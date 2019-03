Mi kértük az országgyűlési képviselőnket, Nagy Istvánt, aki időközben agrárminiszter lett, hogy segítsen nekünk a terület hasznosításában

– magyarázta a váratlannak tűnő, 300 milliárd forintos beruházást Szőke László, Hegyeshalom polgármestere. A füstbe ment kaszinóálom után „parlagon” maradt a beruházásra kijelölt 330 hektáros terület. A térségben úgy gondolták, hogy azt nem kellene kihasználatlanul hagyni, ezért kértek segítséget Nagy Istvántól. Már tavaly ősszel megkezdődött a mozgolódás, a környék önkormányzatai promóciós anyagot készítettek a területről, amelyben nem jelölték meg a leendő hasznosítás módját. Azt Szőke László polgármester azért elismerte, első körben az autóiparban láttak potenciált. Novemberben már „háztűznézőbe” jöttek a reménybeli befektetők, majd, a polgármester ismeretei szerint február végén aláírhatták az adásvételi szerződést. Így már érthető, hogy az az érintett önkormányzatokat nem érte váratlanul a mezőgazdasági gigaberuházásról szóló keddi bejelentés.

Ötezer munkahelyet, ötven hektáron szabadföldi kertészetet, ugyanekkora területű feldolgozót, harminc hektáron üvegházat ígértek a beruházók. Hosszabb távon pedig haltenyészet, lakópark és konferenciaközpont is épülhet a Bezenye és Hegyeshalom közötti 330 hektáron, ahol évtizeden át egy gigakaszinót álmodtak osztrák befektetők. Most a német FAKT AG lehet a beruházó a hatalmas földterületen, és költhet el a keddi bejelentések szerint annyi pénzt, amennyibe a debreceni BMW-gyár kerül majd.

Indiánok és Michael Jackson apja is terveket szőttek Bezenyén

Még az első Orbán-kormány idején indult a mesébe illő történet, ekkoriban egy osztrák üzletember, Hans Asamer kezdte felvásárolni a helyiektől a területet Bezenyén, majd csatlakozott hozzá még kettő, szintén osztrák vállalkozó. A 330 hektárnyi területet 2001-ben vették ki hivatalosan is a mezőgazdasági művelés alól, ipari és építési területté minősítették. A terület az ország északnyugati csücskében, az ezerötszáz lakosú Bezenye, és a háromezerötszáz fős Hegyeshalom között, az osztrák és szlovák határ közé beékelődve, közlekedési szempontból is kedvező helyen fekszik.

Néhány elvetélt ötlet után 2004-ben vetődött fel a kaszinóváros építésének a terve, 2006-ban koncessziós pályázatot írtak ki öt játékkaszinóra, húszéves időtávra. Ekkor az is kiderült, hogy a projektet a magyar állam is támogatná. Mindezekkel együtt a kaszinóépítés megfeneklett, a válság sem segített, időközben Demján Sándor magyar nagyvállalkozó pozsonyi kaszinós tervei is elbizonytalanították a projektet. 2011-ben mégis úgy tűnt, hogy erőre kap a beruházás, az is felvetődött, hogy az elkészült kaszinókat a világszerte ismert Hard Rock hálózat üzemelteti majd, amely akkoriban a szeminol indián törzs tulajdonában volt. (Még 2001-ben keringett arról is hír, hogy Michael Jackson apja is vásárolt itt területet.) 2016 elejére viszont már visszafordíthatatlannak látszott, hogy elillannak az álmok.

Évekig szemétlerakónak tűnt a parlagon hagyott föld

Már 2014-ben felmondta az állam a koncessziós szerződést, és a bezenyei önkormányzat is felszámolást kért a vele, illetve a hegyeshalmi önkormányzattal szemben jelentős adótartozást felhalmozó, időközben „hibernált” kaszinófejlesztő cégek ellen. 2013-ban egyébként már az üzlettársak is perelték egymást, a tét a Győri Törvényszéken induló perben a 15 milliárd forintos vételár megfizetése volt. Egy Kehi-vizsgálat ráadásul a felek büntetőjogi felelősségét is felvetette. Ekkor úgy tűnt, hogy teljesen kimúltak a tervek a kristályvárosról, a kaszinókról, szállodákról. Aztán jött 2016-ban a meglepetés: a kormány kiemelt stratégiai gazdálkodó szervezetekké minősítette az egyébként felszámolás alatt levő tulajdonosokat, a Eurovegas Entertainment & Casino Park Szolgáltató Kft.-t, valamint az Ipari Terület Bezenye Ipari és Kereskedelmi Kft.-t. Végeredményben így került a 330 hektáros terület ha nem is az állam tulajdonába, de áttételesen mégis a kezelésébe.

Mezőgazdaságból kivett terület, de agrárberuházás

Az adóságokkal jócskán megterhelt több száz hektárt már évek óta próbálja eladni a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. Azért az állami cég vette a kezébe a kaszinóprojektbe belebukott cégek felszámolójától a 330 hektár terület értékesítését, mert a vállalkozások fizetésképtelenségének bejelentése után a kormány – ahogyan azt már leírtuk – kiemelt gazdálkodó szervezetté minősítette azokat. Már 2017 januárjában is meghirdették a területet, hatmilliárd forint volt a kikiáltási ár, ahogy az idén kiírt pályázatokban is ennyiért hirdették meg a harminc földrészletet azzal, hogy azok csak egyben eladók.

Információink szerint a FAKT AG jelentkezett be a 330 hektárnyi területre, de az Agrárminisztériumban érdeklődésünkre csak annyit válaszoltak, hogy mivel magáncégről van szó, nekik tegyük fel a kérdéseinket. Azért voltunk kíváncsiak arra, hogy végül megvásárolta-e a 330 hektáros területet a beruházó német cég, mert a Földforgalmi Törvény szerint sem cég, sem külföldi magánszemély nem vehet termőföldet. A szóban forgó területet ugyan már évekkel ezelőtt átminősítették, tehát iparterületi besorolást kapott, így bárki meg is vásárolhatja azt, ugyanakkor a beruházás bejelentésekor az is elhangzott, hogy 50 hektáron szabadföldi termesztést terveznek, magyarul, mezőgazdasági tevékenységet folytatnának. Mindenesetre, nem hivatalosan úgy tudjuk, hogy a beruházó német cég, a FAKT AG szerezte meg a területet, amelyen a KÉSZ Holdinggal karöltve valósítaná meg az agrárkomplexumot.

A FAKT AG és a KÉSZ Holding Németországban már dolgozott együtt, Hernében egy vendégmunkások számára szolgáltatásokat (fordítást, tolmácsolást) biztosító házat építettek. A FAKT AG mezőgazdasági építési beruházásokban is részt vett már korábban is, igaz, nem Magyarországon.

Új élet

A vételár kifizetése után indulhat az új projekt, persze előbb rendezési terveket kell módosítani, ami, ha ismét kiemelt státuszt kap a beruházás, akkor is pár hónapba beletelik. Az M15-ös felhajtók már készen vannak, „legfeljebb” forgalomba kell majd helyezni azokat. Innentől kezdve lehet hordani a projektbe a rengeteg pénzt, amit beígértek.

Hogyan fognak majd paradicsomot termeszteni a kivett területen? Legfeljebb nem veszik fel utána a földalapú támogatást.

A helyiek persze örülnek az új terveknek, az ötezer munkahelyen húzzák fel csak a szemöldöküket, azt nem igazán tudják elképzelni, honnan jön majd ide annyi munkás. Az államnak meg jó, hogy megszabadult ettől a kolonctól, az óriási területen meg tervezgethetnek tovább, ahogy elmondták, haltenyészet, de lakópark is épülhet ott az összesen 300 milliárd forintból.