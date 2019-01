Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2561046c-5985-42a6-8ca4-52b255cab8cb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gavin Newsom kétmilliárd dolláros fejlesztési tervet eszelt ki. Az erről szóló törvénytervezetet még januárban előterjeszti. ","shortLead":"Gavin Newsom kétmilliárd dolláros fejlesztési tervet eszelt ki. Az erről szóló törvénytervezetet még januárban...","id":"20190108_Elkepeszto_penzt_koltene_az_oktatasra_Kaliforna_uj_kormanyzoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2561046c-5985-42a6-8ca4-52b255cab8cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8117d3f-072d-4dff-9c76-6b2b82e164f2","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_Elkepeszto_penzt_koltene_az_oktatasra_Kaliforna_uj_kormanyzoja","timestamp":"2019. január. 08. 07:15","title":"Elképesztő pénzt költene az oktatásra Kaliforna új kormányzója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f5d6953-cea9-413a-9106-8a85c9187d07","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legfrissebb jelentés szerint mintegy 10 százalékkal kevesebb iPhone-t kell gyártani, mert a vásárlók nem veszik a készülékeket. A változás a régi és a 2018-as modelleket is érinti.","shortLead":"A legfrissebb jelentés szerint mintegy 10 százalékkal kevesebb iPhone-t kell gyártani, mert a vásárlók nem veszik...","id":"20190109_apple_iphone_gyartas_csokkentes_eladasi_szamok_keves_iphone_fogy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f5d6953-cea9-413a-9106-8a85c9187d07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86368b49-d8f4-488a-a756-80b683f91497","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_apple_iphone_gyartas_csokkentes_eladasi_szamok_keves_iphone_fogy","timestamp":"2019. január. 09. 09:33","title":"Leszólt a termelésre az Apple, mert nagyon nem mennek az iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eb841e1-b471-45d3-8883-9dd3863c81d9","c_author":"Windisch Judit - Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Ténylegesen hétfőn rajtolt el a főpolgármester-jelölti előválasztás folyamata, bár a kezdő dátumot nem sikerült eltalálni az erre létrehozott internetes oldalon. Összeszedtük, mit kell tudnia annak, aki ki szeretné választani Tarlós István kihívóját. ","shortLead":"Ténylegesen hétfőn rajtolt el a főpolgármester-jelölti előválasztás folyamata, bár a kezdő dátumot nem sikerült...","id":"20190108_fopolgarmester_elovalasztas_mszp_parbeszed_karacsony_puzser","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4eb841e1-b471-45d3-8883-9dd3863c81d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"879e6fc6-a6d7-424a-8d7c-115104ccf7c6","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_fopolgarmester_elovalasztas_mszp_parbeszed_karacsony_puzser","timestamp":"2019. január. 08. 06:30","title":"Hamarosan kiválaszthatja, hogy ki verje meg Tarlós Istvánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hazánkban ugyan nem tiltják az álló helyzeti motormelegítést, de több országban igen. Hol kisebb, hol nagyobb büntetés jár érte.","shortLead":"Hazánkban ugyan nem tiltják az álló helyzeti motormelegítést, de több országban igen. Hol kisebb, hol nagyobb büntetés...","id":"20190109_indulas_elotti_motormelegites_a_szomszedban_akar_16_millio_forintos_birsag_is_jarhat_erte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cddd31a-f891-44d0-b33a-2f58bf2440a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190109_indulas_elotti_motormelegites_a_szomszedban_akar_16_millio_forintos_birsag_is_jarhat_erte","timestamp":"2019. január. 09. 06:41","title":"Indulás előtti motormelegítés: a szomszédban akár 1,6 millió forintos bírság is járhat érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f73a3301-2d1e-4ba2-98b1-d66d7bcb8ac4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legtöbben idősek otthonába szeretnének bekerülni, de sokan vannak a fogyatékos személyeket gondozó intézmények listáján is.","shortLead":"A legtöbben idősek otthonába szeretnének bekerülni, de sokan vannak a fogyatékos személyeket gondozó intézmények...","id":"20190108_Egy_ev_alatt_rekord_hosszusagura_nott_a_szocialis_varolista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f73a3301-2d1e-4ba2-98b1-d66d7bcb8ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"018bf7b8-b7ac-444a-979c-5eafc5670d4c","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_Egy_ev_alatt_rekord_hosszusagura_nott_a_szocialis_varolista","timestamp":"2019. január. 08. 13:44","title":"Egy év alatt rekordhosszúságúra nőtt a szociális várólista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca9929f2-479b-41af-b740-7aecd3b51fd9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műsorvezető szerint kevésen múlt, hogy nem lett nagyobb baj.","shortLead":"A műsorvezető szerint kevésen múlt, hogy nem lett nagyobb baj.","id":"20190108_leegett_sebestyen_balazsek_karacsonyfaja_szenteste","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca9929f2-479b-41af-b740-7aecd3b51fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1376a553-0c07-464d-828c-57c255784c8d","keywords":null,"link":"/elet/20190108_leegett_sebestyen_balazsek_karacsonyfaja_szenteste","timestamp":"2019. január. 08. 09:59","title":"Leégett Sebestyén Balázsék karácsonyfája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d60b940f-1435-43fd-938f-0c42d6f66cca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint egy évtizeden át hiába kerestek a kutatók egy fajtársat, most úgy tűnik, kihalt a faj.","shortLead":"Több mint egy évtizeden át hiába kerestek a kutatók egy fajtársat, most úgy tűnik, kihalt a faj.","id":"20190109_Elpusztult_George_a_vilag_legmaganyosabb_csigaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d60b940f-1435-43fd-938f-0c42d6f66cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b1231b7-fa47-40bd-8001-6f0496e52422","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_Elpusztult_George_a_vilag_legmaganyosabb_csigaja","timestamp":"2019. január. 09. 17:23","title":"Elpusztult George, a világ legmagányosabb csigája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae67ad26-1370-470e-bd48-b128d93b0260","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A tavaly decemberi ,eddigi csúcsot döntötte meg az áramfogyasztás január 8-án. ","shortLead":"A tavaly decemberi ,eddigi csúcsot döntötte meg az áramfogyasztás január 8-án. ","id":"20190109_Megdolt_az_aramfogyasztasi_rekord_kedden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae67ad26-1370-470e-bd48-b128d93b0260&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c209449c-4561-4521-be73-ca5ca78ff165","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Megdolt_az_aramfogyasztasi_rekord_kedden","timestamp":"2019. január. 09. 12:39","title":"Megdőlt az áramfogyasztási rekord kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]