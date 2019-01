Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Tavaly 15 halálos kimenetelű légi baleset történt, s a polgári gépeket ért katasztrófákban összesen 556 ember vesztette életét. 2017 biztonságosabb év volt. Jobb éve is volt már a légi közlekedésnek, mint 2018 a New York-i rendőrség, hogy a Times Square-n hömpölygő tömeg nagyobb biztonságban ünnepelhessen.
Kamerás drónokkal fogják figyelni a szilveszteri ünneplőket New Yorkban A Fülöp-szigeteki elnök korábban egy szobalányt molesztált, amit aztán meggyónt, de a büntetést sérelmezte.
Duterte megint a katolikus egyházat ekézte, majd bevallott egy szexuális zaklatást Két szigetet összekötő hídon történt vasúti baleset.
Súlyos vonatbaleset történt Dániában, többen meghaltak Elizabeth Warren szenátor az első hivatalos amerikai elnökjelölt-aspiráns.
Megvan Trump első kihívója a 2020-as elnökválasztáson Vannak munkahelyek, ahol lehetetlen boldogulni – például terrorizáló főnök esetén érdemes inkább új munkahelyet keresni. De ha a stressz fő forrása a munka, és nem az emberek, arra a helyzetre az orvosok és pszichológusok a következőket ajánlják.
Stresszes a munkahelye? Mutatunk 11 tippet a probléma kezelésére!
2018-ról kérdezte az RTL Klub a neves írót.
Péterfy Gergely: Egyszerre nyomasztó és inspiráló, ami történik Tehát a bankszektor Belgiumban az egyik legsikeresebb ágazat. De a technika fejlődése, a digitalizáció miatt már a nyugdíjasok sem járnak be a bankfiókokba ügyeket intézni. Ezt megteszik a neten. Így hatalmas, jól képzett, de fölösleges munkaerő halmozódott fel a belga bankoknál.
Belga recept munkaerőhiányra: Tárt karokkal várják a kórházak a fölöslegessé vált banki ügyintézőket