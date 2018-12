Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0992b184-f580-4659-8a61-4a60232b776d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy-egy parkolóban akár 4 autót is lehet majd egyszerre tölteni. ","shortLead":"Egy-egy parkolóban akár 4 autót is lehet majd egyszerre tölteni. ","id":"20181219_Az_elektromos_autosokat_celozta_meg_az_Aldi_123_parkoloban_lesznek_toltesi_pontok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0992b184-f580-4659-8a61-4a60232b776d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ba81b8f-53ab-41f4-950f-9782890fe055","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181219_Az_elektromos_autosokat_celozta_meg_az_Aldi_123_parkoloban_lesznek_toltesi_pontok","timestamp":"2018. december. 19. 14:29","title":"Az elektromos autósokat célozta meg az Aldi, 123 parkolóban lesznek töltési pontok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6934e51-4aee-4d13-b1bf-3953e8711217","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak öt ország volt, amely nemmel szavazott a migrációs csomagra, köztük Magyarország. A kormány nem is tekinti magára nézve kötelezőnek egyetlen pontját sem.","shortLead":"Csak öt ország volt, amely nemmel szavazott a migrációs csomagra, köztük Magyarország. A kormány nem is tekinti magára...","id":"20181219_Megszavaztak_az_ENSZ_globalis_migracios_csomagjat_kisebbsegben_maradt_a_magyar_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6934e51-4aee-4d13-b1bf-3953e8711217&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67534e24-8ee5-4770-a261-8f0772e1f906","keywords":null,"link":"/vilag/20181219_Megszavaztak_az_ENSZ_globalis_migracios_csomagjat_kisebbsegben_maradt_a_magyar_kormany","timestamp":"2018. december. 19. 18:45","title":"Megszavazták az ENSZ globális migrációs csomagját, kisebbségben maradt a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"937d406a-9ade-451c-bb32-46030c7baf2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A svéd Truecaller nevű cég 2018-ban is összegezte, az általuk készített alkalmazással hány spam hívást blokkoltak egy év alatt.","shortLead":"A svéd Truecaller nevű cég 2018-ban is összegezte, az általuk készített alkalmazással hány spam hívást blokkoltak...","id":"20181219_truecaller_keretlen_telefonhivas_spam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=937d406a-9ade-451c-bb32-46030c7baf2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85f185f7-e52c-4214-a94e-62a301794398","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_truecaller_keretlen_telefonhivas_spam","timestamp":"2018. december. 19. 17:33","title":"Önt is hívogatják kéretlenül telefonon? Ne csodálkozzon, világszerte ez a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd5f9ed8-8e25-4f7c-9b61-c070723c2d06","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181219_Hazi_feladat_a_tei_szunetre__itt_egy_lista_remeljuk_hasonlo_feladatokat_kapnak_a_gyerekek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd5f9ed8-8e25-4f7c-9b61-c070723c2d06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01922a8b-9914-4052-9c37-30825b38c2ad","keywords":null,"link":"/kultura/20181219_Hazi_feladat_a_tei_szunetre__itt_egy_lista_remeljuk_hasonlo_feladatokat_kapnak_a_gyerekek","timestamp":"2018. december. 19. 10:55","title":"Házi feladat a téli szünetre – itt egy lista, reméljük hasonló feladatokat kapnak a gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73272488-79d4-4fd0-9e33-74ec672fe98b","c_author":"Mérő László","category":"tudomany","description":"Ha valaki, ő aztán a saját bőrén érezhette, hogy a nagy világon e kívül is van számára hely.","shortLead":"Ha valaki, ő aztán a saját bőrén érezhette, hogy a nagy világon e kívül is van számára hely.","id":"20181220_Mero_Laszlo_Tisztelet_Lovasz_Laszlonak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73272488-79d4-4fd0-9e33-74ec672fe98b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82fa396d-a19c-4c9b-876c-35ff55127ba6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181220_Mero_Laszlo_Tisztelet_Lovasz_Laszlonak","timestamp":"2018. december. 20. 14:45","title":"Mérő László: Tisztelet Lovász Lászlónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"120d2732-5fa1-48d3-b937-f1cfebdda2f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valószínűleg csak egy pisztolytáska volt, végül egy jobbikos képviselő rúgta arrébb.","shortLead":"Valószínűleg csak egy pisztolytáska volt, végül egy jobbikos képviselő rúgta arrébb.","id":"20181219_Egy_pisztolynak_latszo_targy_is_elokerult_amikor_az_MTVA_orei_Hadhazyval_dulakodtak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=120d2732-5fa1-48d3-b937-f1cfebdda2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc966e43-184d-496f-b48e-79465ee2eaf0","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Egy_pisztolynak_latszo_targy_is_elokerult_amikor_az_MTVA_orei_Hadhazyval_dulakodtak","timestamp":"2018. december. 19. 12:02","title":"Egy pisztolynak látszó tárgy is előkerült, amikor az MTVA őrei Hadházyval dulakodtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70bb18d2-1c6f-4735-9f50-777ae23d6b92","c_author":"","category":"elet","description":"Az úgynevezett kereszténydemokrata kormányzás igen távol áll a rászorulók segítését és megbékélést hirdető krisztusi tanításától – derül ki a HVG által megkérdezett bencés atyák és evangélikus püspök helyzetértékeléséből.","shortLead":"Az úgynevezett kereszténydemokrata kormányzás igen távol áll a rászorulók segítését és megbékélést hirdető krisztusi...","id":"20181219_Miert_serti_meg_a_kormanyt_azzal_hogy_bosszuallasat_feltetelezi_segito_szandeku_velemeny_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70bb18d2-1c6f-4735-9f50-777ae23d6b92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"591710dc-79d3-48fc-9d44-eb1ce106fa83","keywords":null,"link":"/elet/20181219_Miert_serti_meg_a_kormanyt_azzal_hogy_bosszuallasat_feltetelezi_segito_szandeku_velemeny_miatt","timestamp":"2018. december. 19. 14:10","title":"Fabinyi: Nem kell a kormány bosszúállását feltételezni segítő szándékú vélemény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ae1a9f-4448-44cd-99c4-b693d8b46bfc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felfrissített nagy Volkswagen hivatalos leleplezésére ugyan még várnunk kell egy keveset, de néhány részletet már most elárult róla a gyártó. ","shortLead":"A felfrissített nagy Volkswagen hivatalos leleplezésére ugyan még várnunk kell egy keveset, de néhány részletet már...","id":"20181219_hivatalos_szamos_fejlesztessel_tamad_az_uj_vw_passat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0ae1a9f-4448-44cd-99c4-b693d8b46bfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac6dad6f-b273-44d0-ad3b-148236d23c7a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181219_hivatalos_szamos_fejlesztessel_tamad_az_uj_vw_passat","timestamp":"2018. december. 19. 11:21","title":"Hivatalos: számos fejlesztéssel támad az új VW Passat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]