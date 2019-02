Tarlós István főpolgármesterrel készített több témát is felölelő interjút a Magyar Nemzet, amely az előválasztásra is rákérdezett.

Tarlós ezzel kapcsolatban azt mondta, egyetlen kihívóját sem szabad lebecsülni, "de ilyen nyugodtan még egyetlen választásra nem készültem". Szerinte az MSZP és a Párbeszéd bizonyos dolgokról úgy beszél, mintha azok tényszerűek lennének, azonban nyolc hónappal a választások előtt ilyet nem lehet előre tudni.

Azt is mondta, hogy az előválasztás "bátorságfejlesztő gyakorlat", az ellenzék pedig "gyermeteg ígéretekkel jön, mintha az emberek nem lennének tisztában azzal, hogy miről beszélnek."

Azt sem veszik figyelembe, hogy a városnak vannak folyamatban lévő kötelezettségvállalásai – például a 3-as metró rekonstrukciója –, amiket nem lehet félretolni. Egy biztos, én nem fogok butaságokat ígérni, felelőtlenül kampányolni

- jelentette ki Tarlós, aki saját ígéreteiről szólva azt mondta, majd a megfelelő időben közli azokat, "a direkt kampánynak nem jött még el az ideje."

Hungexpo

Tarlós István arról is beszélt, hogy a Hungexpo kapcsán két nagy, nemzetközi rendezvény is érintett, az egyik a 2020-as Eucharisztikus Világkongresszus, a másik a 2021-es Vadászati Világkiállítás. "Ezek a nemzetközi események is kötelezik az országot és a fővárost, hogy a beruházások időben elkészüljenek. Mindez azt bizonyítja, hogy a kormány még az állami finanszírozású budapesti fejlesztési projekteknél is de facto partnernek tekinti a fővárost."

E-jegyrendszer

A főpolgármester erről azt mondta, két különböző szerződés van, az egyik most is él, "pénzügyi konzekvenciái nincsenek", a mási egy többször is módosított megállapodás, amit a Budapesti Közlekedési Központ, a BKK kötötte önállóan, kétoldalúan a kivitelezővel.

Tarlós szerint ez az, amit a BKK felmondott, de ezt a szerződést a városvezetés, a közgyűlés nem is látta. "A BKK a felmondott szerződés miatt valószínűleg évekig polgári perben fog vitázni a kivitelezővel. A fővárosnak azonban az a legfontosabb, hogy most már biztos, rá tudunk kapcsolódni az integrált állami elektronikus jegyrendszerre. A MÁV-val, a Volánnal közös, időalapú korszerű elektronikus jegyrendszert alakítanak ki 2020 végig, ami mind a budapestieknek, mind a vidékieknek előnyös" - mondta.

A BKK

Tarlós elmondása szerint amennyiben nem fog szerződéssel a BKK-hoz kötődni az új jegyrendszer, akkor nagyon nagy eséllyel megszüntetik a közlekedési központot. "A közeljövőben mindenképpen eldől a BKK sorsa" - tette hozzá.

Air Race

Mint mondta, több szempont alapján hozta meg a döntést, ezek között voltak a budapestiek észrevételei és épeszű mérlegelés.

Tarlós szerint a zajszennyezés és a forgalomkorlátozás hatásai egy hónapon át okoznak kellemetlenségeket, és "az sem mellékes, hogy a repülőgépes verseny esetében a nullánál nagyobb a baleset esélye, ami ne adj isten, több tucat embert érinthetne súlyosan." Hallott arról, hogy a szervező harmadik jogi személlyel kötött valamilyen garanciamegállapodást, a tulajdonos és hatósági jogkört gyakorló főváros megkerülésével, de ennek szerinte nincs jogi kötőereje, így relevanciája sem.

Szmogriadó

Tarlós szerint a szmogrendelet módosítása másfél-két éve folyamatban van, arra várnak, hogy a jogszabályokat az Országgyűlés megváltoztassa. Úgy érzi ezért, hogy amikor az ellenzék „saját ötletekkel” jön elő, "akkor kilopkodnak folyamatban lévő ügyeket."

A jelöltségről

Saját bevallása szerint sokat töprengett rajta, hogy elvállalja-e, mert amit az önkormányzati szektorban el lehetett érni, azt az elmúlt harminc évben elért, de ha már elvállalta, nyerni szeretne. "Harminc év alatt mindössze egyszer vesztettem polgármester-választást, Demszky Gábor paraszthajszállal, mindössze 1,66 százalékos különbséggel győzött le 2006-ban. Úgy hiszem, többet tudok nyújtani a városnak azzal, hogy maradok, mintha távoznék a politikából" - mondta Tarlós István. Az interjút úgy zárta: már nem karriert épít, problémákat akar megoldani.