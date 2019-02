Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3e6a4446-e4d4-4189-8e6f-c25be000d035","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Gene Loves Jezebel Motion of Love című dala nem csak távolról emlékeztet a Beatrice Azok a boldog szép napokjára.","shortLead":"A Gene Loves Jezebel Motion of Love című dala nem csak távolról emlékeztet a Beatrice Azok a boldog szép napokjára.","id":"20190220_nagy_fero_beatrice_azok_a_boldog_szep_napok_gene_loves_jezebel_motion_of_love_hasonlosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e6a4446-e4d4-4189-8e6f-c25be000d035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97e184c2-103e-4504-819c-6f1f90ff099c","keywords":null,"link":"/elet/20190220_nagy_fero_beatrice_azok_a_boldog_szep_napok_gene_loves_jezebel_motion_of_love_hasonlosag","timestamp":"2019. február. 20. 09:04","title":"Nagyon hasonlít egy angol számra Nagy Feróék slágere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"663d1585-f692-4d50-a1de-9e461f0c8c80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik feledtetné a múltját, de így nehéz lesz. ","shortLead":"A Jobbik feledtetné a múltját, de így nehéz lesz. ","id":"20190219_Ujabb_kinos_felvetel_Jakab_Peter_2010ben_aberraltnak_nevezte_a_homoszexualisokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=663d1585-f692-4d50-a1de-9e461f0c8c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f005cf8c-6fd8-47a3-8fbe-04a0a667f682","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_Ujabb_kinos_felvetel_Jakab_Peter_2010ben_aberraltnak_nevezte_a_homoszexualisokat","timestamp":"2019. február. 19. 14:52","title":"Újabb kínos felvétel: Jakab Péter 2010-ben aberráltnak nevezte a homoszexuálisokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13372a04-2f8b-4f7d-8d09-91aca2f14bab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt sem tudják, melyik jégbarlangban lehetett.","shortLead":"Azt sem tudják, melyik jégbarlangban lehetett.","id":"20190221_Leallithatjak_a_magyar_ernyos_kereseset_akit_egy_jegbarlangban_temetett_el_a_lavina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13372a04-2f8b-4f7d-8d09-91aca2f14bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdc09577-7d29-42fa-9477-81e91ef1a3c6","keywords":null,"link":"/elet/20190221_Leallithatjak_a_magyar_ernyos_kereseset_akit_egy_jegbarlangban_temetett_el_a_lavina","timestamp":"2019. február. 21. 08:25","title":"Leállíthatják a magyar ernyős keresését, akit egy jégbarlangban temetett el a lavina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f3e24bd-172c-457f-82b7-8b53f5390e02","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A rágcsálót egy évtizede nem látták már egyetlen élőhelyén, így most hivatalosan is kihaltnak minősítették. ","shortLead":"A rágcsálót egy évtizede nem látták már egyetlen élőhelyén, így most hivatalosan is kihaltnak minősítették. ","id":"20190219_A_klimavaltozastol_halt_ki_egy_ausztral_ragcsalofele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f3e24bd-172c-457f-82b7-8b53f5390e02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"953d0cfd-ec51-4de7-80e7-ce0423cce9e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190219_A_klimavaltozastol_halt_ki_egy_ausztral_ragcsalofele","timestamp":"2019. február. 19. 18:48","title":"A klímaváltozástól halt ki egy ausztrál rágcsálóféle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"837878a8-4378-43da-9294-3f3877096ece","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Első blikkre nincs köze az Európai Bizottságnak a fideszes médiagólemhez.","shortLead":"Első blikkre nincs köze az Európai Bizottságnak a fideszes médiagólemhez.","id":"20190220_Brusszel_meg_keresi_a_fogast_a_kormanyparti_mediaholdingon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=837878a8-4378-43da-9294-3f3877096ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c32161ea-1c3f-4e43-994e-55255bf9a144","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190220_Brusszel_meg_keresi_a_fogast_a_kormanyparti_mediaholdingon","timestamp":"2019. február. 20. 05:15","title":"Brüsszel még keresi a fogást a kormánypárti médiaholdingon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A NAV elnökére hivatkozva kísérelt meg százmilliókat szerezni a vádlott; ellene befolyással üzérkedés bűntette miatt emelt vádat a Fővárosi Főügyészség.","shortLead":"A NAV elnökére hivatkozva kísérelt meg százmilliókat szerezni a vádlott; ellene befolyással üzérkedés bűntette miatt...","id":"20190219_300_millioert_elintezi_Tallainal_hogy_ne_szamoljak_fel_a_ceget__hazudta_egy_csalo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5881f151-fc2c-44de-80de-04dcd387cdf4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190219_300_millioert_elintezi_Tallainal_hogy_ne_szamoljak_fel_a_ceget__hazudta_egy_csalo","timestamp":"2019. február. 19. 09:21","title":"Azt hazudta, 300 millióért elintézi Tállainál, hogy ne számolják fel a céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ce20ba7-0e7a-49ae-b69b-28ae682a7dfa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nagy üzlet a magyar útlevél Ukrajnában.","shortLead":"Nagy üzlet a magyar útlevél Ukrajnában.","id":"20190220_1900_euroert_szereztek_volna_csalok_magyar_utlevelet_Ukrajnaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ce20ba7-0e7a-49ae-b69b-28ae682a7dfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6de4415-f7bb-4981-9e8f-91c15fa434e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190220_1900_euroert_szereztek_volna_csalok_magyar_utlevelet_Ukrajnaban","timestamp":"2019. február. 20. 17:38","title":"1900 euróért szereztek volna csalók magyar útlevelet Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9317b59-aefe-4103-93f7-09e2e4583e93","c_author":"Gócza Anita","category":"kultura","description":"Krusovszky Dénes Akik már nem leszünk sosem című könyve a költő, író, műfordító első nagyregénye. Szerinte a régi történetek „újraírása” zajlik országos szinten is, miközben az emlékezés vagy épp a nem-emlékezés a mindenkori jelen felelőssége. A Szépíró-díjas szerzővel a faék egyszerűségű üzenetek hatásáról és a jelenben élő múltról beszélgettünk.","shortLead":"Krusovszky Dénes Akik már nem leszünk sosem című könyve a költő, író, műfordító első nagyregénye. Szerinte a régi...","id":"20190219_Krusovszky_Denes_Muszaj_lenne_vegiggondolni_mi_miert_tortent_velunk_kulonben_hulyek_maradunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9317b59-aefe-4103-93f7-09e2e4583e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"840f795f-7b47-48cd-9461-67bdfc658277","keywords":null,"link":"/kultura/20190219_Krusovszky_Denes_Muszaj_lenne_vegiggondolni_mi_miert_tortent_velunk_kulonben_hulyek_maradunk","timestamp":"2019. február. 20. 15:00","title":"„Muszáj lenne végiggondolni, mi miért történt velünk, különben hülyék maradunk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]