[{"available":true,"c_guid":"ff9b7590-c1a0-4ac6-bf16-94b18f971925","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feketeruhások támadtak rá antifasiszta tüntetők egy csoportjára a Becsület napján.","shortLead":"Feketeruhások támadtak rá antifasiszta tüntetők egy csoportjára a Becsület napján.","id":"20190209_Ratamadtak_az_antifasisztakra_a_Becsulet_napjan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff9b7590-c1a0-4ac6-bf16-94b18f971925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae9378d4-f772-4444-b58a-2b4f836f924c","keywords":null,"link":"/itthon/20190209_Ratamadtak_az_antifasisztakra_a_Becsulet_napjan","timestamp":"2019. február. 09. 20:07","title":"Ultrák támadtak az antifasisztákra a Becsület napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járműben utazók közül szerencsére senki nem sérült meg.","shortLead":"A járműben utazók közül szerencsére senki nem sérült meg.","id":"20190210_Bekesen_autoztak_a_10es_fouton_amikor_rajuk_dolt_egy_fa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4d0e184-e948-43cb-b1d6-470bab5c34c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190210_Bekesen_autoztak_a_10es_fouton_amikor_rajuk_dolt_egy_fa","timestamp":"2019. február. 10. 19:18","title":"Békésen autóztak a 10-es főúton, amikor rájuk dőlt egy fa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826d3b28-4b85-4d63-84f2-b2cb1d16c94c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tudorel Toader román igazságügyi miniszter közölte, minden eszközzel meg fogja akadályozni, hogy honfitársa, a román antikorrupciós hivatal éléről kétes körülmények között leváltott Laura Codruta Kövesit nevezzék ki az alakulóban lévő európai uniós ügyészség élére. Az EU-s politikusok szerint a bukaresti ellenállás is azt mutatja, az EU soros elnöki tisztét betöltő Romániában is valós probléma a korrupció. ","shortLead":"Tudorel Toader román igazságügyi miniszter közölte, minden eszközzel meg fogja akadályozni, hogy honfitársa, a román...","id":"20190210_Romania_furja_meg_hogy_egy_roman_legyen_az_unios_fougyesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=826d3b28-4b85-4d63-84f2-b2cb1d16c94c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f9a79e0-1407-4deb-bab9-bbd74eb502c5","keywords":null,"link":"/vilag/20190210_Romania_furja_meg_hogy_egy_roman_legyen_az_unios_fougyesz","timestamp":"2019. február. 10. 14:54","title":"Románia fúrja meg, hogy egy román legyen az uniós főügyész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20672c9b-d0f9-44cf-aa4b-f3082d2b6181","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Childish Gambino mellett Dua Lipát is elismerték. ","shortLead":"Childish Gambino mellett Dua Lipát is elismerték. ","id":"20190211_A_Sziget_tavalyi_sztarja_is_kapott_Grammyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20672c9b-d0f9-44cf-aa4b-f3082d2b6181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7067e6f8-29ea-4ef4-a153-d2b465412685","keywords":null,"link":"/kultura/20190211_A_Sziget_tavalyi_sztarja_is_kapott_Grammyt","timestamp":"2019. február. 11. 09:02","title":"A Sziget tavalyi sztárja is kapott Grammyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14a72d5f-b1c3-44c9-be9c-21423b97c9ff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Valószínűleg életük végéig kitiltják őket a stadionból. ","shortLead":"Valószínűleg életük végéig kitiltják őket a stadionból. ","id":"20190210_Repulot_utanozva_csufolta_Sala_emleket_ket_Southamptonszurkolo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14a72d5f-b1c3-44c9-be9c-21423b97c9ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0582f695-6edf-49d2-b0d8-bb1aa76dda4f","keywords":null,"link":"/vilag/20190210_Repulot_utanozva_csufolta_Sala_emleket_ket_Southamptonszurkolo","timestamp":"2019. február. 10. 20:20","title":"Repülőt utánozva csúfolta Sala emlékét két Southampton-szurkoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mostantól egyedi kóddal azonosítják a legtöbb gyógyszert a patikákban és a kórházakban - közölte a HUMVO Magyarországi Gyógyszer-azonosítási Nonprofit Zrt. ","shortLead":"Mostantól egyedi kóddal azonosítják a legtöbb gyógyszert a patikákban és a kórházakban - közölte a HUMVO Magyarországi...","id":"20190209_Valtoznak_a_gyogyszeres_dobozok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aada6d61-e875-41ee-b3be-f5527eff0d9c","keywords":null,"link":"/itthon/20190209_Valtoznak_a_gyogyszeres_dobozok","timestamp":"2019. február. 09. 12:43","title":"Változnak a gyógyszeres dobozok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daec644c-d518-4cbd-a981-ac5acbcc0a65","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elvileg a nyolc általános alapfeltétele annak, hogy valaki jogosítványt szerezhessen. ","shortLead":"Elvileg a nyolc általános alapfeltétele annak, hogy valaki jogosítványt szerezhessen. ","id":"20190211_autosiskola_be_kell_gyujteni_a_vizsgazok_bizonyitvanyat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=daec644c-d518-4cbd-a981-ac5acbcc0a65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03cbad0c-cf74-4845-af29-9716292a0d8a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190211_autosiskola_be_kell_gyujteni_a_vizsgazok_bizonyitvanyat","timestamp":"2019. február. 11. 09:20","title":"Megugrott a csaló tanulóvezetők száma, lépni kellett valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa3a98e-ab12-4de3-a021-5d4c8d40ca10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Végül is csak sikerült megtartaniuk felvonulásukat a budavári kitörés 74. évfordulóján a hazai és külföldi szélsőjobboldali csoportoknak. Ehhez az antifasisztáknak is volt néhány keresetlen szavuk, ők a Széll Kálmán téren gyülekeztek. Fotóriporterünk végig kísérte a két csapatot:","shortLead":"Végül is csak sikerült megtartaniuk felvonulásukat a budavári kitörés 74. évfordulóján a hazai és külföldi...","id":"20190209_Becsulet_napja_kepgaleria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1aa3a98e-ab12-4de3-a021-5d4c8d40ca10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e843245f-8be5-4225-a4bf-26316b81e909","keywords":null,"link":"/itthon/20190209_Becsulet_napja_kepgaleria","timestamp":"2019. február. 09. 19:50","title":"Csillogó koponyák, dühös antifák - így telt a Becsület napja Budapesten (képgaléria)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]