Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6cad23d-7b26-4943-9dce-565b989c9db1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Aero Packkal felvértezett stuttgarti szedán már álló helyzetben is komoly dinamikát sugároz magáról.","shortLead":"Az Aero Packkal felvértezett stuttgarti szedán már álló helyzetben is komoly dinamikát sugároz magáról.","id":"20181227_ime_a_mercedesamg_legszigorubb_4_ajtos_kupeja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6cad23d-7b26-4943-9dce-565b989c9db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0d840ad-ddf9-4ebd-b301-b164c9e70d58","keywords":null,"link":"/cegauto/20181227_ime_a_mercedesamg_legszigorubb_4_ajtos_kupeja","timestamp":"2018. december. 27. 09:21","title":"Íme a Mercedes-AMG legszigorúbb 4 ajtós kupéja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"287b80f6-1ff7-4895-8b86-ee060294e306","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Erről maga a színésznő beszélt egy vele készült interjúban.","shortLead":"Erről maga a színésznő beszélt egy vele készült interjúban.","id":"20181228_Elkepzelheto_hogy_Angelina_Jolie_politikusnak_all","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=287b80f6-1ff7-4895-8b86-ee060294e306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40d11806-bbed-47be-9984-7d463cc535ac","keywords":null,"link":"/elet/20181228_Elkepzelheto_hogy_Angelina_Jolie_politikusnak_all","timestamp":"2018. december. 28. 12:04","title":"Elképzelhető, hogy Angelina Jolie politikusnak áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc8247ca-32d9-4af5-ae38-73d1aac19620","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az amerikai elnök hirtelen felindulásból úgy döntött, elugrik Irakba, majd Németországba is. És közben hazánk fölött is átrepült az Air Force One-nal.","shortLead":"Az amerikai elnök hirtelen felindulásból úgy döntött, elugrik Irakba, majd Németországba is. És közben hazánk fölött is...","id":"20181228_Donald_Trump_nehany_pillanatig_Magyarorszagon_volt_aztan_elkanyarodott_Romania_fele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc8247ca-32d9-4af5-ae38-73d1aac19620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9fb56ce-9223-43d4-9581-87a9b28c7504","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Donald_Trump_nehany_pillanatig_Magyarorszagon_volt_aztan_elkanyarodott_Romania_fele","timestamp":"2018. december. 28. 06:42","title":"Donald Trump néhány pillanatig Magyarországon volt, aztán elkanyarodott Románia felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a52032a5-14fc-4271-a03f-9b667fda76d6","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"„Az autonómia százszázalékos likvidálása lehetetlen, az, hogy a lehetőségekből mennyit használnak ki az emberek, rajtuk is múlik” – szűri le a közelmúlt tapasztalatait Kornai János, a Harvard és a Budapesti Corvinus Egyetem professor emeritusa.","shortLead":"„Az autonómia százszázalékos likvidálása lehetetlen, az, hogy a lehetőségekből mennyit használnak ki az emberek, rajtuk...","id":"201851__kornai_janos__atudomany_elleni_tamadasrol_kinai_veszelyrol_egyszemelyu_hatalmakrol__hatasvizsgalatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a52032a5-14fc-4271-a03f-9b667fda76d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30175287-612e-4397-b981-17d6e237e599","keywords":null,"link":"/gazdasag/201851__kornai_janos__atudomany_elleni_tamadasrol_kinai_veszelyrol_egyszemelyu_hatalmakrol__hatasvizsgalatok","timestamp":"2018. december. 27. 10:15","title":"Kornai János: Bátran állítható, hogy igenis van ellenállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f270b682-71c9-492c-b57f-0d45b47286b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Karácsonyra lepte meg a Doom-rajongókat a játékfejlesztőként dolgozó Rich Whitehouse egy különlegességgel: egy robotporszívó segítségével elkészíthetjük a saját szobánk/lakásunk alapjaira épülő pályát.","shortLead":"Karácsonyra lepte meg a Doom-rajongókat a játékfejlesztőként dolgozó Rich Whitehouse egy különlegességgel...","id":"20181228_doom_roomba_doomba_robotporszivo_doom_palya_keszitese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f270b682-71c9-492c-b57f-0d45b47286b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c055e4e-0681-418f-a725-3f98c83b7a03","keywords":null,"link":"/tudomany/20181228_doom_roomba_doomba_robotporszivo_doom_palya_keszitese","timestamp":"2018. december. 28. 16:03","title":"Elkészült minden Doom-rajongó álma: így csinálhat pályát a saját nappalijából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123e45d6-07a6-470f-af53-40e3ed33a747","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Múlt hónapban még nem erről volt szó.","shortLead":"Múlt hónapban még nem erről volt szó.","id":"20181228_Nerm_lesz_jovore_devizakotvenykibocsatas_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=123e45d6-07a6-470f-af53-40e3ed33a747&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa46b261-9768-44c8-b1f3-7454f3473a38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181228_Nerm_lesz_jovore_devizakotvenykibocsatas_Magyarorszagon","timestamp":"2018. december. 28. 11:24","title":"Nem lesz jövőre devizakötvény-kibocsátás Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"453fb0a5-d454-44eb-b2ad-ec261ecc65a2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A közelgő szilveszterre tekintettel húszféle virslit vizsgált meg az Innovációs és Technológiai Minisztérium akkreditált Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriuma, három termék gyártóját megbírságolták.","shortLead":"A közelgő szilveszterre tekintettel húszféle virslit vizsgált meg az Innovációs és Technológiai Minisztérium...","id":"20181227_virsli_vizsgalat_laboratorium_innovacios_es_technologiai_miniszterium_szilveszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=453fb0a5-d454-44eb-b2ad-ec261ecc65a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9e2455f-9a2b-478d-bb86-2894085a6889","keywords":null,"link":"/kkv/20181227_virsli_vizsgalat_laboratorium_innovacios_es_technologiai_miniszterium_szilveszter","timestamp":"2018. december. 27. 12:12","title":"Húszból három virslinél nem stimmel valami","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef858620-2d70-4e53-b6aa-408207647121","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt 16 évben Észak-Magyarországról 58 és fél ezren, Észak-Alföld településeiből pedig 64 ezren költöztek, főleg fiatalok – derül ki a KSH legújabb tanulmányából. ","shortLead":"Az elmúlt 16 évben Észak-Magyarországról 58 és fél ezren, Észak-Alföld településeiből pedig 64 ezren költöztek, főleg...","id":"20181228_Menekulnek_Eszak_es_KeletMagyarorszagrol_a_fiatalok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef858620-2d70-4e53-b6aa-408207647121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a805ba-2086-4db9-94fd-a7f0a412422c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181228_Menekulnek_Eszak_es_KeletMagyarorszagrol_a_fiatalok","timestamp":"2018. december. 28. 10:19","title":"Menekülnek Észak- és Kelet-Magyarországról a fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]