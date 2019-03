Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed026bf8-50a2-43e8-8e49-686ca4d88681","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"A rendőrség feljelentés nélkül is, hivatalból készült nyomozást indítani Gyárfás Tamás megzsarolása miatt – derült ki a 90-es évek leszámolási ügyeinek felderítésével megbízott Horváth András miniszteri biztos vallomásából, amit a bűnpártolással gyanúsított volt főügyész ügyében tett – értesült hvg.hu.","shortLead":"A rendőrség feljelentés nélkül is, hivatalból készült nyomozást indítani Gyárfás Tamás megzsarolása miatt – derült ki...","id":"20190318_Forendor_igazolja_a_meggyanusitott_fougyesz_allitasait__tobbek_kozott_emiatt_keri_Ihasz_Sandor_a_vele_szemben_bunpartolas_miatt_indult_buntetougy_megszunteteset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed026bf8-50a2-43e8-8e49-686ca4d88681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62eb9d19-9f4d-4923-b98d-e47d88c24a38","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_Forendor_igazolja_a_meggyanusitott_fougyesz_allitasait__tobbek_kozott_emiatt_keri_Ihasz_Sandor_a_vele_szemben_bunpartolas_miatt_indult_buntetougy_megszunteteset","timestamp":"2019. március. 18. 18:49","title":"Pintér bizalmasa a koronatanú Gyárfás zsarolási ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4486b07-cc7f-4ce2-afeb-9961a6d14caf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm-Apple közötti háború egyik csatáját nyerte meg a San Diegói chipgyártó. A bíróság egyetértett vele abban, hogy szabadalmakat sértett az Apple.","shortLead":"A Qualcomm-Apple közötti háború egyik csatáját nyerte meg a San Diegói chipgyártó. A bíróság egyetértett vele abban...","id":"20190319_qualcomm_apple_csatarozas_most_az_applenek_kell_fizetnie_31_millio_dollart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4486b07-cc7f-4ce2-afeb-9961a6d14caf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f858a7e1-abf4-4365-8244-fd0b24c4b444","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_qualcomm_apple_csatarozas_most_az_applenek_kell_fizetnie_31_millio_dollart","timestamp":"2019. március. 19. 14:03","title":"Csatát nyert a Qualcomm: zsebbe kell nyúlnia az Apple-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e93324d1-b8bb-468c-bdee-a29df47714b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index úgy tudja, mindhárman hétfőn szembesültek azzal, hogy a kártyájuk nem érvényes sem a Képviselői Irodaházba, sem az Országházba.","shortLead":"Az Index úgy tudja, mindhárman hétfőn szembesültek azzal, hogy a kártyájuk nem érvényes sem a Képviselői Irodaházba...","id":"20190319_kitiltas_parlament_parbeszed_munkatars_tordai_bence_kover_laszlo_hazelnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e93324d1-b8bb-468c-bdee-a29df47714b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"448b79c5-8c08-474b-8efb-24866cb639a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_kitiltas_parlament_parbeszed_munkatars_tordai_bence_kover_laszlo_hazelnok","timestamp":"2019. március. 19. 13:58","title":"Kitiltották a Parlamentből a Párbeszéd-frakció három munkatársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb38853d-92eb-48e7-af5e-0d37a73a7cc1","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"gazdasag","description":"Vannak szép falvak Magyarországon, vannak sikeresek, és van Felcsút. A fociakadémia és a kisvasút után most tó épül szigettel a miniszterelnök falujában. Hétfőn egy mindössze 15 perces lakossági fórumon számolt be a falu lakóinak a polgármester az újabb sikerről, amely annyira mámorító, hogy elsőre be sem ugrott neki, hogy ezt uniós pénzből engedhetik meg maguknak. ","shortLead":"Vannak szép falvak Magyarországon, vannak sikeresek, és van Felcsút. A fociakadémia és a kisvasút után most tó épül...","id":"20190318_Nem_kell_irigykedni_Dolgozni_kell__Mindenki_orult_az_uj_csonakazo_tonak_a_felcsuti_lakossagi_forumon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb38853d-92eb-48e7-af5e-0d37a73a7cc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd88e07-dc75-4ce7-8ad2-2a7dbc36081b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190318_Nem_kell_irigykedni_Dolgozni_kell__Mindenki_orult_az_uj_csonakazo_tonak_a_felcsuti_lakossagi_forumon","timestamp":"2019. március. 18. 19:46","title":"\"Nem kell irigykedni! Dolgozni kell!\" - A felcsúti tónak és szigetnek mindenki örül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755d421f-2276-4980-8eb3-5c7b6132232f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fideszt, amely 2000-ben még a Liberális Internacionálé tagja volt, mostanra azonban a szélsőjobbra tolódott, ma délután akár ki is zárhatja tagjai közül Európai Néppárt politikai gyűlése. Kövesse tudósításunkat percről percre.\r

","shortLead":"A Fideszt, amely 2000-ben még a Liberális Internacionálé tagja volt, mostanra azonban a szélsőjobbra tolódott, ma...","id":"20190320_europai_neppart_epp_fidesz_szankcio_kizaras_felfuggesztes_manfred_weber_orban_viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=755d421f-2276-4980-8eb3-5c7b6132232f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce2dbdf6-713b-4a45-b85a-785e17f78ce4","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_europai_neppart_epp_fidesz_szankcio_kizaras_felfuggesztes_manfred_weber_orban_viktor","timestamp":"2019. március. 20. 14:15","title":"Megszoksz vagy megszöksz: most dől el, kizárják-e a Fideszt a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b14518bf-2e72-4199-a2e6-fd4587f4eef4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"P. Lászlót múlt héten ítélte életfogytiglani börtönbüntetésre a bíróság. ","shortLead":"P. Lászlót múlt héten ítélte életfogytiglani börtönbüntetésre a bíróság. ","id":"20190319_Idegosszeomlast_kapott_a_Terez_koruti_robbanto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b14518bf-2e72-4199-a2e6-fd4587f4eef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b09057d1-e3ac-47e9-8d95-efcc72f7c3ea","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_Idegosszeomlast_kapott_a_Terez_koruti_robbanto","timestamp":"2019. március. 19. 07:00","title":"Idegösszeomlást kapott a Teréz körúti robbantó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd24a5e-4ae4-484c-a026-ce18658af611","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elon Musk cége úgy döntött, hogy itt az ideje egy kis teljesítménynövelésnek. Ami ráadásul semmibe sem kerül.","shortLead":"Elon Musk cége úgy döntött, hogy itt az ideje egy kis teljesítménynövelésnek. Ami ráadásul semmibe sem kerül.","id":"20190319_ingyenes_tuning_a_tavolbol_egyszeru_gyari_szoftverfrissitessel_erosodnek_a_teslak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cd24a5e-4ae4-484c-a026-ce18658af611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edd00510-88c1-4138-a4be-48258323fb89","keywords":null,"link":"/cegauto/20190319_ingyenes_tuning_a_tavolbol_egyszeru_gyari_szoftverfrissitessel_erosodnek_a_teslak","timestamp":"2019. március. 19. 11:21","title":"Ingyenes tuning a távolból: Egyszerű gyári szoftverfrissítéssel erősödnek a Teslák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5e6eff8-6318-495b-8e02-8dab369bdd18","c_author":"","category":"kultura","description":"Pedig a szakálla még megvan.","shortLead":"Pedig a szakálla még megvan.","id":"20190320_Felismerhetetlen_lett_Conchita_Wurst","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5e6eff8-6318-495b-8e02-8dab369bdd18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55eecd20-2fd1-4c43-b5a8-11e105551b05","keywords":null,"link":"/kultura/20190320_Felismerhetetlen_lett_Conchita_Wurst","timestamp":"2019. március. 20. 10:17","title":"Felismerhetetlen lett Conchita Wurst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]