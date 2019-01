Az 1274 méteren lévő Hohentauernben rekedt olvasónk, Zsuzsanna, csak az ő szállásán 17 magyar ragadt. Zsuzsáék vasárnap indultak volna haza, de mire fölébredtek, már lezárták a településről kivezető mindkét utat, lavinaveszély miatt.

Azt mondja, annyira rossz az idő még mindig, hogy a helikopter sem tud felszállni a völgy fölé terepszemélre. Így viszont el sem tudják kezdeni berobbantani a havat. Továbbra is napi 20-30 centi hó esik – a völgyben 1,6, a hegyen 1,9 méter hó lehet –, a szél is erős. A polgármester folyamatos tájékoztatást ad – bár előre senki nem szólt nekik, hogy induljanak el szombaton –, becslése szerint hétvégén szabadulhatnak ki. A szálloda amúgy profin kezeli a helyzetet, a csomagárból is kedvezményt ad az ott rekedteknek.

A szállóban rekedt magyarok próbálták fölvenni a kapcsolatot a magyar nagykövetséggel, a konzuli osztálytól azt a választ kapták, hogy vészhelyzet állt elő, egyeztettek a polgármesterrel, de ugyanazt az információt kapták, mint a bent rekedtek. Azért keresték meg a nagykövetséget, hogy megtudják, mit tesznek a kint rekedt magyarok érdekében, hozzájárulnak-e a kint tartózkodás extra költségeihez vagy fölveszik-e a kapcsolatot a biztosítótársaságokkal. Megkerestük a Külgazdasági és Külügyminisztériumot, hogy ilyenkor mit tudnak tenni, de egyelőre nem kaptunk választ.

Egy magyar csapatot egyórás mentőakcióval tudtak kimenekíteni egy stájerországi síterepről. A Kleine Zeitung írt arról, hogy a 64 magyar többsége iskolás csoportok tagja volt.

Beszéltünk olyan magyarral is, akinek segítség nélkül sikerült ugyan eljönnie, de nagyon rosszul élte meg családjával az extrém időjárási helyzetet. Dóra Nockbergen volt, már kifelé menet balesetekbe futottak bele, a szállás előtt egy kocsi és a ratrak is árokba borult, a sok tűzoltótól alig fértek el a szakadék mellett.

Sokan alig bírtak felmenni, rengeteg embernek tönkrement a hólánca, láttunk olyat is, hogy a komplett család kifűzte a cipőfűzőit, és azokkal kötötték vissza a hóláncot. 4 nap hóvihar, süvítő szél éjjel-nappal, sokszor 10 centire nem lehetett kilátni az ablakon. A gyerekek féltek, felnőttként néhány nap alatt kicsit beleőrültem a hangba.

Az időjárás-előrejelzés is használhatatlan volt, folyamatosan az idő javulását jelezte előre, holott egyre rosszabb lett minden. Többen megszakították a nyaralást és hazamentek, nehogy kint ragadjanak. A helyiek sem emlékeztek arra, hogy ennyi ideig küzdöttek volna az elemekkel.

Dóráék nem ragadtak kint a hó miatt, de a hazaút kalandos volt: "külön műsor volt, hogyan szálljunk be a kocsiba úgy, hogy az ne menjen tele hóval. A férjem odaparkolt a bejárathoz, kivártunk egy viszonylag szélcsendes percet, a gyerekeket bevágtuk hátulra, mi viszont már nem tudtunk beszállni, így visszarohantunk a hotelbe. A gyerekek egyedül voltak a hóviharban az autóban. Kivártuk a következő szünetet, rohanás a kocsiba, ezalatt a 10 másodperc alatt átázott a ruhánk."

Zsuzsanna azt tapasztalja, a biztosítótársaságok sem voltak felkészülve erre a helyzetre, "inkább arra számítanak, hogy az emberek hamarabb hazatérnek az útról, nem arra, hogy tovább maradnak". A saját biztosítójának assistance szolgálata azt ígérte, küldenek nyomtatványt, amely alapján majd elbírálják, milyen térítésben részesülnek. Ez a mai napig nem jött meg. Megkérdezte azt is, újrakösse-e a biztosítást, amely január 6-ig szólt, amire azt a választ kapta, hogy csak a visszaútra kell biztosítást kötni. Vannak olyanok is, akiket "lepattintott" a saját biztosítójuk.

Lavinaveszélyre figyelmeztető tábla erős hóesésben egy lezárt útnál, az ausztriai Untertauern közelében 2019. január 7-én © MTI / EPA / Christian Bruna

Egyszerű oka lehet a lepattintásnak

A vis maior helyzeteket is megtérítheti a biztosító, feltéve, ha elég jó a csomag – mondja Németh Péter, a CLB Független Biztosítási Alkusz értékesítési és kommunikációs igazgatója. A közepesnél jobb csomagok már nyújthatnak fedezetet az ilyen rendkívüli helyzetekre, még ha nem is feltétlenül a teljes plusz költséget térítik meg.

Vannak olyan helyzetek, amelyeket egyik biztosító sem biztosít, érdemes átnézni, mik vannak kizárva.

Ilyenkor számlával kell igazolni a kinntartózkodás plusz költségeit, ha valamiben kár keletkezett, az arról felvett jegyzőkönyvet is be kell mutatni, de nem árt fotót is készíteni ilyenkor, ami újabb bizonyíték a káreseményre. A biztosítóval érdemes mielőbb, 1-2 napon belül felvenni a kapcsolatot. Ilyen esetben, mikor tovább kell maradni, lehet új biztosítást kötni, de az – ezt a helyzetet nézve – a kötést megelőző lavina vagy havazás okozta károkra nem ad fedezetet, csak az újra.

Turista próbálja kiszabadítani az autóját a vastag hóréteg alól a Salzburg tartományban fekvő Filzmoos településen 2019. január 5-én. © MTI / AP / Matthias Schrader

Ha a biztosító elutasító az ügyféllel, annak az lehet az oka, hogy a biztosítási csomag valóban nem terjed ki erre a helyzetre. "Jellemzően nem az a baj, hogy a biztosító nem fizet, hanem az, hogy nem megfelelő a károsult biztosítása."

Egy utazás előtt érdemes átgondolni a kockázatokat, és annak megfelelően kiválasztani a csomagot. "Egy bécsi buszos kirándulásnál fölösleges extrém hegyi biztosítást kötni, de ha hegyek közé utazunk, tisztában kell lenni azzal, hogy néha előfordul lavina, extrém esetben helikopteres mentést kell kérni."

Németh azt mondja, az állam privát biztosítói kárrendezésbe nem avatkozhat bele, hiszen erről szerződés szól, annyit tehet, hogy "saját zsebből" fizet még, ha akar, vagy egyéb segítséget nyújt. Ez jellemzően a súlyos balesetek után, vagy rendkívüli egyedi esetben szokott előfordulni.