[{"available":true,"c_guid":"e47c6dbc-be08-46d4-9577-562e132ddd7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszesek leszavazták, hogy az MTVA épületében történtekről, Gruevszkiről vagy az Orbán által használt repülőkről beszéljenek. ","shortLead":"A fideszesek leszavazták, hogy az MTVA épületében történtekről, Gruevszkiről vagy az Orbán által használt repülőkről...","id":"20190109_Kivonult_a_DK_es_az_MSZP_a_honvedelmi_bizottsag_uleserol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e47c6dbc-be08-46d4-9577-562e132ddd7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7409e47-9dbb-4cb5-ad95-6fb4ee023bef","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Kivonult_a_DK_es_az_MSZP_a_honvedelmi_bizottsag_uleserol","timestamp":"2019. január. 09. 12:20","title":"Kivonult a DK és az MSZP a honvédelmi bizottság üléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f97404-1309-4fc1-b50e-cb2fc5fd8f37","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bár az amerikai legfelsőbb bíróság a magyar állam ellen indított keresetet elutasította, a múzeumokat továbbra is perelhetik Amerikában a Herzog-örökösök. ","shortLead":"Bár az amerikai legfelsőbb bíróság a magyar állam ellen indított keresetet elutasította, a múzeumokat továbbra is...","id":"20190109_Tovabb_perlik_a_magyar_muzeumokat_az_elkobzott_vagyonukert_kuzdo_Herzogorokosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3f97404-1309-4fc1-b50e-cb2fc5fd8f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1ac65e3-d934-4989-80fd-b4cb39e91454","keywords":null,"link":"/kultura/20190109_Tovabb_perlik_a_magyar_muzeumokat_az_elkobzott_vagyonukert_kuzdo_Herzogorokosok","timestamp":"2019. január. 09. 12:55","title":"Tovább perlik a magyar múzeumokat az elkobzott vagyonukért küzdő Herzog-örökösök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utas tízezressel próbált fizetni, amiből a sofőr nem tudott visszaadni. Azt meg nem várta meg, hogy előkeresse az aprót.","shortLead":"Az utas tízezressel próbált fizetni, amiből a sofőr nem tudott visszaadni. Azt meg nem várta meg, hogy előkeresse...","id":"20190108_volanbusz_buszsofor_diak_peterfy_gergely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c97d3b72-bfd5-413f-be75-7a2d5b99ecc4","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_volanbusz_buszsofor_diak_peterfy_gergely","timestamp":"2019. január. 08. 11:01","title":"Péterfy Gergely megírta, hogy rakták le a buszról a lányát, mert nem tudott elég gyorsan fizetni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e3b931e-081f-4d9c-8bb0-284b0c30ab9e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A felcsúti Pancho Arénát is füvesítő Pharos megint jól szerepelt egy közbeszerzésen.","shortLead":"A felcsúti Pancho Arénát is füvesítő Pharos megint jól szerepelt egy közbeszerzésen.","id":"20190108_15_milliardert_epiti_egy_NERkozeli_ceg_az_uj_egri_sportkozpontot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e3b931e-081f-4d9c-8bb0-284b0c30ab9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"777a0475-59a6-42ba-a31f-9ea7923b87e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_15_milliardert_epiti_egy_NERkozeli_ceg_az_uj_egri_sportkozpontot","timestamp":"2019. január. 08. 16:29","title":"1,5 milliárdért építi egy NER-közeli cég az új egri sportközpontot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a4964cf-4b51-4ef4-9f3b-f1a83ac837a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ennek már a fele sem tréfa: adatvédelmi szakértők szerint soha ennyi felhasználó adata nem került még veszélybe, mint a tavalyi évben. Mindez tudatosabb hozzáállást követel meg a felhasználóktól.","shortLead":"Ennek már a fele sem tréfa: adatvédelmi szakértők szerint soha ennyi felhasználó adata nem került még veszélybe, mint...","id":"20190108_kiszivargott_jelszavak_email_szemelyes_adatok_adatlopas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a4964cf-4b51-4ef4-9f3b-f1a83ac837a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7030ed49-2899-4628-a626-242b03909d2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190108_kiszivargott_jelszavak_email_szemelyes_adatok_adatlopas","timestamp":"2019. január. 08. 19:03","title":"Lehet, hogy ön is köztük volt: több mint 1 milliárd felhasználó adata került veszélybe 2018-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdb0e79a-1b2a-42e3-b7f5-b693f3fedde3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fotóművésznek az Indexen is megjelent cikk- és portrésorozata. ","shortLead":"A fotóművésznek az Indexen is megjelent cikk- és portrésorozata. ","id":"20190109_Gyasz_meghalt_Hermann_Ildi_fotomuvesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdb0e79a-1b2a-42e3-b7f5-b693f3fedde3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f7a2e69-2739-4917-88cc-d0dc0ecb6b8f","keywords":null,"link":"/kultura/20190109_Gyasz_meghalt_Hermann_Ildi_fotomuvesz","timestamp":"2019. január. 09. 16:10","title":"Gyász: meghalt Hermann Ildi fotóművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852ce827-f302-4b0c-a257-995e7644923c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felvételek tanúsága szerint nehéz lett volna ennél közelebb parkolni a bejárathoz.","shortLead":"A felvételek tanúsága szerint nehéz lett volna ennél közelebb parkolni a bejárathoz.","id":"20190108_a_nap_fotoja_a_suzukis_aki_mcdrivenak_nezte_a_martfui_lidlt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=852ce827-f302-4b0c-a257-995e7644923c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aec0c6f4-8c8f-47c8-a9f3-9502c90281c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190108_a_nap_fotoja_a_suzukis_aki_mcdrivenak_nezte_a_martfui_lidlt","timestamp":"2019. január. 08. 06:41","title":"A nap fotója: A suzukis, aki McDrive-nak nézte a martfűi Lidlt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a005fb75-a611-4a6b-bb7c-f012e577cfc1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A profik az állat iránti tiszteletet hiányolták.","shortLead":"A profik az állat iránti tiszteletet hiányolták.","id":"20190108_Stohl_Andrasnak_nekimentek_a_vadaszok_miutan_karomkodva_lott_le_egy_kafferbivalyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a005fb75-a611-4a6b-bb7c-f012e577cfc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c16969bb-54c8-41a2-ab02-c7a34ad19f7d","keywords":null,"link":"/elet/20190108_Stohl_Andrasnak_nekimentek_a_vadaszok_miutan_karomkodva_lott_le_egy_kafferbivalyt","timestamp":"2019. január. 08. 09:36","title":"Stohl Andrásnak nekimentek a vadászok, miután káromkodva lőtt le egy kafferbivalyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]