[{"available":true,"c_guid":"4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi maga építette kunyhóját tavaly elbontatta az önkormányzat, de helyiek összefogásával új otthont kapott. ","shortLead":"A férfi maga építette kunyhóját tavaly elbontatta az önkormányzat, de helyiek összefogásával új otthont kapott. ","id":"20190227_Civilek_juttattak_ujra_lakashoz_egy_pecsi_hajlektalant","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1366f8ec-9a10-4029-b6b0-1e86d566c72c","keywords":null,"link":"/elet/20190227_Civilek_juttattak_ujra_lakashoz_egy_pecsi_hajlektalant","timestamp":"2019. február. 27. 11:57","title":"Civilek juttattak újra lakáshoz egy pécsi hajléktalant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mohácsi férfi első fokon három évet kapott és a vezetéstől is eltiltották. ","shortLead":"A mohácsi férfi első fokon három évet kapott és a vezetéstől is eltiltották. ","id":"20190227_Bedrogozva_vezetett_balesetet_okozott_majd_a_mentotisztre_is_ratamadt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e33c08-8d9b-4e70-b45c-4bb2ba2f3ced","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Bedrogozva_vezetett_balesetet_okozott_majd_a_mentotisztre_is_ratamadt","timestamp":"2019. február. 27. 10:45","title":"Bedrogozva vezetett, balesetet okozott, majd a mentőtisztre is rátámadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6ff09c-9df0-4019-8ff1-3b6d59628189","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Pedig a piros az továbbra is tilos.","shortLead":"Pedig a piros az továbbra is tilos.","id":"20190228_tilos_jezes_athajtas_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d6ff09c-9df0-4019-8ff1-3b6d59628189&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6d86a6a-ed77-421e-96c9-4dc0e32dba98","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20190228_tilos_jezes_athajtas_rendorseg","timestamp":"2019. február. 28. 10:23","title":"Újabb videón a somogyi rendőrök kedvenc bírságoló helye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efcb5897-b99a-4769-aa65-420fbd826fb0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 2017 októberében fellőtt Sentinel-5P műhold adatait dolgozta fel egy amerikai cég, hogy kiderüljön, mennyire súlyos a légszennyezettség mértéke.","shortLead":"A 2017 októberében fellőtt Sentinel-5P műhold adatait dolgozta fel egy amerikai cég, hogy kiderüljön, mennyire súlyos...","id":"20190226_descartes_labs_sentinel_5p_muholdfelvetel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efcb5897-b99a-4769-aa65-420fbd826fb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"029b9b53-fdc0-4380-a335-c4c0da80f74f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_descartes_labs_sentinel_5p_muholdfelvetel","timestamp":"2019. február. 26. 14:03","title":"Gyönyörű felvétel készült a Földről, de beleborzong, ha megtudja, mit ábrázol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae0c7134-9702-4d05-b99b-6280e67338ee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A régivágású benzinpusztító erőforrás napjai meg vannak számlálva, már nem sokáig érhető el a csillagos márka kínálatában.","shortLead":"A régivágású benzinpusztító erőforrás napjai meg vannak számlálva, már nem sokáig érhető el a csillagos márka...","id":"20190228_ezzel_az_uj_sosztallyal_bucsuzik_a_mercedes_a_v12_biturbotol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae0c7134-9702-4d05-b99b-6280e67338ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed8580fb-7b30-4008-ad2e-0caee294cdfc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190228_ezzel_az_uj_sosztallyal_bucsuzik_a_mercedes_a_v12_biturbotol","timestamp":"2019. február. 28. 12:21","title":"Ezzel az új S-osztállyal búcsúzik a Mercedes a V12 biturbótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b81ba4d-eb10-41de-b20b-9d0556f9728d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sokkal a Xiaomi Mi 9 bejelentése után már szét is szedték a telefont, feltárva, mit is rejt a csúcskészülék belseje.","shortLead":"Nem sokkal a Xiaomi Mi 9 bejelentése után már szét is szedték a telefont, feltárva, mit is rejt a csúcskészülék belseje.","id":"20190228_xiaomi_mi_9_szetszedve_alkatreszei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b81ba4d-eb10-41de-b20b-9d0556f9728d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79cf4cdf-3550-43ca-987a-5d73d7192b4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190228_xiaomi_mi_9_szetszedve_alkatreszei","timestamp":"2019. február. 28. 11:03","title":"Ezt rejti a belseje: szétszedték a legújabb Xiaomi-csúcstelefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9ec97d-07bf-4a24-b311-f5c7d0233933","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ÁEEK ehhez 82 ezer kártyaolvasót bocsátott a közfinanszírozott egészségügyi intézmények rendelkezésére.","shortLead":"Az ÁEEK ehhez 82 ezer kártyaolvasót bocsátott a közfinanszírozott egészségügyi intézmények rendelkezésére.","id":"20190227_Matol_eszemelyivel_is_kivalthatjuk_a_gyogyszert_a_patikakban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad9ec97d-07bf-4a24-b311-f5c7d0233933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0598192e-8553-4374-b8bc-2d9d30a294f0","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Matol_eszemelyivel_is_kivalthatjuk_a_gyogyszert_a_patikakban","timestamp":"2019. február. 27. 09:38","title":"Mától e-személyivel is kiválthatjuk a gyógyszert a patikákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01abdc3-4eee-4e9d-9868-ab6e128a20d0","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Újabb hat évre Matolcsy György lesz az MNB elnöke. Gazdasági miniszterként több, jegybankelnökként már kevesebb emlékezetes megszólalása volt, de így is tudtunk miből válogatni, amikor összeállítottuk a leghíresebb Matolcsy-szállóigék listáját.","shortLead":"Újabb hat évre Matolcsy György lesz az MNB elnöke. Gazdasági miniszterként több, jegybankelnökként már kevesebb...","id":"20190226_Simpicity_ju_no_pekidzs_bloff__9_emlekezetes_mondas_Matolcsy_Gyorgytol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b01abdc3-4eee-4e9d-9868-ab6e128a20d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a3c7ad5-3a6e-4842-a52b-54782f4e1ebf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190226_Simpicity_ju_no_pekidzs_bloff__9_emlekezetes_mondas_Matolcsy_Gyorgytol","timestamp":"2019. február. 26. 17:31","title":"Simplicity, ju nó pekidzs, blöff – 9 emlékezetes mondás Matolcsy Györgytől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]