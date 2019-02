Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2bbacbe-e9eb-41d7-8dec-6ee1e4e0f18c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És most nagyon szeretne visszatérni Alabamába.","shortLead":"És most nagyon szeretne visszatérni Alabamába.","id":"20190218_Felreertette_a_hitet_ezert_csatlakozott_az_Iszlam_Allamhoz_egy_amerikai_no","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2bbacbe-e9eb-41d7-8dec-6ee1e4e0f18c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd262748-e023-4d78-9470-ebfeaeeada6a","keywords":null,"link":"/elet/20190218_Felreertette_a_hitet_ezert_csatlakozott_az_Iszlam_Allamhoz_egy_amerikai_no","timestamp":"2019. február. 18. 09:37","title":"Félreértette a hitét, ezért csatlakozott az Iszlám Államhoz egy amerikai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e430085-6e18-4b8e-87af-4bf77deba2f0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök szombaton Twitter-üzenetben sürgette az Egyesült Államok európai szövetségeseit, hogy az Iszlám Állam terrorszervezet Szíriában elfogott, több mint nyolcszáz külföldi harcosát \"fogadják vissza\", és állítsák bíróság elé.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök szombaton Twitter-üzenetben sürgette az Egyesült Államok európai szövetségeseit...","id":"20190217_Terroristak_szelnek_eresztesevel_zsarolja_Europat_Trump","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e430085-6e18-4b8e-87af-4bf77deba2f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad25e58d-e3d3-416a-b510-e837da7871c4","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Terroristak_szelnek_eresztesevel_zsarolja_Europat_Trump","timestamp":"2019. február. 17. 08:10","title":"Terroristák szélnek eresztésével zsarolja Európát Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e8e8eb4-5c3c-43ed-aec8-e3c590a4af1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez nagyban befolyásolja az ellenzék esetleges parlamenti tiltakozó akcióját.","shortLead":"Ez nagyban befolyásolja az ellenzék esetleges parlamenti tiltakozó akcióját.","id":"20190218_Az_ellenzeki_partok_Orban_parlamenti_megjelenesere_vartak_o_viszont_Jeruzsalembe_utazott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e8e8eb4-5c3c-43ed-aec8-e3c590a4af1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3c01a30-ec63-4687-8928-5b84e5f193f0","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_Az_ellenzeki_partok_Orban_parlamenti_megjelenesere_vartak_o_viszont_Jeruzsalembe_utazott","timestamp":"2019. február. 18. 10:41","title":"Az ellenzéki pártok Orbán parlamenti megjelenésére vártak, ő viszont Jeruzsálembe utazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be31454b-625e-4883-8c5a-043f82cf4770","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Amikor a Napból érkező nagy energiájú részecskék elérik a Földet körülvevő, védelmező mágneses buborékot, olyan hangot hallathat, mint egy óriási dobütés – állapította meg egy nemzetközi kutatócsoport.","shortLead":"Amikor a Napból érkező nagy energiájú részecskék elérik a Földet körülvevő, védelmező mágneses buborékot, olyan hangot...","id":"20190217_fold_magneses_mezo_nap_napszel_hangok_dobutes_magnetopauza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be31454b-625e-4883-8c5a-043f82cf4770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c20aa67-6f37-4553-a03d-60bb255e00e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190217_fold_magneses_mezo_nap_napszel_hangok_dobutes_magnetopauza","timestamp":"2019. február. 17. 11:03","title":"Különös hangokat fedeztek fel a Föld körül, mintha egy óriási dobot verne a Nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac71eb92-e62c-47f2-8f3f-e1304feffd62","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nem létezik olyan helyzet egy kapcsolatban, hogy most hátradőlhetünk, és örökké együtt maradunk – mondja Dr. Belső Nóra pszichiáter, aki szerint akár még 20-30 év múlva is rácsodálkozhatunk a másikra. Közelgő szalonestje előtt öt kérdést tettünk fel neki.","shortLead":"Nem létezik olyan helyzet egy kapcsolatban, hogy most hátradőlhetünk, és örökké együtt maradunk – mondja Dr. Belső Nóra...","id":"20190217_Adok_es_kapok_ez_a_kello_hozzaallas_a_parkapcsolatban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac71eb92-e62c-47f2-8f3f-e1304feffd62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f9f7f8a-e07d-4448-9b4c-6988b06d09ec","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190217_Adok_es_kapok_ez_a_kello_hozzaallas_a_parkapcsolatban","timestamp":"2019. február. 17. 20:15","title":"Adok és kapok: ez a kellő hozzáállás a párkapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75095584-09d7-4931-8988-a3eee9caaaf9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Drámai mértékben kezdett el nőni az atmoszférában a metán mennyisége, amely az egyik legveszélyesebb üvegházhatású gáz.","shortLead":"Drámai mértékben kezdett el nőni az atmoszférában a metán mennyisége, amely az egyik legveszélyesebb üvegházhatású gáz.","id":"20190217_Veszesen_emelkedik_a_legkor_metantartalma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75095584-09d7-4931-8988-a3eee9caaaf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c4d6d8-0be0-4bef-9261-a38bddb8bdd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190217_Veszesen_emelkedik_a_legkor_metantartalma","timestamp":"2019. február. 17. 20:31","title":"Vészesen emelkedik a légkör metántartalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05436b4b-33e9-4c71-b7dc-3ee60d7b7918","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A december 10-i akció miatt büntettek.","shortLead":"A december 10-i akció miatt büntettek.","id":"20190218_Felmillios_buntetes_ellenzek_kover_parlament_tuloratorveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05436b4b-33e9-4c71-b7dc-3ee60d7b7918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d320b3-2d98-4cbb-a898-360b19fa5446","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_Felmillios_buntetes_ellenzek_kover_parlament_tuloratorveny","timestamp":"2019. február. 18. 17:09","title":"Újabb öt ellenzéki kapott félmilliós büntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17df4836-0609-4535-b9c7-d8a38ecf428c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Baleset miatt lezárták a Szigetszentmiklóst Tököllel összekötő utat, mindenkit visszafordítanak.","shortLead":"Baleset miatt lezárták a Szigetszentmiklóst Tököllel összekötő utat, mindenkit visszafordítanak.","id":"20190218_Nem_jar_jol_az_aki_most_tart_hazafele_a_Csepelszigeten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17df4836-0609-4535-b9c7-d8a38ecf428c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26d3b53f-5606-4d82-8207-23f466b9ef0f","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190218_Nem_jar_jol_az_aki_most_tart_hazafele_a_Csepelszigeten","timestamp":"2019. február. 18. 18:11","title":"Nem jár jól az, aki most tart hazafelé a Csepel-szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]