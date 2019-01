Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"294da2fc-f2e9-4b39-9313-2175031634bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mai naptól már mobilon is el lehet intézni a balesetek utáni helyszíni adminisztratív teendőket.","shortLead":"A mai naptól már mobilon is el lehet intézni a balesetek utáni helyszíni adminisztratív teendőket.","id":"20190108_online_karbejelneto_mabisz_keksarga_nyomtatvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=294da2fc-f2e9-4b39-9313-2175031634bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ac2ca1-ef32-4bc6-b14c-ae065ae7bf7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190108_online_karbejelneto_mabisz_keksarga_nyomtatvany","timestamp":"2019. január. 08. 17:14","title":"Eldobhatjuk a kék-sárga baleseti nyomtatványt – elindult az okostelefonos változat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a791fa-858f-468b-a3f0-3dbf2b054716","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A József Attila Színház igazgatója ezzel szeretne adni annak a közösségnek, ahol felnőtt.","shortLead":"A József Attila Színház igazgatója ezzel szeretne adni annak a közösségnek, ahol felnőtt.","id":"20190108_nemcsak_karoly_katolikus_templom_mocsolyastelep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02a791fa-858f-468b-a3f0-3dbf2b054716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db69df1c-d557-4581-9e54-bc62cf1c5afe","keywords":null,"link":"/kultura/20190108_nemcsak_karoly_katolikus_templom_mocsolyastelep","timestamp":"2019. január. 08. 13:01","title":"Templomot építtet szülőfalujába Nemcsák Károly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbb0d03f-70b4-455d-87cd-82a207dec03c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Húszéves idén a Zafira, ami mostantól a Life nevet is felveszi, és három méretben kínálják.","shortLead":"Húszéves idén a Zafira, ami mostantól a Life nevet is felveszi, és három méretben kínálják.","id":"20190109_opel_zafira_life","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbb0d03f-70b4-455d-87cd-82a207dec03c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b393820-9693-4086-9f93-8c8dc9ebf2b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190109_opel_zafira_life","timestamp":"2019. január. 09. 15:21","title":"Családi kisbusz lett az Opel Zafira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f60ae1d6-6329-4fc8-a9c4-c125b4ce94d3","c_author":"","category":"cegauto","description":"Alig pár héttel a sportkupé után most a nyitható tetejű változat is megérkezett a 911-esből. 