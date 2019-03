Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fed62a67-46a5-49c3-9628-d68e910d7ab0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Április másodikán leállítja korábbi, pusztán kísérleti céllal indított levelezőjét, az Inboxot a Google. Ugyanezen a napon zár be egyébként a Google+ is.","shortLead":"Április másodikán leállítja korábbi, pusztán kísérleti céllal indított levelezőjét, az Inboxot a Google. Ugyanezen...","id":"20190320_google_inbox_google_plus_aprilis_2_leallitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fed62a67-46a5-49c3-9628-d68e910d7ab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd90c4a4-b526-4550-a72a-6b62e20f0f71","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_google_inbox_google_plus_aprilis_2_leallitas","timestamp":"2019. március. 20. 10:33","title":"Kezdjen búcsúzkodni: néhány nap és lelövi az Inboxot a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f89f447-87ff-48d8-8a71-fd8e086ebe82","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az áruházlánc számos, egyszer használatos műanyag terméket vezet ki kínálatából.","shortLead":"Az áruházlánc számos, egyszer használatos műanyag terméket vezet ki kínálatából.","id":"20190318_aldi_egyszer_hasznalatos_muanyag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f89f447-87ff-48d8-8a71-fd8e086ebe82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dfd1d3f-9449-41a5-8506-b121acaa6c5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190318_aldi_egyszer_hasznalatos_muanyag","timestamp":"2019. március. 18. 16:59","title":"Jelentős változás az Aldinál: felveszik a harcot a műanyagokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megvárják az EP-választást.","shortLead":"Megvárják az EP-választást.","id":"20190319_Junius_kozepen_targyalja_a_lex_CEUt_az_Europai_Birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"453006a3-765b-42b8-b1db-5935cd92c035","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_Junius_kozepen_targyalja_a_lex_CEUt_az_Europai_Birosag","timestamp":"2019. március. 19. 10:18","title":"Június közepén tárgyalja a lex CEU-t az Európai Bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f12d8dde-f8bf-4eb5-9677-1e4729bf426e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A több mint két évtizednyi működés után csődbe menekült országos szolgáltató portfóliója nem vész el, az Externet legjavát megvásárolta a szolgáltatásokat márciustól kínáló Comnica. Utóbbi vállalat biztosítja ezután a Vodafone vezetékes számot kínáló megoldásának hátterét is.","shortLead":"A több mint két évtizednyi működés után csődbe menekült országos szolgáltató portfóliója nem vész el, az Externet...","id":"20190319_externet_comnica_fix_ip4_vodafone","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f12d8dde-f8bf-4eb5-9677-1e4729bf426e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73a3ff49-91b1-494d-89ec-0fe43a18fad2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_externet_comnica_fix_ip4_vodafone","timestamp":"2019. március. 19. 13:03","title":"Megszűnt a magyar netszolgáltató, az Externet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Checkout néven új funkciót fejlesztett az Instagram. Lényege, hogy a szolgáltatásban megjelenő termékeket az alkalmazáson belül is meg lehet vásárolni.","shortLead":"Checkout néven új funkciót fejlesztett az Instagram. Lényege, hogy a szolgáltatásban megjelenő termékeket...","id":"20190319_instagram_checkout_vasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a2f3972-dae9-4297-aa3f-f691602bdd7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_instagram_checkout_vasarlas","timestamp":"2019. március. 19. 21:03","title":"Újít az Instagram, ki sem kell belőle lépnie, ha megvenné az új cipőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1496722-cb61-4e13-96c2-31d530ea5700","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bukás nem mindenkit sodor el.","shortLead":"A bukás nem mindenkit sodor el.","id":"20190319_Kereskedohazak_Orban_baratja_talpon_maradt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1496722-cb61-4e13-96c2-31d530ea5700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4955d77-2d0a-43d7-85c7-b362d8a48bc3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190319_Kereskedohazak_Orban_baratja_talpon_maradt","timestamp":"2019. március. 19. 10:38","title":"Kereskedőházak: Orbán barátja talpon maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c31a125-8282-4e95-91a3-d0beaaab7bae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Kézrázás és szalagvágás is volt. ","shortLead":"Kézrázás és szalagvágás is volt. ","id":"20190319_Szijjarto_Netanjahuval_egyutt_nyitott_magyar_kepviseletet_Jeruzsalemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c31a125-8282-4e95-91a3-d0beaaab7bae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a346a3-58b9-4174-af12-aafa350a52c0","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_Szijjarto_Netanjahuval_egyutt_nyitott_magyar_kepviseletet_Jeruzsalemben","timestamp":"2019. március. 19. 16:41","title":"Szijjártó Netanjahuval együtt nyitott magyar képviseletet Jeruzsálemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2735bd07-6ad2-4b64-a80b-5e51b744d0b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A francia futballsztár most a brit politikusoknak mondogat oda, és óvóhelyet ajánl azoknak, akiknek már elegük van a kilépés körüli káoszból.","shortLead":"A francia futballsztár most a brit politikusoknak mondogat oda, és óvóhelyet ajánl azoknak, akiknek már elegük van...","id":"20190319_eric_cantona_brexit_reklam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2735bd07-6ad2-4b64-a80b-5e51b744d0b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49081d11-2eb5-47b6-86e6-3c218592cfba","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_eric_cantona_brexit_reklam","timestamp":"2019. március. 19. 14:21","title":"Zseniális reklámban alázza a Brexitet Cantona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]