Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e4be094-6e3d-4abb-86bc-48692df8a1e2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A világ tíz legnagyobb gazdaságába 2030-ra hét olyan ország is bekerül, melyeket most még csak a fejlődők közé sorolnak.","shortLead":"A világ tíz legnagyobb gazdaságába 2030-ra hét olyan ország is bekerül, melyeket most még csak a fejlődők közé sorolnak.","id":"20190108_Ezek_a_fejlodo_orszagok_dominaljak_majd_a_vilagot_2030ra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e4be094-6e3d-4abb-86bc-48692df8a1e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44a49d34-defe-474f-bb22-13552d3f8902","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Ezek_a_fejlodo_orszagok_dominaljak_majd_a_vilagot_2030ra","timestamp":"2019. január. 08. 12:56","title":"Ezek a fejlődő országok dominálják majd a világot 2030-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f314e8f-dde5-4b35-9ad7-4bf7c6a8a0fa","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Hajnal Miklós azt mondta, legközelebb akkor hívja őt a csatorna, ha Mészáros Lőrinc vagyonosodásáról kérdezik.","shortLead":"Hajnal Miklós azt mondta, legközelebb akkor hívja őt a csatorna, ha Mészáros Lőrinc vagyonosodásáról kérdezik.","id":"20190107_A_Momentum_politikusa_felallt_es_kisetalt_az_Echo_TV_studiojabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f314e8f-dde5-4b35-9ad7-4bf7c6a8a0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e04eaf84-bb8c-4906-a0d1-6d5837dd86b1","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_A_Momentum_politikusa_felallt_es_kisetalt_az_Echo_TV_studiojabol","timestamp":"2019. január. 07. 20:22","title":"A Momentum politikusa felállt és kisétált az Echo TV stúdiójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75a95343-5f8a-4c5c-bdba-6f131c6a476f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A KASZ a törvény aláírása után kezdett egyeztetéseket a vállalatokkal, mint mondja, „a konfliktus elkerülése érdekében”.","shortLead":"A KASZ a törvény aláírása után kezdett egyeztetéseket a vállalatokkal, mint mondja, „a konfliktus elkerülése érdekében”.","id":"20190109_Mar_negy_ceggel_targyal_az_egyik_szakszervezet_hogy_ne_vezessek_be_a_tuloratorvenyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75a95343-5f8a-4c5c-bdba-6f131c6a476f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b076ed-aee5-4c51-8a49-0a146c71e498","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Mar_negy_ceggel_targyal_az_egyik_szakszervezet_hogy_ne_vezessek_be_a_tuloratorvenyt","timestamp":"2019. január. 09. 11:34","title":"Már négy céggel tárgyal az egyik szakszervezet, hogy ne vezessék be a túlóratörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8b85fa7-d038-43eb-9945-3f0a25a8f46f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az FKF hókotrói folyamatosan dolgoznak.","shortLead":"Az FKF hókotrói folyamatosan dolgoznak.","id":"20190109_Ho_latyak_es_balesetek_igy_indult_a_szerda_az_utakon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8b85fa7-d038-43eb-9945-3f0a25a8f46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b79269-4e9f-4a3e-9967-6a59f0fcd9f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190109_Ho_latyak_es_balesetek_igy_indult_a_szerda_az_utakon","timestamp":"2019. január. 09. 08:02","title":"Hó, latyak és balesetek: így indult a szerda az utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9427b351-64f1-406e-8b95-99e02e2bba03","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rövidebb ideig élnek az elhízott kutyák, mint normális testsúlyú társaik egy brit kutatás szerint. Fajtánként eltérő a hatás mértéke – mutatjuk a számokat.","shortLead":"Rövidebb ideig élnek az elhízott kutyák, mint normális testsúlyú társaik egy brit kutatás szerint. Fajtánként eltérő...","id":"20190107_kutyak_elhizas_hatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9427b351-64f1-406e-8b95-99e02e2bba03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"410f6d9f-6a95-47c8-a237-081ffee22d87","keywords":null,"link":"/tudomany/20190107_kutyak_elhizas_hatas","timestamp":"2019. január. 08. 11:03","title":"2,5 év: ennyivel rövidíti meg nagyon sok jó szándékú gazda a kutyája életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a3f8bb-49b2-4a62-8e55-df92e1ca37e8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Sea Watch és a Sea Eye fedélzetén összesen 49 menekült várja, hogy partot érjenek.","shortLead":"A Sea Watch és a Sea Eye fedélzetén összesen 49 menekült várja, hogy partot érjenek.","id":"20190109_Maltan_kothetnek_ki_a_hetek_ota_a_tengeren_veszteglo_mentohajok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9a3f8bb-49b2-4a62-8e55-df92e1ca37e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6986abd6-75ca-4922-b190-30931ccdf255","keywords":null,"link":"/vilag/20190109_Maltan_kothetnek_ki_a_hetek_ota_a_tengeren_veszteglo_mentohajok","timestamp":"2019. január. 09. 14:29","title":"Máltán köthetnek ki a hetek óta a tengeren veszteglő mentőhajók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a406e870-809a-41fa-802d-ef3498f974b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökségre mennek, de még azt sem tudják, lesz-e, aki fogadja őket. ","shortLead":"A Miniszterelnökségre mennek, de még azt sem tudják, lesz-e, aki fogadja őket. ","id":"20190108_koveteles_szakszervezet_erdekkepviselet_sztrajkkoveteles_munkabeszuntetes_miniszterelnokseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a406e870-809a-41fa-802d-ef3498f974b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d72e69-0223-4e8d-bd87-7d1ebdb78746","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_koveteles_szakszervezet_erdekkepviselet_sztrajkkoveteles_munkabeszuntetes_miniszterelnokseg","timestamp":"2019. január. 08. 08:36","title":"Ma adják át követeléseiket a szakszervezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6667d4f4-2d59-4aaf-b663-24268b6dc3ea","c_author":"MTI","category":"sport","description":"86 esztendősen, hosszan tartó betegség után, kedden reggel kórházban érte a halál – tájékoztatta a család a Magyar Olimpiai Bizottságot.","shortLead":"86 esztendősen, hosszan tartó betegség után, kedden reggel kórházban érte a halál – tájékoztatta a család a Magyar...","id":"20190108_meghalt_bolvari_antal_ketszeres_olimpiai_bajnok_vizilabdazo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6667d4f4-2d59-4aaf-b663-24268b6dc3ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cc20555-9987-4523-8647-e91f2929c505","keywords":null,"link":"/sport/20190108_meghalt_bolvari_antal_ketszeres_olimpiai_bajnok_vizilabdazo","timestamp":"2019. január. 08. 12:47","title":"Meghalt Bolvári Antal kétszeres olimpiai bajnok pólós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]