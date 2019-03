Nem lesz iható víz az egyik vidéki kórházban

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50fbe785-fe3d-434d-af2e-3a07934a186f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hiába ígérték meg, hogy vége, március 15-e után is folytatódik a plakát-kampány, csak az Európai Bizottság elnöke helyett, az alelnökkel riogatnak","shortLead":"Hiába ígérték meg, hogy vége, március 15-e után is folytatódik a plakát-kampány, csak az Európai Bizottság elnöke...","id":"20190302_Orban_Junckert_Timmermansra_cserelik_a_kormanyzati_plakatokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50fbe785-fe3d-434d-af2e-3a07934a186f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e0246e-41e6-46b8-bf1d-a603ac796352","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Orban_Junckert_Timmermansra_cserelik_a_kormanyzati_plakatokon","timestamp":"2019. március. 02. 20:45","title":"Orbán: Junckert Timmermansra cserélik a kormányzati plakátokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b8d1085-488d-4906-98a1-b7d93eddb9e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ egyik legrangosabb egyetemén, a Massachusettsi Műszaki Egyetemen (MIT) fejlesztették ki a Mini Cheetah nevű robotot, ami minden probléma nélkül mozog a terepen is.","shortLead":"A világ egyik legrangosabb egyetemén, a Massachusettsi Műszaki Egyetemen (MIT) fejlesztették ki a Mini Cheetah nevű...","id":"20190303_massachusettsi_muszaki_egyetem_robot_hatraszalto_cheetah","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b8d1085-488d-4906-98a1-b7d93eddb9e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1435bf96-42bc-4518-a762-7da68dcd4dd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190303_massachusettsi_muszaki_egyetem_robot_hatraszalto_cheetah","timestamp":"2019. március. 03. 15:03","title":"Videó: lenyűgöző, hogyan hátraszaltózik az MIT új robotja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A teniszező Babos Tímea lezárta az együttműködést eddig edzőjével, Nikola Horvattal.\r

","shortLead":"A teniszező Babos Tímea lezárta az együttműködést eddig edzőjével, Nikola Horvattal.\r

","id":"20190302_Babos_Timea_szakitott_edzojevel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b211933b-f71c-41ef-87ba-7fc11dd7f2e4","keywords":null,"link":"/sport/20190302_Babos_Timea_szakitott_edzojevel","timestamp":"2019. március. 02. 18:13","title":"Babos Tímea szakított edzőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f1c2755-c310-41f1-87b8-f0bb789d1f98","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nyolc utas megsérült, amikor a Londont kiszolgáló Stansted repülőtéren ki kellett üríteni a Ryanair holdinghoz tartozó Laudamotion egyik gépét. Az incidensről videó is készült.","shortLead":"Nyolc utas megsérült, amikor a Londont kiszolgáló Stansted repülőtéren ki kellett üríteni a Ryanair holdinghoz tartozó...","id":"20190302_Baleset_a_Stansted_repuloteren__serultek_es_keresztbe_allo_repulo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f1c2755-c310-41f1-87b8-f0bb789d1f98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"999f860e-305e-4bdf-8a39-38b9bf4698ab","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Baleset_a_Stansted_repuloteren__serultek_es_keresztbe_allo_repulo","timestamp":"2019. március. 02. 12:55","title":"Baleset a Stansted repülőtéren – sérültek és keresztbe álló repülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8641e2e4-db3c-45e5-ab2f-7303092a14eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fákat vágnak ki a Nagy Imre-szobor áthelyezése miatt, az engedélyt egy nap alatt adták ki - folytatódnak a botrányok az ügyben.\r

\r

","shortLead":"Fákat vágnak ki a Nagy Imre-szobor áthelyezése miatt, az engedélyt egy nap alatt adták ki - folytatódnak a botrányok...","id":"20190301_Kiadtak_az_engedelyeket_13_fat_vegleg_kivagnak_a_Nagy_Imreszobor_athelyezese_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8641e2e4-db3c-45e5-ab2f-7303092a14eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aa8080a-d4bc-447a-a1e7-2d34973daf16","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Kiadtak_az_engedelyeket_13_fat_vegleg_kivagnak_a_Nagy_Imreszobor_athelyezese_miatt","timestamp":"2019. március. 01. 17:51","title":"Kiadták az engedélyeket, 13 fát végleg kivágnak a Nagy Imre-szobor áthelyezése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ba7bd2-067a-452d-85de-a458fa631b6a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Matolcsy György elnöksége alatt igazi hatalmi centrum lett a Magyar Nemzeti Bank. Miközben a szűken vett monetáris politikát szakmai körökben többnyire becsülik, az MKB Bank átláthatatlan privatizációja, az államban államként működő alapítványok működése, a felügyeleti és a tulajdonosi szerepből adódó zavarok, valamint az elnök személye körüli botrányok ártanak az intézmény tekintélyének.","shortLead":"Matolcsy György elnöksége alatt igazi hatalmi centrum lett a Magyar Nemzeti Bank. Miközben a szűken vett monetáris...","id":"20190303_Matolcsy_het_kerdes_ujabb_hat_ev_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36ba7bd2-067a-452d-85de-a458fa631b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f31299c2-1bef-4bf4-aadf-498843e4a13c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Matolcsy_het_kerdes_ujabb_hat_ev_elott","timestamp":"2019. március. 03. 07:00","title":"Folytassa, Matolcsy: hét kérdés az újabb hat év előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5bc8959-38de-4606-b62c-ddbe19f6a3c6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Termeléscsökkentés és elbocsátások jöhetnek a nagy autógyáraknál.","shortLead":"Termeléscsökkentés és elbocsátások jöhetnek a nagy autógyáraknál.","id":"20190303_Rossz_idok_varnak_a_nemet_autogyartokra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5bc8959-38de-4606-b62c-ddbe19f6a3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70cc5659-8525-4bec-bf09-2d93dd1c6fcc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Rossz_idok_varnak_a_nemet_autogyartokra","timestamp":"2019. március. 03. 15:04","title":"Rossz idők várnak a német autógyártókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a355d8c0-9281-4ee7-8a38-d20c2250fcf5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Blogján azt kérdezi, hol vannak most azok, akik olyan szenvedélyesen követelték a férfi szabadon bocsátását. ","shortLead":"Blogján azt kérdezi, hol vannak most azok, akik olyan szenvedélyesen követelték a férfi szabadon bocsátását. ","id":"20190302_Ahmed_Hn_gunyolodik_Kovacs_Zoltan_kormanyszovivo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a355d8c0-9281-4ee7-8a38-d20c2250fcf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"859f5a74-4491-4144-a5d5-1109ae34b921","keywords":null,"link":"/itthon/20190302_Ahmed_Hn_gunyolodik_Kovacs_Zoltan_kormanyszovivo","timestamp":"2019. március. 02. 12:20","title":"Ahmed H.-n gúnyolódik Kovács Zoltán kormányszóvivő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]