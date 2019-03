Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f7465c2-9d6f-4253-a7d9-954c56445a1b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook keddi tájékoztatása szerint nem néhány tucat emberhez, ennél sokkal több felhasználóhoz jutottak el az új-zélandi terrortámadás élő felvételei. ","shortLead":"A Facebook keddi tájékoztatása szerint nem néhány tucat emberhez, ennél sokkal több felhasználóhoz jutottak el...","id":"20190319_facebook_elo_video_christchurchi_meszarlas_brenton_tarrant","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f7465c2-9d6f-4253-a7d9-954c56445a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a398ca-cae8-46c9-a22a-3f353f8a2f25","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_facebook_elo_video_christchurchi_meszarlas_brenton_tarrant","timestamp":"2019. március. 19. 22:03","title":"Kétszáz ember nézte élőben a Facebookon a christchurchi mészárlást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a609529-f82a-4059-a1fa-8635e3a787a4","c_author":"Szelényi Zsuzsanna","category":"vilag","description":"Európát ma az a veszély fenyegetheti, hogy bizonyos kérdésekben nem tud ellenőrzést gyakorolni saját ügyei felett. Ez óriási biztonsági kockázat.","shortLead":"Európát ma az a veszély fenyegetheti, hogy bizonyos kérdésekben nem tud ellenőrzést gyakorolni saját ügyei felett...","id":"20190320_Szelenyi_Zsuzsanna_Az_europai_szuverenitas_es_a_szep_uj_vilag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a609529-f82a-4059-a1fa-8635e3a787a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"425b140f-68a0-46dc-8374-f7863530f042","keywords":null,"link":"/vilag/20190320_Szelenyi_Zsuzsanna_Az_europai_szuverenitas_es_a_szep_uj_vilag","timestamp":"2019. március. 20. 12:50","title":"Szelényi Zsuzsanna: Az európai szuverenitás és a szép új világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28536d45-0e9e-477f-b435-f95b9b98dc5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napsütés várható több-kevesebb fátyol- és gomolyfelhővel, csapadék nélkül. ","shortLead":"Napsütés várható több-kevesebb fátyol- és gomolyfelhővel, csapadék nélkül. ","id":"20190321_idojaras_meteorologia_tavasz_napsutes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28536d45-0e9e-477f-b435-f95b9b98dc5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a2ee3d0-38c3-412d-9c05-daf2282bca92","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_idojaras_meteorologia_tavasz_napsutes","timestamp":"2019. március. 21. 05:08","title":"Csendes kora tavaszi idő lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e65803a-4cee-4601-8b1a-d4cf8f72b7e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Interjút adott a Válasz Online-nak Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) vezető rabbija. Szerinte a Jobbik ugyanaz maradt, a baloldal és véleményformálói nagy hibát követtek el, amikor kiengedték a karanténból. Ezért a baloldal és a Jobbik összefogását meg kell akadályozni, az ugyanis káros a zsidóságnak, ezt képviselik az EMIH-hez kapcsolható médiumok, a 168 Óra és a Klubrádió. Manfred Weber \"performansza a Dohány utcai zsinagógában pedig nem tett jót a magyarországi zsidóknak.","shortLead":"Interjút adott a Válasz Online-nak Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) vezető rabbija...","id":"20190320_Koves_Slomo_rabbi_A_baloldal_es_a_Jobbik_osszefogasa_karos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e65803a-4cee-4601-8b1a-d4cf8f72b7e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8271bf6-6d0a-4ea7-a8ac-72a758246b88","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Koves_Slomo_rabbi_A_baloldal_es_a_Jobbik_osszefogasa_karos","timestamp":"2019. március. 20. 11:44","title":"Köves Slomó rabbi: A baloldal és a Jobbik összefogása káros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d457cab4-77e5-4e90-99f0-676a98573645","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az innovációs és technológiai miniszter azt mondja magáról, a német vállalati környezetben szocializálódott, őszinte, fair tárgyaló.","shortLead":"Az innovációs és technológiai miniszter azt mondja magáról, a német vállalati környezetben szocializálódott, őszinte...","id":"20190321_Palkovics_Miert_fenyegetnem_meg_az_Akademia_elnoket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d457cab4-77e5-4e90-99f0-676a98573645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb3fcb33-412c-42f1-9761-b96b9220c11d","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_Palkovics_Miert_fenyegetnem_meg_az_Akademia_elnoket","timestamp":"2019. március. 21. 09:19","title":"Palkovics: Miért fenyegetném meg az Akadémia elnökét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 168 Óra úgy tudja, kedd reggel ugyan betolták a műtétre az első beteget, de aztán ki is tolták onnan. A másodikat pedig be sem vitték.","shortLead":"A 168 Óra úgy tudja, kedd reggel ugyan betolták a műtétre az első beteget, de aztán ki is tolták onnan. A másodikat...","id":"20190320_Nincs_eleg_mutosseged_elmaradtak_a_mutetek_a_Fiumei_uti_baleseti_sebeszeten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69365790-94f8-4f0c-8fff-9b86097802d4","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Nincs_eleg_mutosseged_elmaradtak_a_mutetek_a_Fiumei_uti_baleseti_sebeszeten","timestamp":"2019. március. 20. 06:43","title":"Nincs elég műtőssegéd, elmaradtak a műtétek a Fiumei úti baleseti sebészeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63e10e7d-efd7-4fbe-8397-361dc94bb14d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Protokolláris eseményen vett részt Bernben a magyar házelnök, amibe csúszott egy kínos jelenet is.","shortLead":"Protokolláris eseményen vett részt Bernben a magyar házelnök, amibe csúszott egy kínos jelenet is.","id":"20190320_Kover_Laszlo_elment_a_svajci_parlamentbe_mire_a_szocialistak_es_a_zoldek_kivonultak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63e10e7d-efd7-4fbe-8397-361dc94bb14d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c519a16a-cd14-43ca-b568-ae645a549800","keywords":null,"link":"/vilag/20190320_Kover_Laszlo_elment_a_svajci_parlamentbe_mire_a_szocialistak_es_a_zoldek_kivonultak","timestamp":"2019. március. 20. 17:22","title":"Kövér László elment a svájci parlamentbe, mire a szocialisták és a zöldek kivonultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9ad21c7-cfb2-4b8c-bfd1-5ef60aa729bd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Letartóztattak Dél-Koreában négy férfit, akiket azzal gyanúsítanak, hogy mintegy 1600 szállóvendéget vettek filmre titokban különböző szállodákban – közölte a helyi rendőrség.","shortLead":"Letartóztattak Dél-Koreában négy férfit, akiket azzal gyanúsítanak, hogy mintegy 1600 szállóvendéget vettek filmre...","id":"20190321_rejtett_kamera_del_korea_vendeg_szoba_kozvetites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9ad21c7-cfb2-4b8c-bfd1-5ef60aa729bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74afe60a-aa93-4421-8204-b3218b8a9d03","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_rejtett_kamera_del_korea_vendeg_szoba_kozvetites","timestamp":"2019. március. 21. 13:01","title":"Rejtett kamerákkal filmezték harminc dél-koreai hotel vendégeinek magánéletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]