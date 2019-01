Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5fef3e53-282c-4bd7-9fca-6d874649ae26","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elkészült a diéta, amely szerint étkeznünk kellene a saját jövőnk érdekében. Kutatók kiszámolták, hogy milyen diétát kellene betartanunk ahhoz, hogy ne csak egészségesek legyünk, de a Földnek se ártsunk, és közben tízmilliárd embernek is jusson elég élelmiszer.\r

","shortLead":"Elkészült a diéta, amely szerint étkeznünk kellene a saját jövőnk érdekében. Kutatók kiszámolták, hogy milyen diétát...","id":"20190117_Ezt_egye_ha_meg_akarja_menteni_a_Foldet_es_maganak_is_jot_akar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fef3e53-282c-4bd7-9fca-6d874649ae26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d28ad84-f65e-4434-9313-5194c78a0d72","keywords":null,"link":"/elet/20190117_Ezt_egye_ha_meg_akarja_menteni_a_Foldet_es_maganak_is_jot_akar","timestamp":"2019. január. 17. 12:38","title":"Ezt egye, ha megmentené a Földet, és magának is jót akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f746b225-4cf1-4192-acde-5bccad06ec20","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A torinói csapat a szaúd-arábiai Dzsiddában 1-0-ra nyert az AC Milan ellen.","shortLead":"A torinói csapat a szaúd-arábiai Dzsiddában 1-0-ra nyert az AC Milan ellen.","id":"20190116_juventus_milan_olasz_szuperkupa_cristiano_ronaldo_gol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f746b225-4cf1-4192-acde-5bccad06ec20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b93702-90db-4f41-b5d6-74708724cdd9","keywords":null,"link":"/sport/20190116_juventus_milan_olasz_szuperkupa_cristiano_ronaldo_gol","timestamp":"2019. január. 16. 20:42","title":"Ronaldo góljával a Juventusé a Szuperkupa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1289dba7-afd3-429d-8199-22bbbb686683","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre még csak egy prototípust mutatott be a SanDisk: négy TB, azaz hozzávetőlegesen 4000 GB-nyi információ fér el az új, USB drive méretű eszközön.","shortLead":"Egyelőre még csak egy prototípust mutatott be a SanDisk: négy TB, azaz hozzávetőlegesen 4000 GB-nyi információ fér el...","id":"20190117_sandisk_4tb_usb_drive_prototipus_ces2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1289dba7-afd3-429d-8199-22bbbb686683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"225db027-4756-4fe8-a75a-e42c4dee99fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190117_sandisk_4tb_usb_drive_prototipus_ces2019","timestamp":"2019. január. 17. 10:03","title":"4000 GB adat fér el ezen a pendrive-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6fd9274-146b-4272-86ee-49593230bed1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Őrült technológiai ötletekből sosincs hiány, azonban a Computer Mouse valószínűleg mindegyiken túltesz. ","shortLead":"Őrült technológiai ötletekből sosincs hiány, azonban a Computer Mouse valószínűleg mindegyiken túltesz. ","id":"20190116_computer_mouse_electronic_grenade_mini_szamitogep_eger_raspberry_pi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6fd9274-146b-4272-86ee-49593230bed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7051dfa9-04ca-4b54-bcf6-508b72bf1179","keywords":null,"link":"/tudomany/20190116_computer_mouse_electronic_grenade_mini_szamitogep_eger_raspberry_pi","timestamp":"2019. január. 16. 16:03","title":"Ez az egér egy komplett számítógép, még monitor is van hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c503e7c-6acf-4880-b82a-e024654a8a62","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Margit-sziget bejáratánál került a sínekre egy balesetes jármű, de már elvontatták.","shortLead":"A Margit-sziget bejáratánál került a sínekre egy balesetes jármű, de már elvontatták.","id":"20190117_baleset_margit_hid_margitsziget_villamos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c503e7c-6acf-4880-b82a-e024654a8a62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"667d1e96-be8a-4aa8-8bfd-75051c385d9b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190117_baleset_margit_hid_margitsziget_villamos","timestamp":"2019. január. 17. 06:58","title":"Baleset volt a Margit hídon, de már jár a villamos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdece891-a763-40da-98aa-b8e28ab35bc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kamerákat és több elektronikai felszerelést is elvittek a Magyar Kétfarkú Kutya Párt irodájából.","shortLead":"Kamerákat és több elektronikai felszerelést is elvittek a Magyar Kétfarkú Kutya Párt irodájából.","id":"20190116_Kiraboltak_a_Kutyapart_irodajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdece891-a763-40da-98aa-b8e28ab35bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6447e7f-bab8-4a9c-81e0-4f9af8d884d6","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Kiraboltak_a_Kutyapart_irodajat","timestamp":"2019. január. 16. 15:52","title":"Kirabolták a Kutyapárt irodáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb politikus jelentette be, hogy indul az elnökjelöltségért.","shortLead":"Újabb politikus jelentette be, hogy indul az elnökjelöltségért.","id":"20190116_Mar_negy_demokrata_palyazik_Trump_helyere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd7fce2e-2451-495d-bb9b-985665d84f5f","keywords":null,"link":"/vilag/20190116_Mar_negy_demokrata_palyazik_Trump_helyere","timestamp":"2019. január. 16. 05:58","title":"Már négy demokrata pályázik Trump helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Európa-szerte kb. 2500 károsultja van a magyar webáruháznak.","shortLead":"Európa-szerte kb. 2500 károsultja van a magyar webáruháznak.","id":"20190116_Tobb_tizmillios_kart_okozo_csalo_magyar_webaruhaz_utan_nyomoz_a_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"442d7527-5297-4435-8017-0f9c13d3c209","keywords":null,"link":"/kkv/20190116_Tobb_tizmillios_kart_okozo_csalo_magyar_webaruhaz_utan_nyomoz_a_rendorseg","timestamp":"2019. január. 16. 12:57","title":"Több tízmilliós kárt okozó csaló magyar webáruház után nyomoz a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]