozására is.","shortLead":"Polt Péter legfőbb ügyésznek az Országgyűlés igazságügyi bizottsága előtt kellett megtartania az éves beszámolóját...","id":"20181204_Polt_az_Eliosugyrol_Komolyan_gondolja_hogy_minden_ugyrol_az_iroasztalomon_tartom_a_mappat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44870ef4-e5f6-4731-ab22-6a773defadaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90eab733-6f70-4842-96fc-5918387dc74c","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Polt_az_Eliosugyrol_Komolyan_gondolja_hogy_minden_ugyrol_az_iroasztalomon_tartom_a_mappat","timestamp":"2018. december. 04. 12:40","title":"Polt az Elios-ügyről: Komolyan gondolja, hogy minden ügyről az íróasztalomon tartom a mappát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5967c648-42cc-40d7-a63d-08c16a26061c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felvételen látható figura azt mondta, ha nem küldik tovább a videót, megkeresi az érintetteket. Egy szülő elmondása szerint az eset több gyermeket nagyon megviselt.","shortLead":"A felvételen látható figura azt mondta, ha nem küldik tovább a videót, megkeresi az érintetteket. Egy szülő elmondása...","id":"20181205_Keses_videoval_ijesztgettek_egy_budapesti_altalanos_iskola_diakjait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5967c648-42cc-40d7-a63d-08c16a26061c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"892b0cb2-71db-48d4-bb6b-35a92ca9e08c","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Keses_videoval_ijesztgettek_egy_budapesti_altalanos_iskola_diakjait","timestamp":"2018. december. 05. 07:24","title":"Késes videóval ijesztgették egy budapesti általános iskola diákjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe125e18-f702-4714-a0c1-11d6361f0303","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyugdíjasok tizede havi 83 ezer forintnál kevesebb pénzből él meg.","shortLead":"A nyugdíjasok tizede havi 83 ezer forintnál kevesebb pénzből él meg.","id":"20181204_Tobb_mint_ketszer_annyi_nyugdijas_el_szegenysegben_mint_nyolc_eve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe125e18-f702-4714-a0c1-11d6361f0303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89b9d037-a641-48c3-b135-13c30599c67a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181204_Tobb_mint_ketszer_annyi_nyugdijas_el_szegenysegben_mint_nyolc_eve","timestamp":"2018. december. 04. 13:10","title":"Több mint kétszer annyi nyugdíjas él szegénységben, mint nyolc éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Személyi szabadságának, valamint az egészséghez fűződő jogának megsértése miatt. ","shortLead":"Személyi szabadságának, valamint az egészséghez fűződő jogának megsértése miatt. ","id":"20181203_Czegledy_Csaba_a_birosaggal_szemben_nyujtott_be_keresetet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"078c5d1d-f825-4ffa-8ef0-c08367bd9956","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Czegledy_Csaba_a_birosaggal_szemben_nyujtott_be_keresetet","timestamp":"2018. december. 03. 17:43","title":"Czeglédy Csaba a bírósággal szemben nyújtott be keresetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]