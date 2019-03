Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48ab8bb2-c7e1-4379-b06c-5468265785e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyerekek csak palackos vizet ihatnak, egyelőre nem tudni, hogy került a szennyezés a rendszerbe. ","shortLead":"A gyerekek csak palackos vizet ihatnak, egyelőre nem tudni, hogy került a szennyezés a rendszerbe. ","id":"20190322_Olomszennyezett_a_csapviz_a_gazdagreti_altalanos_iskolaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48ab8bb2-c7e1-4379-b06c-5468265785e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3261995a-89e1-407b-9c63-da9b38ffd171","keywords":null,"link":"/itthon/20190322_Olomszennyezett_a_csapviz_a_gazdagreti_altalanos_iskolaban","timestamp":"2019. március. 22. 12:33","title":"Ólomszennyezett a csapvíz a gazdagréti általános iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3056470-0694-495f-8b0d-48f957eb4bc9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lewis Hamiltont, állítólag, annyira meggyőzte, hogy meg is rendelte a Mercedes EQC-t, a német márka első elektromos SUV-ját.","shortLead":"Lewis Hamiltont, állítólag, annyira meggyőzte, hogy meg is rendelte a Mercedes EQC-t, a német márka első elektromos...","id":"20190322_lewis_hamilton_mercedes_eqc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3056470-0694-495f-8b0d-48f957eb4bc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beadc0d7-f664-43e0-8cf7-65a83e0fa313","keywords":null,"link":"/cegauto/20190322_lewis_hamilton_mercedes_eqc","timestamp":"2019. március. 22. 14:22","title":"Egész büszkén feszít Lewis Hamilton egy kakukktojásnak tűnő autó mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a8490d5-e10d-43ae-9a7b-35076175f739","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit először embercsempészés miatt ítélték felfüggesztett börtönre, és kiutasították Magyarországról, majd kiderült, hogy az Iszlám Állam tagja, és lefejezésekben is részt vehetett. ","shortLead":"A férfit először embercsempészés miatt ítélték felfüggesztett börtönre, és kiutasították Magyarországról, majd...","id":"20190322_Az_Iszlam_Allam_egy_tagjat_fogtak_el_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a8490d5-e10d-43ae-9a7b-35076175f739&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54e3287f-c890-49b3-993b-5154747a61cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190322_Az_Iszlam_Allam_egy_tagjat_fogtak_el_Budapesten","timestamp":"2019. március. 22. 13:36","title":"Az Iszlám Állam egy tagját fogták el Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"628cdc20-a5c5-4404-9386-5b635e25b847","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nagyon kedvezők a feltételek.","shortLead":"Nagyon kedvezők a feltételek.","id":"20190322_Elfogtunk_egy_levelet_igy_lehet_visszavenni_a_lakast_az_eszkozelotol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=628cdc20-a5c5-4404-9386-5b635e25b847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec3edf79-2adf-441c-b03d-222e44ce103a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190322_Elfogtunk_egy_levelet_igy_lehet_visszavenni_a_lakast_az_eszkozelotol","timestamp":"2019. március. 22. 12:34","title":"Megtudtuk, hogyan lehet visszavenni a lakást az eszközkezelőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb03e315-c972-4dc6-afd4-cd0e7b6d2bef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung eddig még csak keveset mutatott meg összehajtható telefonjából, más viszont annál többet felfedett. Az alábbi videó egyike a legelső igazi bemutatóknak.","shortLead":"A Samsung eddig még csak keveset mutatott meg összehajtható telefonjából, más viszont annál többet felfedett. Az alábbi...","id":"20190322_samsung_galaxy_fold_video_vietnam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb03e315-c972-4dc6-afd4-cd0e7b6d2bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2798e18-0cb0-40d2-89a1-ec738695e424","keywords":null,"link":"/tudomany/20190322_samsung_galaxy_fold_video_vietnam","timestamp":"2019. március. 22. 17:03","title":"Árulkodó videó került ki a Samsung összehajtható telefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azt ígérik, még ebben az évben lehet jegyezni.","shortLead":"Azt ígérik, még ebben az évben lehet jegyezni.","id":"20190322_Itt_vannak_a_reszletek_az_allami_nyugdijkotvenyrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ab6d6bc-8026-48b6-a61f-68ecaff175cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190322_Itt_vannak_a_reszletek_az_allami_nyugdijkotvenyrol","timestamp":"2019. március. 22. 10:40","title":"Itt vannak a részletek az állami nyugdíjkötvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca97a73-ca92-4b38-92ae-141cc7614804","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Napközben folytatódik a napsütéses, kellemes tavaszi idő. ","shortLead":"Napközben folytatódik a napsütéses, kellemes tavaszi idő. ","id":"20190322_20_fok_is_lehet_ma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eca97a73-ca92-4b38-92ae-141cc7614804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec57cc5-562d-4e5b-960a-079833c7dcb5","keywords":null,"link":"/idojaras/20190322_20_fok_is_lehet_ma","timestamp":"2019. március. 22. 05:18","title":"20 fok is lehet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e426e010-1ed6-4b3b-8a5b-ba088268bd9b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olaszország csatlakozott Kína új Selyemút-programjához.","shortLead":"Olaszország csatlakozott Kína új Selyemút-programjához.","id":"20190323_Roma_beelozte_az_Orbankormanyt_a_kinai_uton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e426e010-1ed6-4b3b-8a5b-ba088268bd9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc2fcd3-8937-4c54-863c-5f52d53cf884","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190323_Roma_beelozte_az_Orbankormanyt_a_kinai_uton","timestamp":"2019. március. 23. 15:14","title":"Róma beelőzte az Orbán-kormányt a kínai úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]