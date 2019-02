Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f36a0176-79fe-4332-9acc-a72d10bcd80c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Könnyű testi sértéssel gyanúsítják.","shortLead":"Könnyű testi sértéssel gyanúsítják.","id":"20190228_Ferfi_pofon_gyerek_rendorseg_Westend","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f36a0176-79fe-4332-9acc-a72d10bcd80c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec0814d8-1309-44c9-8a82-2ae43909f1ac","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_Ferfi_pofon_gyerek_rendorseg_Westend","timestamp":"2019. február. 28. 18:03","title":"Megvan a férfi, aki megpofozott egy tízéves gyereket a Westendben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"940dc1f9-30e6-4868-90c2-0dac40bb1f34","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Néhány részlet kiderült, de sok még a bizonytalanság.","shortLead":"Néhány részlet kiderült, de sok még a bizonytalanság.","id":"20190227_Erre_szamitson_aki_uj_nyugdijcelu_allampapirt_venne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=940dc1f9-30e6-4868-90c2-0dac40bb1f34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6d8d009-e73b-4d6b-9c66-b8e10b6efe8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190227_Erre_szamitson_aki_uj_nyugdijcelu_allampapirt_venne","timestamp":"2019. február. 27. 10:06","title":"Erre számítson, aki új, nyugdíjcélú állampapírt venne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83356e88-afd8-41c5-a8d0-1fba518aee37","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Laura Codruta Kövesit, a román korrupcióellenes ügyészség (DNA) korábbi vezetőjét tartja a legalkalmasabbnak a három bennmaradt jelölt közül az európai főügyészi tisztségre az Európai Parlament (EP) illetékes bizottsága.","shortLead":"Laura Codruta Kövesit, a román korrupcióellenes ügyészség (DNA) korábbi vezetőjét tartja a legalkalmasabbnak a három...","id":"20190227_Laura_Codruta_Kovesit_javasoljak_a_szakbizottsag_az_europai_fougyeszi_tisztsegre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83356e88-afd8-41c5-a8d0-1fba518aee37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0256e9f5-6189-4382-b36b-59477fac47b5","keywords":null,"link":"/vilag/20190227_Laura_Codruta_Kovesit_javasoljak_a_szakbizottsag_az_europai_fougyeszi_tisztsegre","timestamp":"2019. február. 27. 16:25","title":"Laura Codruta Kövesit javasolja a szakbizottság az európai főügyészi tisztségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a5b64b4-c501-47b5-9901-70cdcb0ecfee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SanDisk márkát tulajdonló Western Digital, valamint a Micron egyszerre mutatták be az új, 1 TB-os microSD-kártyát, ami nemcsak tárhelyben lesz nagyobb az 512 GB-os változatnál, de árban is a dupláját kell kifizetni érte.","shortLead":"A SanDisk márkát tulajdonló Western Digital, valamint a Micron egyszerre mutatták be az új, 1 TB-os microSD-kártyát...","id":"20190227_microsd_kartya_1tb_sandisk_western_digital_micron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a5b64b4-c501-47b5-9901-70cdcb0ecfee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580cb157-6590-4fa6-a344-9b582db045c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_microsd_kartya_1tb_sandisk_western_digital_micron","timestamp":"2019. február. 27. 11:03","title":"Erre rengeteg dolog felfér: itt az 1024 GB-os microSD memóriakártya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8099ca90-2c70-4289-bf4b-72a17646f759","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"13 republikánus képviselő is a demokratákkal együtt voksolt, de Trump még megvétózhatja a döntést. ","shortLead":"13 republikánus képviselő is a demokratákkal együtt voksolt, de Trump még megvétózhatja a döntést. ","id":"20190227_A_kepviselohaz_megsemmisitette_a_Trump_altal_kihirdetett_rendkivuli_allapotot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8099ca90-2c70-4289-bf4b-72a17646f759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fca5359-8e30-4c82-a778-4c3a1b9ba994","keywords":null,"link":"/vilag/20190227_A_kepviselohaz_megsemmisitette_a_Trump_altal_kihirdetett_rendkivuli_allapotot","timestamp":"2019. február. 27. 05:26","title":"A képviselőház megsemmisítette a Trump által kihirdetett rendkívüli állapotot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20a30874-a545-4524-9f85-c817a7d9e8bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BKK most kiegészítő feladatokat rendelt meg a korábbi projekthez. ","shortLead":"A BKK most kiegészítő feladatokat rendelt meg a korábbi projekthez. ","id":"20190227_Tobb_mint_400_millio_ment_el_az_ujpalotai_villamos_terveire_aztan_lefujtak_az_egeszet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20a30874-a545-4524-9f85-c817a7d9e8bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab537b33-61a2-46aa-83e8-dd30488d8216","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Tobb_mint_400_millio_ment_el_az_ujpalotai_villamos_terveire_aztan_lefujtak_az_egeszet","timestamp":"2019. február. 27. 07:54","title":"Több mint 400 milliót költöttek az újpalotai villamos terveire, aztán lefújták az egészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a2d404-952a-4872-a1c2-9ca430684685","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Két mozdonyvezető verekedni kezdett, egyikük a vita hevében a vonatot kiengedett fékkel otthagyta. Az elszabadult vonat nagy sebességgel nekirohant az ütközőbaknak, majd hogy felrobbant az üzemanyagtartálya, ez eddig 25 ember halálát okozta.","shortLead":"Két mozdonyvezető verekedni kezdett, egyikük a vita hevében a vonatot kiengedett fékkel otthagyta. Az elszabadult vonat...","id":"20190227_Tuz_van_a_kairoi_fopalyaudvaron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0a2d404-952a-4872-a1c2-9ca430684685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9f0829-f280-449d-af8e-436e12fbf18e","keywords":null,"link":"/vilag/20190227_Tuz_van_a_kairoi_fopalyaudvaron","timestamp":"2019. február. 27. 22:03","title":"Két mozdonyvezető verekedése okozta a halálos kairói vonatkatasztrófát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e4cbcfa-e2dd-43f3-8880-68499859b115","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Egy napja írtunk róla, hogy hiába kapott lassan két hónapja adományágyakat a budapesti Heim Pál kórház, hogy a beteg gyerekeikkel maradni akaró szülők normális körülmények között pihenhessenek, a fekhelyek az Üllői úti osztályokon mégsem bukkantak fel. Most kiderült, hogy miért: az intézmény szerint az ágyak nagyok, veszélyesek és nem elég higiénikusak. Nem tévedés, ezt ugyanaz a kórház írta, amelyben a szülők hányás- és pisifoltos matracon fekszenek, és amelyiknek egy másik telephelyén saját maguk vettek az adományágyakkal azonos típusból.","shortLead":"Egy napja írtunk róla, hogy hiába kapott lassan két hónapja adományágyakat a budapesti Heim Pál kórház, hogy a beteg...","id":"20190227_Alkalmatlannak_nevezi_a_Heim_Pal_Korhaz_az_adomanyagyakat_mikozben_egy_masik_telephelyen_maga_is_hasznalja_oket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e4cbcfa-e2dd-43f3-8880-68499859b115&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da04471-3a0b-4726-83a6-c0579c759c1c","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Alkalmatlannak_nevezi_a_Heim_Pal_Korhaz_az_adomanyagyakat_mikozben_egy_masik_telephelyen_maga_is_hasznalja_oket","timestamp":"2019. február. 27. 16:45","title":"Alkalmatlannak nevezi a Heim Pál kórház az adományágyakat, miközben egy másik telephelyén maga is használja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]