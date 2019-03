Megszavazta a birt parlament alsóháza hétfőn késő este azt a módosító indítványt, amely felhatalmazza a plénumot arra, hogy a kormányétól eltérő Brexit-javaslatokról is dönthessen. Az Oliver Letwin konzervatív képviselő által benyújtott módosító elfogadását nem lehetett biztosra venni, előzetesen szoros eredményt vártak. Végül 329 igen és 302 nem szavazattal támogatták a javaslatot.

A módosító elfogadása újabb súlyos vereség Theresa May kormányfő számára, ez ugyanis azt jelenti, hogy a parlament az eddiginél jóval nagyobb hatalmat kap a Brexit-folyamatban. May ráadásul a nap folyamán elismerte azt is, hogy ugyan a Brexit rövid (május 22-ig tartó) halasztásának feltétele az, hogy a héten - harmadik nekifutásra - szavazzák meg az EU-val letárgyalt megállapodást, ehhez nincs meg a megfelelő támogatottság, így egyelőre inkább be sem terjeszti azt. A mostani módosítónak hála a parlament megpróbálhat többséget szerezni valamely más megoldásnak, ám az egyelőre nem világos, ez pontosan mi is lehet.

A Letwin-módosító elfogadása miatt May kormányának három tagja is benyújtotta a lemondását, velük együtt harminc tory képviselő szavazta meg az indítványt. A voksolás után a Brexit-minisztérium szóvivője "veszélyes precedensnek" nevezte a javaslat elfogadását, Jeremy Corbyn, a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt vezetője pedig gratulált a Háznak. David Davies, a kormány első Brexit-minisztere pedig azt közölte: Letwin hirtelen aktív kormányfővé lépett elő. A kijelentést a brit alsóházban is szokatlan kiabálás követte.

Elutasította ugyanakkor a Ház azt a módosítót, amely arról rendelkezett volna, hogy a parlamentnek szavaznia kellene a megállapodás nélküli kilépésről, ha egy héten belül lenne annak az időpontja. Meggyőzőnek ugyanakkor nem lehet nevezni az elutasítást: az igenek száma 311 volt, a nemeké 314.

Az Egyesült Királyság az eredeti tervek szerint március 29-én távozott volna az EU-ból, ám mivel a brit parlament nem fogadta el az erről szóló megállapodást, a múlt heti EU-csúcson a tagországok vezetői hozzájárultak a halasztáshoz.