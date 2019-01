Karácsony tíz pontot említett a délelőtti eseményen, amely szerinte egy ajánlat a budapestieknek, egy elképzelés, ő milyen fővárosban hisz.

Ezek közül az első a demokrácia ügye, ugyanis szerinte ma Magyarországon demokráciaválság van, amely tönkretette a fővárost. “Budapestet megfosztották a pénzétől, Tarlós István pedig a Fidesz helytartójává vált”- mondta Karácsony.

Szerinte nyitott városházára van szükség, a városlakók bevonására, mert csak közösen lehet cselekedni. Megemlítette, hogy az embereknek tudniuk kell, milyen fejlesztések várhatók, ezért minden közérdekű információt kereshetővé, elérhetővé kell tenni, a civilszervezeteket pedig nem vegzálni, támogatni kell.

Budapest ma nemcsak a demokrácia hiánya miatt, hanem rossz levegője miatt is fuldoklik

- mondta a jelölt, aki szerint a főváros levegője annyira rossz, hogy az már az ázsiai országok levegőminőségével vetekszik.

© Túry Gergely

Karácsony a megoldást a zöldterületek megvédésével és bővítésével, a fűtési rendszerek korszerűsítésében, továbbá a szmogrendelet szigorításában látja. Emellett szerinte Budapestet el kell kezdeni felkészíteni a klímaváltozásra is. A jelölt fontosnak tartja a városliget és a római part megvédését is, ugyanis “kezdjük belakni a város zöldfelületeit”, ami pedig nem mehet tovább. Szerinte főkertészre is szükség van, aki javaslatot tud adni a zöldfelületek állapotának javítására.

Karácsony szerint a közlekedés az egyik legfőbb pont, ahol sok a tennivaló, ezen a téren ugyanis nagy lemaradásban van Budapest. “Csökkenteni kell az ingázási kényszert”, mondta, hozzátéve: botrányos, hogy már egy taxiban is kártyával fizethet az ember, miközben ez a BKK járművein továbbra sem lehetséges. Karácsony szerint a kerékpáros és a gyalogos közlekedésnek is nagyobb prioritást kell adni.

Egy korábbi felvétel © MTI / Beliczay László

A főpolgármester-jelölt beszélt arról is, hogy mára megfizethetetlenné váltak a fővárosi lakások és albérletek. Szerinte bérlakások építésére van szükség, amikhez uniós forrásokat lehet találni, csak meg kell keresni. Erre azért is szükség van, mert ma szerinte a budapesti önkormányzati lakások az elszegényedés, gettósodás szinonímáivá váltak.

Karácsony kiemelte még az oktatás, a hajléktalankérdés megoldásának szükségességét is, továbbá az idősgondozás, az idősellátást is, hogy Budapest ne teherként tekintsen erre. Azt is mondta, hogy a fővárosnak nincs gazdasági fejlesztési koncepciója, ami rendkívül hátrányos.

Nagyobb lehetőséget kell adni a fiatal tehetségeknek, és ide kell vonzani a sikeres startupokat üzemeltető vállalkozásokat, tette hozzá Karácsony, aki szerint az elhanyagolt iparterületekkel is kezdeni kellene valamit. Ezeket szerinte a világ más pontjain hol közösségi térként, hol lakásként hasznosították. Úgy látja, ez Budapesten is megoldható, csak le kell ülni egyeztetni a gazdasági és kulturális szereplőkkel.

A programbemutató végén Karácsony azt ígérte, megválasztása esetén ugyanúgy biciklivel fog járni, naptárába pedig bárki belenézhet.