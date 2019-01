Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92b4126b-77ff-46bf-8d20-714a63bb6425","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdán este történt a dugulás, azóta megoldották a problémát és fertőtlenítettek is. ","shortLead":"Szerdán este történt a dugulás, azóta megoldották a problémát és fertőtlenítettek is. ","id":"20190125_Szennyviz_arasztotta_el_a_Merenyi_Korhaz_surgossegijet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92b4126b-77ff-46bf-8d20-714a63bb6425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf0b77ed-b656-4642-afe4-644ae867cf8c","keywords":null,"link":"/itthon/20190125_Szennyviz_arasztotta_el_a_Merenyi_Korhaz_surgossegijet","timestamp":"2019. január. 25. 21:08","title":"Szennyvíz árasztotta el a Merényi Kórház sürgősségijét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f07770-6b06-4b14-83f9-ce2ef78016c4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Cardiff City labdarúgócsapatának új igazolása Walesbe tartott, amikor a repülőgépe eltűnt a La Manche csatorna fölött még hétfő este.","shortLead":"A Cardiff City labdarúgócsapatának új igazolása Walesbe tartott, amikor a repülőgépe eltűnt a La Manche csatorna fölött...","id":"20190127_maganpenzbol_indult_ujra_a_kereses_emiliano_sala_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0f07770-6b06-4b14-83f9-ce2ef78016c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6246d4d3-b5b9-41a7-a7a2-3bf657e07fc5","keywords":null,"link":"/sport/20190127_maganpenzbol_indult_ujra_a_kereses_emiliano_sala_utan","timestamp":"2019. január. 27. 09:50","title":"Magánpénzből indult újra a keresés Emiliano Sala után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"568b3393-6cd3-481d-a6a0-a29d1c6003b9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A világelső szerb teniszező hetedszer nyerte meg az ausztrál nyílt bajnokság férfi versenyét. A vasárnapi döntőben 6:3, 6:2, 6:3-ra legyőzte a spanyol Rafael Nadalt.\r

","shortLead":"A világelső szerb teniszező hetedszer nyerte meg az ausztrál nyílt bajnokság férfi versenyét. A vasárnapi döntőben 6:3...","id":"20190127_novak_djokovic_rafael_nadal_melbourne_ausztral_nyilt_teniszbajnoksag_ferfi_donto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=568b3393-6cd3-481d-a6a0-a29d1c6003b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76dc0b4c-cc1b-4783-8309-7e10c1d211d1","keywords":null,"link":"/sport/20190127_novak_djokovic_rafael_nadal_melbourne_ausztral_nyilt_teniszbajnoksag_ferfi_donto","timestamp":"2019. január. 27. 12:21","title":"Történelmi Djokovic-siker Melbourne-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szívószálnál is durvábban szennyezi a környezetet a cigarettacsikk - egy alapítvány azért kampányol februárban, hogy felhívja erre a figyelmet. Egy uniós tervezet szerint 2021-től a gyártóknak kell a csikkek \"ártalmatlanítani\", ami nem olcsó mulatság.","shortLead":"A szívószálnál is durvábban szennyezi a környezetet a cigarettacsikk - egy alapítvány azért kampányol februárban...","id":"20190127_Egy_csikk_ezer_liter_vizet_is_beszennyezhet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c56015d1-96b0-4952-a387-0f3ecc54a784","keywords":null,"link":"/kkv/20190127_Egy_csikk_ezer_liter_vizet_is_beszennyezhet","timestamp":"2019. január. 27. 16:52","title":"Egy csikk ezer liter vizet is beszennyezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2e60cbb-6e14-4051-8ca7-56dde0b0b4a0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy foktői férfi autója bánta, hogy volt felesége kellemetlenséget akart neki okozni.","shortLead":"Egy foktői férfi autója bánta, hogy volt felesége kellemetlenséget akart neki okozni.","id":"20190127_Ezert_is_erdemes_jo_viszonyban_maradni_volt_hazastarsunkkal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2e60cbb-6e14-4051-8ca7-56dde0b0b4a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dfd7317-4ccc-424d-942b-ac036bffd3f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190127_Ezert_is_erdemes_jo_viszonyban_maradni_volt_hazastarsunkkal","timestamp":"2019. január. 27. 14:57","title":"Ezért is érdemes jó viszonyban maradni volt házastársunkkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2ea3798-71b6-4c34-9bf5-5f94fd744762","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egész azzal indult, hogy Horváth trollnak nevezte őt.","shortLead":"Az egész azzal indult, hogy Horváth trollnak nevezte őt.","id":"20190126_Puzser_kiosztotta_Horvath_Csabat_de_Karacsonyt_sem_kimelte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2ea3798-71b6-4c34-9bf5-5f94fd744762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f23316f-5e9b-4234-ba4b-e75e201f7ab6","keywords":null,"link":"/itthon/20190126_Puzser_kiosztotta_Horvath_Csabat_de_Karacsonyt_sem_kimelte","timestamp":"2019. január. 26. 13:19","title":"Puzsér kiosztotta Horváth Csabát, de Karácsonyt sem kímélte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3424470c-250d-481c-addb-12201d513387","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az erősen odacsapott Lamborghini Urus, amely egy roncsautós oldalon tűnt fel.","shortLead":"Az erősen odacsapott Lamborghini Urus, amely egy roncsautós oldalon tűnt fel.","id":"20190127_lamborghini_urus_roncs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3424470c-250d-481c-addb-12201d513387&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b892cbbd-bd91-4f4e-81f8-32cfa910114c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190127_lamborghini_urus_roncs","timestamp":"2019. január. 27. 12:34","title":"Megjelentek a használtpiacon az első romosra tört Lamborghini Urusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce368b1-3ce4-4aa5-a5f2-4df235ec16d2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem lehet úgy kilépnie Nagy-Britanniának az EU-ból, hogy ne oldják meg az ír-északír határ fizikai ellenőrzésének elkerülésének kérdését, véli Simon Coveney.","shortLead":"Nem lehet úgy kilépnie Nagy-Britanniának az EU-ból, hogy ne oldják meg az ír-északír határ fizikai ellenőrzésének...","id":"20190127_Az_ir_miniszterelnokhelyettes_is_tamogatan_a_Brexithatarido_kitolasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dce368b1-3ce4-4aa5-a5f2-4df235ec16d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f37791-3b05-4295-b8b7-7e067c3f2dbd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190127_Az_ir_miniszterelnokhelyettes_is_tamogatan_a_Brexithatarido_kitolasat","timestamp":"2019. január. 27. 17:06","title":"Az ír miniszterelnök-helyettes is támogatná a Brexit-határidő kitolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]