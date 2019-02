Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"846fdfeb-f5ab-4699-a8d3-39165bd941e6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Gl411b tömege a Föld háromszorosa, a Naprendszertől pontosan nyolc fényévnyire kering. A Genfi Egyetem kutatói bukkantak rá.","shortLead":"A Gl411b tömege a Föld háromszorosa, a Naprendszertől pontosan nyolc fényévnyire kering. A Genfi Egyetem kutatói...","id":"20190221_naprendszer_kozetbolygo_gi411b_genfi_egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=846fdfeb-f5ab-4699-a8d3-39165bd941e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b97d1e-a2d6-4393-90f1-2b0a028928a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_naprendszer_kozetbolygo_gi411b_genfi_egyetem","timestamp":"2019. február. 21. 20:03","title":"Felfedeztek egy nagy kőzetbolygót a Naprendszer közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f135655-c5d8-4fd4-bc87-9814818ee249","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Az akadémia mindig figyelmeztesse a kormányt, hogy biztosítsa a kutatás függetlenségét – ezt nem az MTA vezetője vagy egy ellenzéki pártvezér mondta, hanem Orbán Viktor miniszterelnök még 2016-ban. Aztán valami nagyon megváltozott: ma a kormánypárti média és a kormánypárti politikusok nem nyilvános kijelentéseiből is az derül ki, hogy sorosista provokációk fészke az MTA, ahol a közpénz elköltésére nincs a közösségnek ráhatása. És míg ma az innováció a mindent vivő kártya, 2016-ban még a klímaváltozás volt az.","shortLead":"Az akadémia mindig figyelmeztesse a kormányt, hogy biztosítsa a kutatás függetlenségét – ezt nem az MTA vezetője vagy...","id":"20190221_Orban_Viktor_2016ban_meg_teljesen_mashogy_latta_az_MTA_szerepet_mint_ma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f135655-c5d8-4fd4-bc87-9814818ee249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ca68784-0621-4bc2-a891-d04a5970b54c","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_Orban_Viktor_2016ban_meg_teljesen_mashogy_latta_az_MTA_szerepet_mint_ma","timestamp":"2019. február. 21. 15:39","title":"Orbán Viktor 2016-ban még mindent megígért az MTA-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fef3a28-95e6-40be-857f-d36620006706","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A német Lufthansa vállalatcsoport repülőgép-javítással és -fenntartással foglalkozó vállalata, a Lufthansa Technik 43 milliárd forintos befektetéssel szervízközpontot telepít a városba. ","shortLead":"A német Lufthansa vállalatcsoport repülőgép-javítással és -fenntartással foglalkozó vállalata, a Lufthansa Technik 43...","id":"20190221_miskolc_lufthansa_szervizkozpont_beruhazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fef3a28-95e6-40be-857f-d36620006706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58eaeb68-4c70-4200-948d-58ce01b92011","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190221_miskolc_lufthansa_szervizkozpont_beruhazas","timestamp":"2019. február. 21. 12:40","title":"Hatalmas beruházásra készül Miskolcon a Lufthansa: 43 milliárdot költ el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20ee9f96-f49e-4ee8-9bcb-32f31adcbfe9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egybehangzóan a légvédelmi és a rakétavédelmi rendszerek által leküzdhetetlen eszköznek nevezték a tengeri indítású, Cirkon típusú hiperszonikus rakétát a hivatalos orosz média által csütörtökön megszólaltatott katonai szakértők. Az állami pénzektől nem függő médiában megszólaló szakértő szerint azonban nincs benne semmi újdonság.","shortLead":"Egybehangzóan a légvédelmi és a rakétavédelmi rendszerek által leküzdhetetlen eszköznek nevezték a tengeri indítású...","id":"20190222_cirkon_raketa_zircon_hiperszonikus_fegyver_oroszorszag_szakertok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20ee9f96-f49e-4ee8-9bcb-32f31adcbfe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ae90b5d-3d06-450c-a81d-bf13da1d7047","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_cirkon_raketa_zircon_hiperszonikus_fegyver_oroszorszag_szakertok","timestamp":"2019. február. 22. 10:03","title":"Kórusban dicsérik Putyin hiperszonikus Cirkon rakétáját, de csak az orosz állami médiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb1ae1ae-36d6-4056-b697-263076835466","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már most jóval drágább a kenyér, mint egy éve, és nincs vége az áremelkedésnek.","shortLead":"Már most jóval drágább a kenyér, mint egy éve, és nincs vége az áremelkedésnek.","id":"20190220_Tovabb_dragulhat_a_kenyer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb1ae1ae-36d6-4056-b697-263076835466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7041e08c-9d7a-4edc-9225-515427d18ebc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190220_Tovabb_dragulhat_a_kenyer","timestamp":"2019. február. 20. 17:47","title":"Tovább drágulhat a kenyér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0daafc48-430f-4acd-94cd-1e3846607a5c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyelőre még nem tudni, hogy mennyit kell várni a két új változatra, mi viszont már most megmutatjuk, hogyan nézhetnek ki.","shortLead":"Egyelőre még nem tudni, hogy mennyit kell várni a két új változatra, mi viszont már most megmutatjuk, hogyan nézhetnek...","id":"20190222_ime_a_kombi_es_3ajtos_uj_renault_clio_ami_magyar_kez_munkajat_dicseri","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0daafc48-430f-4acd-94cd-1e3846607a5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3a838bf-cf36-4c37-8ac6-e12e3fc8ae15","keywords":null,"link":"/cegauto/20190222_ime_a_kombi_es_3ajtos_uj_renault_clio_ami_magyar_kez_munkajat_dicseri","timestamp":"2019. február. 22. 11:21","title":"Íme a kombi és 3 ajtós új Renault Clio, amely magyar kéz munkáját dicséri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aaf4eec-6cc7-444a-a720-8b9747bc9e8f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Kiállítás nyílik Tony Curtis (1925-2010) kétszeres Golden Globe-díjas, magyar származású hollywoodi színész személyes tárgyaiból Curtis édesapjának szülővárosában, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Mátészalkán - közölte a szatmári város önkormányzata. ","shortLead":"Kiállítás nyílik Tony Curtis (1925-2010) kétszeres Golden Globe-díjas, magyar származású hollywoodi színész személyes...","id":"20190221_Tony_Curtis_szemelyes_targyaibol_nyilik_kiallitas_Mateszalkan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0aaf4eec-6cc7-444a-a720-8b9747bc9e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb7b3d84-203a-4f5f-b7a1-3de3087c2c74","keywords":null,"link":"/kultura/20190221_Tony_Curtis_szemelyes_targyaibol_nyilik_kiallitas_Mateszalkan","timestamp":"2019. február. 21. 10:12","title":"Ha Tony Curtis személyes holmijaira kíváncsi, akkor Mátészalkán keresse azokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f2db95-c319-4d69-b2ac-472a48316ef5","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Továbbra sem tudni pontosan, ki kérte a 400 órás túlmunka bevezetését, van, aki a Mészáros–Garancsi–Szíjj tengelyt sejti a háttérben. Az iparkamarai elnök, Parragh László szerint egyszerűen arról van szó, hogy a Fidesz ajánlatot tett a német multiknak.","shortLead":"Továbbra sem tudni pontosan, ki kérte a 400 órás túlmunka bevezetését, van, aki a Mészáros–Garancsi–Szíjj tengelyt...","id":"20190221_tuloratorveny_parragh_laszlo_szakszervezet_beremeles_tiltakozas_tuntetes_sztrajk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79f2db95-c319-4d69-b2ac-472a48316ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd5db84e-db72-4136-b8db-88b33d93d503","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_tuloratorveny_parragh_laszlo_szakszervezet_beremeles_tiltakozas_tuntetes_sztrajk","timestamp":"2019. február. 21. 06:30","title":"Parragh szerint előkészítetlen a túlóratörvény, Garancsiék nem használják. De akkor ki kérte?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]