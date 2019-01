Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"40da045f-a6c4-4b35-b62c-2aa13103439c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sikeres diszlexiásokról megjelent könyv apropóján írta le olykor drámai iskoláskori emlékeit Dragomán György a Facebook oldalán. Az írót gyerekkorában sokan gúnyolták, visszatekintve mégis szerencsésnek érzi magát: legtöbben azok közül, akik megkeseríthették volna az életét, gúnyt űzhettek volna \"esendő gyengeségeiből\", emberséggel, bizalommal és szeretettel fordultak felé, így lehetett, aki lett. ","shortLead":"A sikeres diszlexiásokról megjelent könyv apropóján írta le olykor drámai iskoláskori emlékeit Dragomán György...","id":"20190129_Dragoman_Gyorgy_diszlexiaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40da045f-a6c4-4b35-b62c-2aa13103439c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e8414b1-61aa-4f1c-8eca-4eb94c7f429f","keywords":null,"link":"/kultura/20190129_Dragoman_Gyorgy_diszlexiaja","timestamp":"2019. január. 29. 10:20","title":"Dragomán György vallomása a diszlexiájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Egygólos francia siker született a bronzéremért vívott heringi helyosztón.","shortLead":"Egygólos francia siker született a bronzéremért vívott heringi helyosztón.","id":"20190127_Kezivb_Franciaorszag_izgalmas_meccsen_bronzermes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"187b4864-3b9f-4578-90eb-832a8f1f4971","keywords":null,"link":"/sport/20190127_Kezivb_Franciaorszag_izgalmas_meccsen_bronzermes","timestamp":"2019. január. 27. 16:27","title":"Kézi-vb: Franciaország izgalmas meccsen bronzérmes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"185db7d7-caf8-4cf1-aa9b-55dcb49f88c9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Akinek van ilyenje otthon, az beviheti a múzeumba, kiállítást akarnak rendezni belőle. ","shortLead":"Akinek van ilyenje otthon, az beviheti a múzeumba, kiállítást akarnak rendezni belőle. ","id":"20190128_Rendszervaltashoz_kapcsolodo_targyakat_keres_a_Nemzeti_Muzeum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=185db7d7-caf8-4cf1-aa9b-55dcb49f88c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11292351-9c01-4aca-9c34-3d1c1c9c0a45","keywords":null,"link":"/kultura/20190128_Rendszervaltashoz_kapcsolodo_targyakat_keres_a_Nemzeti_Muzeum","timestamp":"2019. január. 28. 11:58","title":"Rendszerváltáshoz kapcsolódó tárgyakat keres a Nemzeti Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4391616a-fe1d-4b9d-81a3-50568902e9fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Közműszolgáltató tehetetlen, a helyieket zavarja a pazarlás.","shortLead":"A Nemzeti Közműszolgáltató tehetetlen, a helyieket zavarja a pazarlás.","id":"20190128_A_fenyuzo_Kecskemet__ot_eve_eg_egy_utcai_lampa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4391616a-fe1d-4b9d-81a3-50568902e9fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"433ec2c9-baa4-4cf2-86a2-3997cff75a60","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_A_fenyuzo_Kecskemet__ot_eve_eg_egy_utcai_lampa","timestamp":"2019. január. 28. 13:23","title":"A fényűző Kecskemét – öt éve ég egy utcai lámpa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39331b37-4642-4e82-ac3a-c10a6e6d77e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyerekek 13,2 százaléka 4 óránál is több időt tölt el a világhálón napi szinten a Logiscool programozóiskola kutatása szerint. A 3500 diák válaszaira épült, nem reprezentatív felmérés arra is rámutatott, hogy az internethasználat az életkor emelkedésével folyamatosan nő. ","shortLead":"A gyerekek 13,2 százaléka 4 óránál is több időt tölt el a világhálón napi szinten a Logiscool programozóiskola kutatása...","id":"20190129_magyar_gyerekek_internetezesi_szokasai_logiscool_felmeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39331b37-4642-4e82-ac3a-c10a6e6d77e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a3c1f05-8f38-490e-b06f-a7f2b6dae7ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190129_magyar_gyerekek_internetezesi_szokasai_logiscool_felmeres","timestamp":"2019. január. 29. 15:03","title":"Készült egy felmérés a magyar gyerekek internetezéséről, néhány százalékos adat önt is meglepheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ac41280-ecfb-48b6-872e-a6cfa7eb07c2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az online autókereskedésbe is befektet a Wallis.","shortLead":"Az online autókereskedésbe is befektet a Wallis.","id":"20190129_Megvette_a_Wallis_Csoport_a_JoAutokhut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ac41280-ecfb-48b6-872e-a6cfa7eb07c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243c4f24-9f2b-4f1b-8801-7c1be6172072","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_Megvette_a_Wallis_Csoport_a_JoAutokhut","timestamp":"2019. január. 29. 13:58","title":"Megvette a Wallis Csoport a JóAutók.hu-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0514c31b-5021-407b-9606-181a81c874ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, a FaceTime-ot érintő súlyos szoftverhiba miatt szinte bármelyik iOS-eszköz által lehallgatható a másik fél és környezete. A gond nagyobbik része, hogy ehhez válaszolni sem kell a hívásra. Az Apple ideiglenesen kikapcsolta a csevegő problémás funkcióját. ","shortLead":"Egy, a FaceTime-ot érintő súlyos szoftverhiba miatt szinte bármelyik iOS-eszköz által lehallgatható a másik fél és...","id":"20190129_apple_facetime_hiba_hallgatozas_ios_12_osx_mojave","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0514c31b-5021-407b-9606-181a81c874ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"957be11e-f3c9-4075-9509-fc082ebf3483","keywords":null,"link":"/tudomany/20190129_apple_facetime_hiba_hallgatozas_ios_12_osx_mojave","timestamp":"2019. január. 29. 07:03","title":"Súlyos hiba van az Apple rendszerében, hallgatózni és kukkolni is lehet a FaceTime-on át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e54269c-eab9-4662-9f97-cf1ad6470d81","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tragédiában 15-en meghaltak.","shortLead":"A tragédiában 15-en meghaltak.","id":"20190128_Epp_lakodalmat_unnepeltek_amikor_osszedolt_egy_szalloda_Peruban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e54269c-eab9-4662-9f97-cf1ad6470d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa6bd55-15b9-4b64-aabb-2264ff9bdc94","keywords":null,"link":"/vilag/20190128_Epp_lakodalmat_unnepeltek_amikor_osszedolt_egy_szalloda_Peruban","timestamp":"2019. január. 28. 15:54","title":"Épp lakodalmat ünnepeltek, amikor összedőlt egy szálloda Peruban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]