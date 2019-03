Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a340e5e-02d0-4569-ab93-839baef3a90b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kihívták a tűzszerészeket egy szántóföldön heverő robbanótesthez, de mire a szakemberek kiértek, ellopták azt.","shortLead":"Kihívták a tűzszerészeket egy szántóföldön heverő robbanótesthez, de mire a szakemberek kiértek, ellopták azt.","id":"20190323_Elloptak_egy_bombat_Vertesszoloson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a340e5e-02d0-4569-ab93-839baef3a90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec37bbf3-c1c3-4466-8c7c-107411930676","keywords":null,"link":"/itthon/20190323_Elloptak_egy_bombat_Vertesszoloson","timestamp":"2019. március. 23. 21:10","title":"Elloptak egy bombát Vértesszőlősön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48ab8bb2-c7e1-4379-b06c-5468265785e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyerekek csak palackos vizet ihatnak, egyelőre nem tudni, hogy került a szennyezés a rendszerbe. ","shortLead":"A gyerekek csak palackos vizet ihatnak, egyelőre nem tudni, hogy került a szennyezés a rendszerbe. ","id":"20190322_Olomszennyezett_a_csapviz_a_gazdagreti_altalanos_iskolaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48ab8bb2-c7e1-4379-b06c-5468265785e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3261995a-89e1-407b-9c63-da9b38ffd171","keywords":null,"link":"/itthon/20190322_Olomszennyezett_a_csapviz_a_gazdagreti_altalanos_iskolaban","timestamp":"2019. március. 22. 12:33","title":"Ólomszennyezett a csapvíz a gazdagréti általános iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5dc430e-deec-4c36-b29e-1ed3b770acde","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyjából 3001 milliárd forintra értékelték a Fradi labdarúgócsapatát a legutóbbi tőkeemelési tranzakcióval, de természetesen nem ér ennyit a csapat, és a tőkeemelés sem piaci alapú tranzakció volt - írja a G7 gazdasági portál.","shortLead":"Nagyjából 3001 milliárd forintra értékelték a Fradi labdarúgócsapatát a legutóbbi tőkeemelési tranzakcióval, de...","id":"20190324_A_Fradi_ertekesebb_mint_a_Real_Madrid__legalabbis_a_legutobbi_ugyletuk_alapjan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5dc430e-deec-4c36-b29e-1ed3b770acde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d9170f-b315-4b54-b726-ad1f8e1b2c20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190324_A_Fradi_ertekesebb_mint_a_Real_Madrid__legalabbis_a_legutobbi_ugyletuk_alapjan","timestamp":"2019. március. 24. 11:17","title":"A Fradi értékesebb, mint a Real Madrid - legalábbis a legutóbbi ügyletük alapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd6f03e-8234-4405-b2be-fddaf6fdcc50","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen véralkoholszinttel már meg szokás halni.","shortLead":"Ilyen véralkoholszinttel már meg szokás halni.","id":"20190322_ittas_vezetes_ezrelek_szonda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfd6f03e-8234-4405-b2be-fddaf6fdcc50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43c28cff-5328-4a8d-b0b2-6e644d14be77","keywords":null,"link":"/cegauto/20190322_ittas_vezetes_ezrelek_szonda","timestamp":"2019. március. 23. 05:25","title":"Talán rekord: 4,39 gramm/l alkohollal a vérében vezetett egy autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91b2a080-ceaa-42e9-ab6e-9225af0a8929","c_author":"","category":"vilag","description":"Egy héttel az után, hogy a kormányellenes tüntetők betörtek a szerbiai televízió belgrádi székházába szombaton ismét több mint tízezren vonultak az utcára a szerb fővárosban, hogy követeljék Alekszandar Vucsics szerb elnök lemondását. A tömeg ismét megállt a tévé székházánál, és a felszólalók azt kérték, ne ismétlődjön meg a múlt összecsapás, s ne üljenek fel a provokátoroknak. A tüntetők megemlékeztek azokról is, akik a húsz évvel ezelőtt Szerbia elleni NATO-légitámadásokban vesztették életüket. ","shortLead":"Egy héttel az után, hogy a kormányellenes tüntetők betörtek a szerbiai televízió belgrádi székházába szombaton ismét...","id":"20190323_Ujra_utcan_a_belgradiak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91b2a080-ceaa-42e9-ab6e-9225af0a8929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c0da5e4-343d-4331-ac12-cba3abdaf703","keywords":null,"link":"/vilag/20190323_Ujra_utcan_a_belgradiak","timestamp":"2019. március. 23. 21:13","title":"Újra utcán a belgrádiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd6cc02f-88f4-469f-8cab-810e4323a1b5","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Személyekkel megpakolva, biciklikkel és csomagokkal teletömve is nyúztuk a legújabb oroszlános típust, melynek akkora a beltere, hogy még egy rögtönzött kispályás focimeccset is tudtunk benne tartani. Nem mellesleg a 7 ülésesekre járó állami támogatás is igényelhető rá. ","shortLead":"Személyekkel megpakolva, biciklikkel és csomagokkal teletömve is nyúztuk a legújabb oroszlános típust, melynek akkora...","id":"20190323_mindent_bele_teszten_a_terbajnok_csaladi_auto_a_peugeot_rifter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd6cc02f-88f4-469f-8cab-810e4323a1b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c81d767b-3438-4e13-b7a2-624792aac386","keywords":null,"link":"/cegauto/20190323_mindent_bele_teszten_a_terbajnok_csaladi_auto_a_peugeot_rifter","timestamp":"2019. március. 23. 16:00","title":"Mindent bele: teszten a térbajnok családi autó, a Peugeot Rifter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4725e9a5-9865-4c54-8ddb-4be4e72c1915","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Barbra Streisand hisz annak a két férfinak, akik az állítják, Michael Jackson molesztálta őket, amikor kisfiúk voltak.\r

\r

","shortLead":"Barbra Streisand hisz annak a két férfinak, akik az állítják, Michael Jackson molesztálta őket, amikor kisfiúk...","id":"20190322_Barbra_Streisand_is_megszolalt_Michael_Jackson_molesztalasi_ugyeben_a_szuloket_hibaztatja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4725e9a5-9865-4c54-8ddb-4be4e72c1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e58331e7-790f-4f33-a88c-5821cb379275","keywords":null,"link":"/kultura/20190322_Barbra_Streisand_is_megszolalt_Michael_Jackson_molesztalasi_ugyeben_a_szuloket_hibaztatja","timestamp":"2019. március. 22. 14:35","title":"Barbra Streisand is megszólalt Michael Jackson molesztálási ügyében: a szülőket hibáztatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a65e581c-ac44-46fd-8cf1-be428d370c44","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Legalább is ő így számol. Részleteket azonban nem árult el.","shortLead":"Legalább is ő így számol. Részleteket azonban nem árult el.","id":"20190323_Bochkor_Gabor_majusban_mar_ujra_radiozhat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a65e581c-ac44-46fd-8cf1-be428d370c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a2cc20-dd3e-4336-b6e1-cd5474455be3","keywords":null,"link":"/kultura/20190323_Bochkor_Gabor_majusban_mar_ujra_radiozhat","timestamp":"2019. március. 23. 07:52","title":"Bochkor Gábor májusban már újra rádiózhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]