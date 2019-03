Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"284f195d-3ca6-440c-a58f-3e80bce35bd5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Annegret Kramp-Karrenbauer, a CDU elnöke szerint nagyobb a tét a mostani EP-választáson, mint eddig, az uniónak csak nagy jelentőségű ügyekkel szabad foglalkoznia.\r

\r

","shortLead":"Annegret Kramp-Karrenbauer, a CDU elnöke szerint nagyobb a tét a mostani EP-választáson, mint eddig, az uniónak csak...","id":"20190306_Merkel_utodja_szerint_Europanak_nem_szabad_a_nagyhatalmak_jatekszereve_valnia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=284f195d-3ca6-440c-a58f-3e80bce35bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18993443-17eb-4b88-a536-1ff6b464c5cb","keywords":null,"link":"/vilag/20190306_Merkel_utodja_szerint_Europanak_nem_szabad_a_nagyhatalmak_jatekszereve_valnia","timestamp":"2019. március. 06. 19:55","title":"Merkel utódja szerint Európának nem szabad a nagyhatalmak játékszerévé válnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9a90f51-9ea7-4003-a785-137a5af0ab78","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mintha csak megismétlődne az, ami tavaly az akkori iPhone-okkal történt: egyelőre alulmúlta a várakozásokat a Samsung új csúcstelefonjára igényt tartók száma.","shortLead":"Mintha csak megismétlődne az, ami tavaly az akkori iPhone-okkal történt: egyelőre alulmúlta a várakozásokat a Samsung...","id":"20190307_samsung_galaxy_s10_elso_napi_regisztracio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9a90f51-9ea7-4003-a785-137a5af0ab78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"081e0910-19d0-498f-acfd-b1da8a1fc9a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_samsung_galaxy_s10_elso_napi_regisztracio","timestamp":"2019. március. 07. 18:03","title":"Valami nem stimmel: így fogadták a Samsung hazájában a Galaxy S10-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c971fbec-75da-41c3-b03e-2d4da08456ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz EP-képviselője ugyanakkor az ATV-ben megerősítette, hogy benne akarnak maradni a konzervatív pártcsaládban. ","shortLead":"A Fidesz EP-képviselője ugyanakkor az ATV-ben megerősítette, hogy benne akarnak maradni a konzervatív pártcsaládban. ","id":"20190306_Deutsch_Tamas_csodalkozna_ha_Orban_bocsanatot_kerne_a_Nepparttol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c971fbec-75da-41c3-b03e-2d4da08456ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8feae48d-1f6d-4756-b546-9927ecc24aa5","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Deutsch_Tamas_csodalkozna_ha_Orban_bocsanatot_kerne_a_Nepparttol","timestamp":"2019. március. 06. 11:21","title":"Deutsch Tamás csodálkozna, ha Orbán bocsánatot kérne a Néppárttól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b891b8dc-1c67-420a-a557-14507347d84d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az autóipari beszállító cégnél szerdán már tartottak egy kétórás, figyelmeztető munkabeszüntetést. A munkáltató ajánlatának dupláját kérik.","shortLead":"Az autóipari beszállító cégnél szerdán már tartottak egy kétórás, figyelmeztető munkabeszüntetést. A munkáltató...","id":"20190306_egesz_jovo_heten_sztrajkolhatnak_egy_oroszlanyi_uzemben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b891b8dc-1c67-420a-a557-14507347d84d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4464b0f3-5c1f-4b1d-ae81-f8698a2d517e","keywords":null,"link":"/kkv/20190306_egesz_jovo_heten_sztrajkolhatnak_egy_oroszlanyi_uzemben","timestamp":"2019. március. 06. 18:44","title":"Egész jövő héten sztrájkolhatnak egy oroszlányi üzemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae65729-b8ae-4f90-a88d-0338ba9e4771","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szombathelyi Spiegler Elemér 92 évesen még megvarrta az unokák cipőjét, 101 évesen naponta két újságot olvasott át.\r

\r

","shortLead":"A szombathelyi Spiegler Elemér 92 évesen még megvarrta az unokák cipőjét, 101 évesen naponta két újságot olvasott...","id":"20190306_106_evesen_meghalt_a_legidosebb_magyar_holokauszttulelo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ae65729-b8ae-4f90-a88d-0338ba9e4771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5a282e7-f866-4b89-b4ad-0ff47d99cef5","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_106_evesen_meghalt_a_legidosebb_magyar_holokauszttulelo","timestamp":"2019. március. 06. 18:02","title":"106 évesen meghalt a legidősebb magyar holokauszt-túlélő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09043a92-4beb-417d-9957-cc324fd98fab","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"John Lydon (művésznevén Johnny Rotten) szerint a napokban elhunyt Keith Flint magányos volt és nem volt, aki szeresse őt.","shortLead":"John Lydon (művésznevén Johnny Rotten) szerint a napokban elhunyt Keith Flint magányos volt és nem volt, aki szeresse...","id":"20190306_Johnny_Rotten_szivbe_markolo_szavakkal_bucsuzott_a_Prodigy_frontemberetol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09043a92-4beb-417d-9957-cc324fd98fab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b690ad4-6cd7-4eec-8295-0c8b804049a5","keywords":null,"link":"/kultura/20190306_Johnny_Rotten_szivbe_markolo_szavakkal_bucsuzott_a_Prodigy_frontemberetol","timestamp":"2019. március. 06. 11:12","title":"Johnny Rotten szívbe markoló szavakkal búcsúzott a Prodigy frontemberétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34a0f5b8-8afd-4bdc-abb0-7ebbb8e8679b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A poloskák nagyszámú jelenléte igen zavaró tud lenni, főleg akkor, ha a házba is bejutnak. Ahogy közeledik a jó idő, közelednek a poloskás napok is. Épp ezért mutatjuk be amerikai kutatók tanulmányát, melyben kikísérletezték, mekkora az a hézag, amin már nem tudja átpréselni magát az állat.","shortLead":"A poloskák nagyszámú jelenléte igen zavaró tud lenni, főleg akkor, ha a házba is bejutnak. Ahogy közeledik a jó idő...","id":"20190307_poloska_budos_bogar_invazio_vedekezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34a0f5b8-8afd-4bdc-abb0-7ebbb8e8679b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23971843-36af-43d6-933a-d407bcf09ec8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_poloska_budos_bogar_invazio_vedekezes","timestamp":"2019. március. 07. 09:03","title":"A tudósok rájöttek, hogyan lehet távol tartani a poloskákat a lakástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa63d670-a408-42fe-bff4-72376b5f4be1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tóth Tamás Antal korábbi cége adóhátralékot halmozott fel, ezért kényszertörléssel szűnt meg, 5 évre eltiltották a vezetői tisztségviseléstől, de ez a Tényeket eddig nem zavarta. Most távozik, azt nem közölték, hogy miért.","shortLead":"Tóth Tamás Antal korábbi cége adóhátralékot halmozott fel, ezért kényszertörléssel szűnt meg, 5 évre eltiltották...","id":"20190306_Tavozik_a_Tenyek_korabban_adotartozast_felhalmozo_hirigazgatohelyettese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa63d670-a408-42fe-bff4-72376b5f4be1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cc382f8-09f4-409a-8e32-4cd7c39c1aad","keywords":null,"link":"/kultura/20190306_Tavozik_a_Tenyek_korabban_adotartozast_felhalmozo_hirigazgatohelyettese","timestamp":"2019. március. 06. 10:44","title":"Távozik a Tények korábban adótartozást felhalmozó hírigazgató-helyettese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]