[{"available":true,"c_guid":"42c3d539-204b-4584-bbe4-2fcb08505be9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főigazgatói posztot mostantól az eddigi orvos igazgató tölti be a 24.hu értesülése szerint.","shortLead":"A főigazgatói posztot mostantól az eddigi orvos igazgató tölti be a 24.hu értesülése szerint.","id":"20190401_veszpremi_korhaz_foigazgato_tavozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42c3d539-204b-4584-bbe4-2fcb08505be9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3394e2e0-cf46-424a-ab39-55762927002a","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_veszpremi_korhaz_foigazgato_tavozas","timestamp":"2019. április. 01. 17:38","title":"Távozik az igazgató a veszprémi kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"989546f1-6390-48b9-9410-9ccc29216928","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A többségnek lesújtó véleménye van az orvosi ellátásról, tart a betegségtől, de azért nem szívesen adna pénzt magánbiztosításra.","shortLead":"A többségnek lesújtó véleménye van az orvosi ellátásról, tart a betegségtől, de azért nem szívesen adna pénzt...","id":"20190402_Felmeres_a_magyarok_kozel_fele_szerint_nagyon_rossz_az_egeszsegugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=989546f1-6390-48b9-9410-9ccc29216928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cd91ad6-07b0-4296-8e5b-6a75e755335a","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_Felmeres_a_magyarok_kozel_fele_szerint_nagyon_rossz_az_egeszsegugy","timestamp":"2019. április. 02. 08:10","title":"Felmérés: a magyarok közel fele szerint nagyon rossz az egészségügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d088bfd6-7f8d-4cff-a26d-dab29532abfe","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A siker nemcsak a produktumunk minőségén múlik, hanem több más körülményt is a magunk javára kell fordítani – állítja a neves hálózatkutató, Barabási Albert-László, aki A képlet című könyvében boncolgatja a siker titkait. Interjú. ","shortLead":"A siker nemcsak a produktumunk minőségén múlik, hanem több más körülményt is a magunk javára kell fordítani – állítja...","id":"20190402_A_teljesitmeny_nem_eleg_a_sikerhez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d088bfd6-7f8d-4cff-a26d-dab29532abfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27d1c331-21f6-4d2d-bf39-84a17f72aa7d","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190402_A_teljesitmeny_nem_eleg_a_sikerhez","timestamp":"2019. április. 02. 14:20","title":"Barabási Albert-László: A teljesítmény nem elég a sikerhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa52e71-a016-499c-a774-154703199f8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már 2016 őszén is ismert volt a hatóságok előtt a Boing 737 MAX típusú repülőgépek azon hibája, ami az utóbbi idők katasztrófáihoz vezetett. De megadták az engedélyt, mondván a nehezen kezelhető jelenség úgyis csak ritkán fordulhat elő.","shortLead":"Már 2016 őszén is ismert volt a hatóságok előtt a Boing 737 MAX típusú repülőgépek azon hibája, ami az utóbbi idők...","id":"20190402_boeing_737_max_hiba_hatosagok_legialkalmassagi_engedely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fa52e71-a016-499c-a774-154703199f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02017635-4103-41e0-80dd-e66b1c17891a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_boeing_737_max_hiba_hatosagok_legialkalmassagi_engedely","timestamp":"2019. április. 02. 08:03","title":"Sokkoló: a hatóságok már két éve tudták, hogy nem mindig lehet irányítani a Boeing-gépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5263f250-7f05-4384-a309-f79e4a205eb1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svéd márka néhány hónapon belül leleplezi a tavaly Év Autójának megválasztott modell villanymotoros változatát.","shortLead":"A svéd márka néhány hónapon belül leleplezi a tavaly Év Autójának megválasztott modell villanymotoros változatát.","id":"20190403_meg_az_iden_jon_az_elso_teljesen_elektromos_volvo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5263f250-7f05-4384-a309-f79e4a205eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c525de9f-1c15-41df-84fe-c422cc49bd6b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190403_meg_az_iden_jon_az_elso_teljesen_elektromos_volvo","timestamp":"2019. április. 03. 11:21","title":"Még az idén jön az első teljesen elektromos Volvo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a891098-c025-4f48-a786-139c834a4690","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Unokája lesz az előadás főszereplője.","shortLead":"Unokája lesz az előadás főszereplője.","id":"20190403_Szindarab_Torocsik_Mari_elete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a891098-c025-4f48-a786-139c834a4690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e503321e-d5dd-4aa5-bed8-f4bd124129f0","keywords":null,"link":"/kultura/20190403_Szindarab_Torocsik_Mari_elete","timestamp":"2019. április. 03. 10:17","title":"Színdarab készül Törőcsik Mari életéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b819a7e-7bf9-47a3-919b-17b0739f2f0f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA vezetője szerint az utóbbi 10 napban 44 százalékkal nőtt a Nemzetközi Űrállomás fenyegetettsége.","shortLead":"A NASA vezetője szerint az utóbbi 10 napban 44 százalékkal nőtt a Nemzetközi Űrállomás fenyegetettsége.","id":"20190402_india_muhold_urtechnika_urhaboru_shakti_nemzetkozi_urallomas_iss","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b819a7e-7bf9-47a3-919b-17b0739f2f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"338dfd5c-6068-465d-b5c5-3f2d838d428a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_india_muhold_urtechnika_urhaboru_shakti_nemzetkozi_urallomas_iss","timestamp":"2019. április. 02. 14:33","title":"India felrobbantott egy műholdat, most veszélyben lehet a Nemzetközi Űrállomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c2fbc8f-b264-4a8f-89a4-c297852720fb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az európai parlamenti választás kampány ideje alatt több hétig nem ülésezik a parlament. ","shortLead":"Az európai parlamenti választás kampány ideje alatt több hétig nem ülésezik a parlament. ","id":"20190402_parlament_orszaggyules_ules_piheno_ep_kampany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c2fbc8f-b264-4a8f-89a4-c297852720fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758b5bc8-cdff-42ef-aa4c-0dcca036869a","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_parlament_orszaggyules_ules_piheno_ep_kampany","timestamp":"2019. április. 02. 05:16","title":"Ma még nyolc törvényt hozhat, aztán hetekig pihen az Országgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]