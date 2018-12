Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81b56527-2e8c-4fbf-a3bb-094e772742d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple sosem állította, hogy okosórája orvosi eszköz lenne, azonban a legújabb Apple Watch EKG-funkciója valószínűleg életet mentett.","shortLead":"Az Apple sosem állította, hogy okosórája orvosi eszköz lenne, azonban a legújabb Apple Watch EKG-funkciója valószínűleg...","id":"20181218_apple_watch_ekg_funkcio_pitvarfibrillacio_jelzes_tapasztalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81b56527-2e8c-4fbf-a3bb-094e772742d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78d3eb10-dfcc-4133-a842-925739e49dcc","keywords":null,"link":"/tudomany/20181218_apple_watch_ekg_funkcio_pitvarfibrillacio_jelzes_tapasztalat","timestamp":"2018. december. 18. 10:03","title":"Még hogy nem hasznos: életet menthetett az Apple Watch EKG-funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18d0d1fd-7538-42a5-95ba-aee7dcc48e6a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"3-1-re áll az összecsapás a Mennyei Birodalom és Kanada között, mert egy újabb kanadai polgárt vettek őrizetbe Kínában. Erről a National Post számolt be Kanadában.","shortLead":"3-1-re áll az összecsapás a Mennyei Birodalom és Kanada között, mert egy újabb kanadai polgárt vettek őrizetbe Kínában...","id":"20181219_Huaweihaboru_ujabb_kanadait_vettek_orizetbe_Kinaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18d0d1fd-7538-42a5-95ba-aee7dcc48e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a30ecab-6062-45bc-aa97-e654a95dc7cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_Huaweihaboru_ujabb_kanadait_vettek_orizetbe_Kinaban","timestamp":"2018. december. 19. 12:44","title":"Huawei-háború: újabb kanadait vettek őrizetbe Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cab0363-a628-4528-91da-df592d2f9e7d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Szabálytalanul tájékoztatta a Magyar Telekom az előfizetőket a digitális átállásról, ezért a vállalatot és külön a vezérigazgatót is megbüntette az NMHH.","shortLead":"Szabálytalanul tájékoztatta a Magyar Telekom az előfizetőket a digitális átállásról, ezért a vállalatot és külön...","id":"20181219_Sajat_vagyonabol_is_birsagot_kell_fizetnie_a_Magyar_Telekom_vezerigazgatojanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1cab0363-a628-4528-91da-df592d2f9e7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc2a079-0e5a-4429-a3fd-03a9a2051aa9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_Sajat_vagyonabol_is_birsagot_kell_fizetnie_a_Magyar_Telekom_vezerigazgatojanak","timestamp":"2018. december. 19. 16:38","title":"Saját vagyonából is bírságot kell fizetnie a Magyar Telekom vezérigazgatójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd225216-aebe-4fa4-854c-8921a9815ba0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója előbb újabb nagy múltú lapot tüntetett el a piacról, majd tovább terelgetett saját ellenőrzése alá olvasót, nézőt, hirdetőt, hogy végül jóformán egy nap alatt csaknem 500 sajtótermék váljon a központi információs birodalom részévé. Ezen a terepen kell megmaradnia, és tisztességesen kiszolgálnia olvasóit a független sajtó megmaradt részének. \"Adventi kalendáriumunkban” a karácsonyig hátralévő napokban a hvg.hu és a HVG munkatársai mondják el, mit gondolnak a magyar sajtó helyzetéről, a feladatról, amibe beleálltak, és arról, amit olvasóink tehetnek azért, hogy Magyarországon ne csak központi felügyelet mellett lehessen írni, véleményt mondani.","shortLead":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója...","id":"20181218_Ertekunk_a_sokszinuseg_a_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Daczi_Dora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd225216-aebe-4fa4-854c-8921a9815ba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5a26d67-d5fc-4e72-905e-ad8650663bec","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_Ertekunk_a_sokszinuseg_a_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Daczi_Dora","timestamp":"2018. december. 18. 15:30","title":"\"Értékünk a sokszínűség\" - A HVG adventi kalendáriumában ma: Daczi Dóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ef2be1b-6bc4-42a8-9b66-12fb5290faa5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A cég korábbi elnökét Carlos Ghosnt egy hónapja tartóztatták le. ","shortLead":"A cég korábbi elnökét Carlos Ghosnt egy hónapja tartóztatták le. ","id":"20181217_Egyelore_fonok_nelkul_marad_a_Nissan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ef2be1b-6bc4-42a8-9b66-12fb5290faa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"281190ea-160f-45e4-96f5-a25471909c7a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181217_Egyelore_fonok_nelkul_marad_a_Nissan","timestamp":"2018. december. 17. 18:17","title":"Egyelőre főnök nélkül marad a Nissan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e36d295b-33d5-49b4-bf76-3dd2d1d114b6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy tizedik emeleti lakás fölé szerelték fel az eszközt, ami négy éven keresztül megkeserítette a lakó életét.","shortLead":"Egy tizedik emeleti lakás fölé szerelték fel az eszközt, ami négy éven keresztül megkeserítette a lakó életét.","id":"20181219_Zugo_atjatszo_miatt_kell_serelemdijat_fizetnie_egy_telefontarsasagnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e36d295b-33d5-49b4-bf76-3dd2d1d114b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1254b619-1ef7-40a0-ad4d-4e22edadd535","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Zugo_atjatszo_miatt_kell_serelemdijat_fizetnie_egy_telefontarsasagnak","timestamp":"2018. december. 19. 13:31","title":"Zúgó átjátszó miatt kell sérelemdíjat fizetnie egy telefontársaságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f9b7ac-7ded-423b-afd1-75d827a19011","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Augusztusban robbant a hír, hogy a Google visszatérne Kínába – egy cenzúrázott keresővel. A céget rengeteg kritika érte azóta, de végül úgy tűnik, a dolgozók miatt hátrálnak meg.","shortLead":"Augusztusban robbant a hír, hogy a Google visszatérne Kínába – egy cenzúrázott keresővel. A céget rengeteg kritika érte...","id":"20181219_google_kina_cenzurazott_kereso_dragonfly_projekt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2f9b7ac-7ded-423b-afd1-75d827a19011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e9b7639-cfbc-45b6-881a-fbe1410043e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_google_kina_cenzurazott_kereso_dragonfly_projekt","timestamp":"2018. december. 19. 12:03","title":"Váratlan fordulat: dobta a Google a Kínának épített cenzúrázott keresőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd2f1afa-56ec-4d70-887a-82bec19c7233","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyártó szerint a különleges ajtómegoldásnak köszönhetően minden korábbinál könnyebb az autóba történő be- és kiszállás.","shortLead":"A gyártó szerint a különleges ajtómegoldásnak köszönhetően minden korábbinál könnyebb az autóba történő be- és...","id":"20181218_valami_amerika_szettarulkozo_ajtokkal_tamad_a_lincoln_luxuslimuzin_felhet_az_sosztaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd2f1afa-56ec-4d70-887a-82bec19c7233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f05cbf-a60d-4d1b-bc6c-3cb8ee4c4410","keywords":null,"link":"/cegauto/20181218_valami_amerika_szettarulkozo_ajtokkal_tamad_a_lincoln_luxuslimuzin_felhet_az_sosztaly","timestamp":"2018. december. 18. 11:21","title":"Valami Amerika: széttárulkozó ajtókkal támad a Lincoln luxuslimuzin, félhet az S-osztály?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]