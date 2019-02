2000 fontért, azaz nagyjából 720 ezer forintért segítenek csalók átmenni a brit állampolgársági vizsgán – derítette ki a BBC. Ahhoz, hogy valaki megkapja a brit útlevelet, több más feltétel teljesítése mellet át kell mennie a Life in the UK elnevezésű teszten, ebben segítenek nagy pénzekért csalók.

A tesztet nagyjából a próbálkozók ötöde bukja el. Aki állampolgárságot szeretne, annak be kell mutatnia, hogy mit tud Nagy-Britannia törvényeiről, történelméről és társadalmáról. A 24 kérdésből legalább 18-ra kell helyes választ adni, hogy az ember átmenjen rajta.

A csalók egy fülhallgatót adtak a vizsgázónak, majd bluetooth-on összekötötték ezt telefonnal. Így aztán hallották, amikor bent felolvasták a kérdéseket, és meg is szereztek minden választ. A BBC egy munkatársa ki is próbálta, semmilyen ellenőrzés nem volt, hogy visz-e be segédeszközöket, majd meg is kapta a segítséget a teszt kitöltéséhez.