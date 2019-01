Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f042f2e4-fcff-4ba7-a148-f6d5857c940d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyesület aktivistái első körben megismernék a környéken élők véleményét, aztán pedig akcióba is lépnének.","shortLead":"Az egyesület aktivistái első körben megismernék a környéken élők véleményét, aztán pedig akcióba is lépnének.","id":"20190128_utlezarassal_flashmobbal_tiltakozna_az_m10_megepuleseert_kuzdo_civil_csoport","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f042f2e4-fcff-4ba7-a148-f6d5857c940d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd52c28-fadf-4c49-aaac-d2c3fee3deb7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190128_utlezarassal_flashmobbal_tiltakozna_az_m10_megepuleseert_kuzdo_civil_csoport","timestamp":"2019. január. 28. 09:21","title":"Útlezárást, flashmobot tervez az M10 mihamarabbi megépüléséért küzdő civil csoport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"468842eb-19b6-49cf-a89c-7c760de963d8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Thomas Doll a magyar színtéren jól szerepelt a Fradival, a nemzektözi kupákban viszont rendre felsült. Most a Hannover 96 edzője lett.","shortLead":"Thomas Doll a magyar színtéren jól szerepelt a Fradival, a nemzektözi kupákban viszont rendre felsült. Most a Hannover...","id":"20190127_Bundesligaedzo_lett_a_Fradi_korabbi_trenere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=468842eb-19b6-49cf-a89c-7c760de963d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d90c6e3b-2489-4740-9d50-4b772bc94617","keywords":null,"link":"/sport/20190127_Bundesligaedzo_lett_a_Fradi_korabbi_trenere","timestamp":"2019. január. 27. 19:29","title":"Bundesliga-edző lett a Fradi korábbi trénere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb35c853-e8b7-4379-8e46-07e0d973d228","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább hárman életüket vesztették, és 172-en megsérültek. A tornádó helyi idő szerint vasárnap este csapott le a karibi szigetországra.","shortLead":"Legalább hárman életüket vesztették, és 172-en megsérültek. A tornádó helyi idő szerint vasárnap este csapott le...","id":"20190128_gyilkos_tornado_soport_at_kuban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb35c853-e8b7-4379-8e46-07e0d973d228&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"493b7b35-e365-4ce9-8c84-5b320c724568","keywords":null,"link":"/vilag/20190128_gyilkos_tornado_soport_at_kuban","timestamp":"2019. január. 28. 11:48","title":"Gyilkos tornádó söpört át Kubán – fotók, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"185db7d7-caf8-4cf1-aa9b-55dcb49f88c9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Akinek van ilyenje otthon, az beviheti a múzeumba, kiállítást akarnak rendezni belőle. ","shortLead":"Akinek van ilyenje otthon, az beviheti a múzeumba, kiállítást akarnak rendezni belőle. ","id":"20190128_Rendszervaltashoz_kapcsolodo_targyakat_keres_a_Nemzeti_Muzeum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=185db7d7-caf8-4cf1-aa9b-55dcb49f88c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11292351-9c01-4aca-9c34-3d1c1c9c0a45","keywords":null,"link":"/kultura/20190128_Rendszervaltashoz_kapcsolodo_targyakat_keres_a_Nemzeti_Muzeum","timestamp":"2019. január. 28. 11:58","title":"Rendszerváltáshoz kapcsolódó tárgyakat keres a Nemzeti Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b7439f-76b8-4d03-ae28-9f404836b71b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Lázár Jánossal is együtt vadászó Habsburg-Lotharingiai Mihály egy 117 négyzetméteres várbeli ingatlant bérel mindössze 71 ezer forintért. \r

","shortLead":"A Lázár Jánossal is együtt vadászó Habsburg-Lotharingiai Mihály egy 117 négyzetméteres várbeli ingatlant bérel...","id":"20190128_Egy_Habsburg_foherceg_is_bagoert_berel_onkormanyzati_lakast_a_Varban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8b7439f-76b8-4d03-ae28-9f404836b71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64bd8577-e274-4b37-8676-eace13719352","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190128_Egy_Habsburg_foherceg_is_bagoert_berel_onkormanyzati_lakast_a_Varban","timestamp":"2019. január. 28. 06:53","title":"Egy Habsburg főherceg is bagóért bérel önkormányzati lakást a Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5f10b7e-8fd4-4df7-a1f9-bf33fcd1c1ac","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A tavalyi évhez képest több volt a halálos kimenetelű eset.","shortLead":"A tavalyi évhez képest több volt a halálos kimenetelű eset.","id":"20190128_Januar_lakastuz_Magyarorszag_OKF","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5f10b7e-8fd4-4df7-a1f9-bf33fcd1c1ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af06f21e-3544-4abc-9b05-f99233a7cc4b","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_Januar_lakastuz_Magyarorszag_OKF","timestamp":"2019. január. 28. 16:32","title":"Januárban átlagosan óránként történt lakástűz Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3997362-18a3-4307-8678-7c98e7586ca1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eső, ónos eső, havas eső, havazás - ma mindenből kijut. ","shortLead":"Eső, ónos eső, havas eső, havazás - ma mindenből kijut. ","id":"20190128_Egesz_nap_esni_fog_valami","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3997362-18a3-4307-8678-7c98e7586ca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dcfad3e-7d72-45ec-972b-e3d662677e50","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_Egesz_nap_esni_fog_valami","timestamp":"2019. január. 28. 05:12","title":"Egész nap esni fog valami - ónos eső is lesz ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10dccaea-f62e-4901-8380-8206965c4c2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kilépés halasztásával és a hírhedt backstop egy elfeledett pontjának újraélesztésével próbálkozhat Theresa May, hogy elkerülje a megállapodás nélküli Brexitet. Legalábbis a brit sajtó találgatásai alapján ez várható a következő napokban.","shortLead":"A kilépés halasztásával és a hírhedt backstop egy elfeledett pontjának újraélesztésével próbálkozhat Theresa May...","id":"20190128_Brexit_vakmero_tervek_a_brit_kormanyfo_asztalan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10dccaea-f62e-4901-8380-8206965c4c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a365848-f454-41dd-9125-d69dfbd4da90","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190128_Brexit_vakmero_tervek_a_brit_kormanyfo_asztalan","timestamp":"2019. január. 28. 13:04","title":"Brexit: vakmerő tervek a brit kormányfő asztalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]