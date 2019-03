Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e80634c1-d341-462f-9de1-fb6ba1534402","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy titkos urániumdúsító létesítmény miatt kitört vita miatt ért véget idő előtt, és eredmény nélkül Kim Dzsong Un észak-koreai vezető és Donald Trump amerikai elnök hanoi csúcstalálkozója.","shortLead":"Egy titkos urániumdúsító létesítmény miatt kitört vita miatt ért véget idő előtt, és eredmény nélkül Kim Dzsong Un...","id":"20190303_A_Times_megirta_pontosan_miert_zarult_kudarccal_a_TrumpKim_csucstalalkozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e80634c1-d341-462f-9de1-fb6ba1534402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1210eca9-b2f7-4ea1-8696-4bb0966dc2e2","keywords":null,"link":"/vilag/20190303_A_Times_megirta_pontosan_miert_zarult_kudarccal_a_TrumpKim_csucstalalkozo","timestamp":"2019. március. 03. 12:48","title":"A Times megírta, pontosan miért zárult kudarccal a Trump-Kim csúcstalálkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3603d56a-d3ab-4d20-b0e9-26769a710465","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebbe a nem éppen tegnap legyártott bajor autóba rengeteg csomagot be lehet pakolni, és adott esetben akár a driftnek sincs semmi akadálya.","shortLead":"Ebbe a nem éppen tegnap legyártott bajor autóba rengeteg csomagot be lehet pakolni, és adott esetben akár a driftnek...","id":"20190302_nem_veletlenul_horror_draga_ez_a_25_eves_erdi_bmw_m5_kombi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3603d56a-d3ab-4d20-b0e9-26769a710465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"285b3097-7949-4372-8fb6-13b7319fe142","keywords":null,"link":"/cegauto/20190302_nem_veletlenul_horror_draga_ez_a_25_eves_erdi_bmw_m5_kombi","timestamp":"2019. március. 02. 06:41","title":"Nem véletlenül horror drága ez a 25 éves érdi BMW M5 kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83ee96a9-6ffa-4c38-a3a5-702bb86d6807","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A közlekedésügyi miniszter már be is jelentette: mostantól más állásban hagyják aludni az igazgatót.","shortLead":"A közlekedésügyi miniszter már be is jelentette: mostantól más állásban hagyják aludni az igazgatót.","id":"20190303_Duhos_a_roman_vasut_vezere_az_ujsagirokra_mert_felebresztettek_pedig_csak_ket_vonat_siklott_ki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83ee96a9-6ffa-4c38-a3a5-702bb86d6807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e90138e-635f-44e7-bd6e-4f62e11acd13","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Duhos_a_roman_vasut_vezere_az_ujsagirokra_mert_felebresztettek_pedig_csak_ket_vonat_siklott_ki","timestamp":"2019. március. 03. 15:51","title":"Dühös a román vasút vezére az újságírókra, mert felébresztették, pedig csak két vonat siklott ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e01bd9a-7a3a-4e50-a4e2-4665847e361a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből az apró kétszemélyes járgányból minden felesleges dolgot kihagytak. Így például az oldalsó és a hátsó ablaküvegeket is.","shortLead":"Ebből az apró kétszemélyes járgányból minden felesleges dolgot kihagytak. Így például az oldalsó és a hátsó...","id":"20190302_cukisagfaktor_kimaxolva_itt_a_legujabb_smart_varosi_kisauto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e01bd9a-7a3a-4e50-a4e2-4665847e361a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbb106af-d5a3-4ed0-ada2-621798496dec","keywords":null,"link":"/cegauto/20190302_cukisagfaktor_kimaxolva_itt_a_legujabb_smart_varosi_kisauto","timestamp":"2019. március. 02. 08:21","title":"Cukiságfaktor kimaxolva: itt a legújabb Smart városi kisautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cd0473b-28ab-44fd-af30-3085f484c337","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A világ legkelendőbb autótípusa háromféle karosszériával és kétféle hibrid hajtáslánccal vág neki a tizenkettedik generációnak. Japán autó talán még sosem volt ennyire európai. ","shortLead":"A világ legkelendőbb autótípusa háromféle karosszériával és kétféle hibrid hajtáslánccal vág neki a tizenkettedik...","id":"20190302_duplan_hibrid_es_szimplan_dizel_nelkuli_kiprobaltuk_az_uj_toyota_corollakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cd0473b-28ab-44fd-af30-3085f484c337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36937e5d-2f8e-42fa-b21a-66d09c42976e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190302_duplan_hibrid_es_szimplan_dizel_nelkuli_kiprobaltuk_az_uj_toyota_corollakat","timestamp":"2019. március. 02. 16:00","title":"Duplán hibrid és szimplán dízel nélküli: kipróbáltuk az új Toyota Corollákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2554cdb0-d2f1-4994-8278-6c9b8bd24124","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Békés megyében több esetben nem strómanokkal vásároltatták meg az árverésre kiírt földeket, hanem Fidesz és MAGOSZ tagok vitték a jó minőségű területeket. Ángyán József újabb földjelentése.","shortLead":"Békés megyében több esetben nem strómanokkal vásároltatták meg az árverésre kiírt földeket, hanem Fidesz és MAGOSZ...","id":"20190302_Ujabb_Angyan_jelentes_Bekes_megyeben_a_latszatra_sem_adtak_Fideszesek_vasaroltak_a_foldeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2554cdb0-d2f1-4994-8278-6c9b8bd24124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5466635d-ac16-4d0c-a077-e52ecb0b18ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190302_Ujabb_Angyan_jelentes_Bekes_megyeben_a_latszatra_sem_adtak_Fideszesek_vasaroltak_a_foldeket","timestamp":"2019. március. 02. 06:45","title":"Újabb Ángyán jelentés: Békés megyében a látszatra sem adtak, politikusok vásárolták a földeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87fe52e6-4a13-4720-b117-d1e275da3b33","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Csak Dubajban nyolc tornát nyert már meg.","shortLead":"Csak Dubajban nyolc tornát nyert már meg.","id":"20190302_Megvan_a_szaz_Federer_ujabb_tortenelme_gyozelme","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87fe52e6-4a13-4720-b117-d1e275da3b33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd82d45a-1e20-4804-84c4-b10e132a0e00","keywords":null,"link":"/sport/20190302_Megvan_a_szaz_Federer_ujabb_tortenelme_gyozelme","timestamp":"2019. március. 02. 17:45","title":"Megvan a száz: Federer újabb történelmi győzelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c20d77a8-a481-43a4-a813-5ef21372c676","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem sok másik város van, ahol ennyire kilátástalan saját lakást venni. ","shortLead":"Nem sok másik város van, ahol ennyire kilátástalan saját lakást venni. ","id":"20190302_Europai_osszehasonlitasban_is_remenytelen_a_budapesti_lakashelyzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c20d77a8-a481-43a4-a813-5ef21372c676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60fc3811-c344-44ec-8552-dc7993957c49","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190302_Europai_osszehasonlitasban_is_remenytelen_a_budapesti_lakashelyzet","timestamp":"2019. március. 02. 10:06","title":"Európai összehasonlításban is reménytelen a budapesti lakáshelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]